Marathi News
Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

Aug 22, 2025, 08:49 AM IST
22 Aug 2025, 08:02 वाजता

इलेक्ट्रिक वाहनांना आजपासून अटल सेतूवर मोफत प्रवास

 

Toll Exemption For Electric Vehicles from Today : अटल सेतूवर आता तुमच्या इलेक्ट्रिक वाहनाला टोल लागणार नाही... खासगी तसेच सरकारी इलेक्ट्रिक चारचाकी वाहनांना अटल सेतूवर टोलमाफीचा निर्णय घेण्यात आलाय....आजपासून त्याची अंमलबजावणी करण्यात येईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.... एप्रिल महिन्यात केलेली घोषणा अटल सेतूवर आता अमलात येणार असून राज्यातील मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वे आणि समृद्धी महामार्गाबाबतही लवकरच निर्णय होणार असल्याची माहिती आहे...

22 Aug 2025, 07:37 वाजता

गणपतीत कोकणात जाणाऱ्यांसाठी खूशखबर !

 

Konkan Toll Free : यंदाच्या गणेशोत्सवासाठी कोकणात जाणा-यांना दिलासा देणारा मोठा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे...राज्य सरकारकडून कोकणात जाणा-यांसाठी टोलमाफीचा निर्णय घेतलाय...23 ऑगस्ट ते 8 सप्टेंबर या कालावधीसाठी ही टोलमाफी लागू असणार आहे... यासाठी गणेशोत्सव 2025 कोकण दर्शन या नावाचे विशेष टोलमाफी पास देण्यात येणार आहेत... हे पास संबंधित प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, पोलीस आणि वाहतूक विभागाकडे उपलब्ध असतील.... परतीच्या प्रवासासाठी देखील हेच पास ग्राह्य धरले जाणार आहेत.... राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे कोकणवासियांना बाप्पा पावला असेच म्हणता येईल... 
 

22 Aug 2025, 07:32 वाजता

दसरा-दिवाळीत स्वस्ताई येणार

 

GST : यंदाचा दसरा - दिवाळी सण आनंदात जाणार आहे कारण स्वस्ताई येणार आहे. कारण केंद्र सरकारनं सध्याची चार स्तरीय जीएसटी प्रणाली सोपी करून दोन टप्प्यांची करण्याचा प्रस्ताव दिला होता. याला मंत्रिमंडळानं गुरुवारी मान्यता दिलीय. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे येत्या दसरा-दिवाळीमध्ये अनेक वस्तू स्वस्त होण्याची शक्यता आहे. सध्याच्या 5 टक्के, 12 टक्के, 18 टक्के आणि 28 टक्के या चार कर दरांऐवजी, आता केवळ 5 टक्के आणि 18 टक्के असे दोनच दर असतील. 12 टक्के आणि 28 टक्केचे दोन कर टप्पे रद्द करण्यास संमती देण्यात आली आहे. यामुळे दैनंदिन वापरातील अनेक वस्तू स्वस्त होणार आहेत. मात्र, अतिचैनीच्या वस्तूंवर 40 टक्के कर लावण्याचाही समावेश आहे. 

