Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

21 Aug 2025, 08:11 वाजता
मुंबई-गोवा महामार्गावर अवजड वाहनांना बंदी
Heavy vehicles banned on Mumbai-Goa highway : गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गावर अवजड वाहनांची वाहतूक बंद केली जाणार आहे... २३ ऑगस्ट रोजी मध्यरात्री १२ पासून ते २८ ऑगस्ट रोजी रात्री ११ पर्यंतच्या कालावधीत ही बंदी लागू असणार आहे. यामध्ये ट्रक, मल्टीएक्सल, ट्रेलर, लॉरी आदींचा समावेश आहे.. त्यामुळे चाकरमान्यांचा प्रवास सुखकर होणार आहे. जेएनपीटी बंदर ते जयगड बंदर येथून आयात-निर्यात मालाची वाहतूक करणारी वाहने, दूध, पेट्रोल, डिझेल, स्वयंपाकाचे गॅस सिलिंडर, औषधे, लिक्वीड मेडिकल ऑक्सिजन, अन्नधान्य, भाजीपाला आदी जीवनावश्यक वस्तूंची वाहतूक करणा-या वाहनांना मात्र यातून वगळण्यात आलंय..
21 Aug 2025, 07:38 वाजता
जायकवाडी धरणाचा जलसाठा 95.16 टक्के
Jayakwadi Dam : छत्रपती संभाजीनगरमधील जायकवाडी धरणाचा साठा 95.16 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. त्यामुळे धरणातून यंदा दुसऱ्यांदा पाण्याचा विसर्ग केला जात आहे. जायकवाडी धरणाचे एकूण 18 दरवाजे प्रत्येकी 0.5 फुटाने उघडण्यात येत असुन, एकूण 9 हजार 432 क्यूसेकने विसर्ग सुरु होणार आहे. नाशिक भागात अजूनही चांगला पाऊस सुरू असल्यानं वरील धरणातून पाणी सोडण्यात येतंय. पाण्याची आवक पाहून जायकवाडी धरणातून पाण्याचा विसर्ग ठरवण्यात येईल धरणातुन पाणी सोडत असल्यामुळे नदीकाठच्या गावांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आलेला आहे.. जुलै महिन्यातही 18 दरवाजे उघडून पाणी सोडण्यात आले होते, जायकवाडी धरणाची निर्मिती झाली तेव्हापासून जुलै महिन्यात पाणी सोडण्याचा योग फक्त दुसऱ्यांदा आला होता त्यावेळेस धरणाचे दरवाजे चार दिवस उघडे होते त्यानंतर आवक बंद झाल्याने दरवाजे बंद करण्यात आले मात्र आता पुन्हा धरणाचे दरवाजे उघडण्यात येत आहे...
बातमीचा व्हिडीओ पाहा-
21 Aug 2025, 07:33 वाजता
कृष्णा, वारणा आणि पंचगंगा नद्यांच्या पाणीपातळीत वाढ
Maharashtra Rain : गेल्या आठ दिवसापासून मुसळधार पावसाने पश्चिम महाराष्ट्राला देखील झोडपून काढले आहे, विशेषतः कोल्हापूर, सांगली आणि सातारा जिल्ह्यात याची तीव्रता अधिक पाहायला मिळाली. यातील कोल्हापूर जिल्ह्यात झालेल्या अतिवृष्टी सदृश्य पावसामुळे जनजीवन पूर्णतः विस्कळीत झाले आहे. जिल्ह्यातील सर्वच नद्या धोका पातळी जवळून वहात आहेत. त्यामुळे पुराच्या पाण्यामुळे अनेक सकल भाग जलमय झालेत. इतकंच न्हवे तर अनेक महत्वाच्या मार्गांवर पुराचे पाणी येवून हे रस्ते वाहतूकसाठी बंद झालेत. त्यामुळे कोल्हापूर जिल्हा प्रशासनाने अनेक शाळांना सुट्टी जाहीर केलीय. अनेक राज्य मार्ग, जिल्हा मार्ग यावरील वाहतूक ठप्प झालेत. नदी काठच्या अनेक गावामध्ये पुराचे पाणी घुसले आहे. कोल्हापूर शहरतील सखल भागात देखील पुराचे पाणी पोहचले आहे. सद्या पंचगंगा नदीची पाणी पातळी 42 फूट 6 इंच इतकी आहे, पंचगंगा नदीची धोका पातळी 43 फूट इतकी आहे... एका अर्थाने पंचगंगा नदी महापुराच्या उंबरठ्यावर येऊन पोहोचली आहे.. त्यामुळे जिल्हा प्रशासन फिल्डवर उतरल्याचे पाहायला मिळत आहे.