Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

23 Aug 2025, 07:45 वाजता
मुंबई महापालिकेतच्या प्रभाग रचनेत बदल
Mumbai : यंदाच्या मुंबई महापालिका निवडणूकीत प्रभाग रचनेत मोठे बदल नाहीत...२०१७ च्या निवडणूकीतील प्रभाग रचना जवळपास जैसे थे...कोस्टल रोड, मेट्रो सारख्या विकासकामांमुळे मुंबईतील प्रभाग रचनेत किरकोळ बदल...वॉर्डातील लोकसंख्यावाढीचा प्रभाग रचनेवर परिणाम नाही...मुंबई महापालिकेचा नवा महापौर जानेवारी २०२६ च्या नव्या वर्षात बसणार...राज्य शासनाला मुंबई महापालिकेकडून प्रभाग रचनेचा प्रारुप आराखडा सादर...सूचना-हरकतींनंतर ६ ऑक्टोबर रोजी प्रारुप आराखडा अंतीम होणार
23 Aug 2025, 07:43 वाजता
कोल्हापुरात 2 गटात वाद आणि दगडफेक
Kolhapur : कोल्हापुरात 2 गटात वाद आणि दगडफेक झाल्याची घटना घडली. साऊंड सिस्टीमवरुन दोन गटात काल रात्री वाद झाला. सर्किट बेंचपासून हाकेच्या अंतरावर हा सगळा प्रकार घडला.. सध्या या परिसरात पोलिसांचा कडेकोट बंदोबस्त तैनात करण्यात आलाय. या परिसरात सध्या शांतता असून अफवांवर विश्वास ठेवू नका असं आवाहन पोलिसांनी केलंय..