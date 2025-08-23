English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today : LIVE Updates on AUGUST 22 महत्त्वाच्या ब्रेकिंग न्यूज मराठीमध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी पाहा (Maharashtra LIVE News) एका क्लिकवर, मुंबई, पुण्यासह (Mumbai-Pune News) राज्यातील महत्त्वाची शहरं आणि गावांतील ताज्या बातम्या, राजकीय बातम्यांचे LIVE अपडे्स (Political News) सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, शैक्षणिक आणि क्रीडा (Sports) तसेच इतर अपडेट्स वाचा एक क्लिकवर.

Aug 23, 2025, 07:47 AM IST
23 Aug 2025, 07:45 वाजता

मुंबई महापालिकेतच्या प्रभाग रचनेत बदल

 

Mumbai : यंदाच्या मुंबई महापालिका निवडणूकीत प्रभाग रचनेत मोठे बदल नाहीत...२०१७ च्या निवडणूकीतील प्रभाग रचना जवळपास जैसे थे...कोस्टल रोड, मेट्रो सारख्या विकासकामांमुळे मुंबईतील प्रभाग रचनेत किरकोळ बदल...वॉर्डातील लोकसंख्यावाढीचा प्रभाग रचनेवर परिणाम नाही...मुंबई महापालिकेचा नवा महापौर जानेवारी २०२६ च्या नव्या वर्षात बसणार...राज्य शासनाला मुंबई महापालिकेकडून प्रभाग रचनेचा प्रारुप आराखडा सादर...सूचना-हरकतींनंतर ६ ऑक्टोबर रोजी प्रारुप आराखडा अंतीम होणार

23 Aug 2025, 07:43 वाजता

कोल्हापुरात 2 गटात वाद आणि दगडफेक

 

Kolhapur : कोल्हापुरात 2 गटात वाद आणि दगडफेक झाल्याची घटना घडली. साऊंड सिस्टीमवरुन दोन गटात काल रात्री वाद झाला. सर्किट बेंचपासून हाकेच्या अंतरावर हा सगळा प्रकार घडला.. सध्या या परिसरात पोलिसांचा कडेकोट बंदोबस्त तैनात करण्यात आलाय. या परिसरात सध्या शांतता असून अफवांवर विश्वास ठेवू नका असं आवाहन पोलिसांनी केलंय.. 

ट्रेंडिंग न्यूज़

जालन्यात उपोषणकर्त्याच्या पार्श्वभागावर लाथ मारणाऱ्या DYSP कुलकर्णींवर काय कारवाई? अजित दादांनी स्पष्टच सांगितलं

मुंबई इंडियन्सचं नाव बदलणार, 700 कोटींच्या डीलनंतर होणार निर्णय, रिपोर्टमध्ये मोठा खुलासा

गोविंदाचा घटस्फोट होणार? सुनीता आहुजाकडून केस दाखल; 30 वर्षीय मराठी अभिनेत्रीचं कनेक्शन काय?

टीम इंडियाच्या निवडीनंतर BCCI चा मोठा निर्णय, दोन वरिष्ठ निवडकर्त्यांनाची होणार सुट्टी

Kokilaben Ambani: मुकेश अंबानी की अनिल अंबानी…आई कोकिलाबेन नक्की कोणासोबत राहतात?

यू-ट्यूबवर 9.36 लाख सब्सक्राइबर्सवाल्या &#039;ट्रेंडींग गुरु&#039;ला SEBI चा दणका; अवधूत साठेंचं नेमकं काय चुकलं?

तेंडुलकर कुटुंबासोबत पहिल्यांदाच दिसली सून सानिया चंडोक, सचिनने शेअर केला Photo

गोपी बहूचा विवाह सोहळा ! जिया मानेकने अभिनेता वरूण जैनसोबत लग्नगाठ बांधली ; इन्स्टाग्रामवरील लग्नाच्या पोस्टवरील कमेंट्स बंद

काळी साडी, चेहऱ्यावर बुरखा अन् मित्रासोबत...; अर्चना तिवारीच्या नवीन Video ने धक्कादायक खुलासा...

&quot;तो बोलत नाही पण...&quot; मुलगा श्रेयस अय्यर टी-20 संघात स्थान न मिळाल्याने वडिल दुखावले, केले भावनिक आवाहन

