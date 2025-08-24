English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Maharashtra Breaking News Today : LIVE Updates on AUGUST 24 महत्त्वाच्या ब्रेकिंग न्यूज मराठीमध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी पाहा (Maharashtra LIVE News) एका क्लिकवर, मुंबई, पुण्यासह (Mumbai-Pune News) राज्यातील महत्त्वाची शहरं आणि गावांतील ताज्या बातम्या, राजकीय बातम्यांचे LIVE अपडे्स (Political News) सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, शैक्षणिक आणि क्रीडा (Sports) तसेच इतर अपडेट्स वाचा एक क्लिकवर.  

Aug 24, 2025, 09:22 AM IST
twitter
Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

24 Aug 2025, 09:19 वाजता

बीडमध्ये मनोज जरांगेंची आज अंतिम इशारा बैठक

 

Manoj Jarange : बीडमध्ये मनोज जरांगेंची आज अंतिम इशारा बैठक....मांजरसुंबा इथं बैठकीचं आयोजन...बैठकीत काय निर्णय घेणार याकडे लक्ष...मराठा आरक्षणासाठी आझाद मैदानात उपोषणाचा इशारा

24 Aug 2025, 08:44 वाजता

कबुतरांसाठी 'पेटा'ची जाहिरातबाजी

 

Mumbai : मुंबईतील कबुतरखान्यांचा वाद पेटलेला असतानाच प्राणी आणि पक्षांच्या हक्कांसाठी लढणाऱ्या ‘पेटा’ या संस्थेने कबुतरांच्या समर्थनार्थ जाहिरातबाजी सुरू केली आहे. मंत्रालयानजीकच्या बेस्ट उपक्रमाच्या बस स्थानकावर ‘आम्हीही मुंबईकर असून आमचा आदर करा’ अशा आशयाची जाहिरात झळकविण्यात आली आहे. दादर येथील कबुतरखान्याजवळही नुकतीच ‘पेटा’ने अशा पद्धतीची जाहिरात झळकवली होती. नागरिकांच्या आक्षेपानंतर संबंधित जाहिरात हटविण्यात आली.

24 Aug 2025, 08:11 वाजता

गणपतीत मुंबईतील मेट्रो रात्री 12पर्यंत सुरू राहणार

 

Mumbai Metro : गणेशोत्सवात मुंबईतील दहिसर– अंधेरी मेट्रो आणि दहिसर– गुंदवली मेट्रोच्या वेळापत्रकात बदल करण्यात आलाय... गणेशोत्सवादरम्यान प्रवाशांची गैरसोय होऊ नये यासाठी एमएमआरडीएने या दोन्ही मेट्रोंच्या सेवा कालावधीत एक तासाने वाढ केली आहे.... दोन्ही मार्गिकांवरील सेवा 27 ऑगस्ट ते 6 सप्टेंबर असे 11 दिवस रात्री 11 ऐवजी 12 वाजेपर्यंत सुरू राहणार आहे...गणपती दर्शनासाठी, देखावे पाहण्यासाठी आणि विसर्जनासाठी जाणाऱ्यांची गैरसोय होऊ नये, त्यांना रात्री उशिरापर्यंत मेट्रोचा पर्याय उपलब्ध व्हावा यासाठी रात्रीच्या सेवा कालावधीत वाढ करण्यात आलाय...

24 Aug 2025, 07:41 वाजता

मुंबई-गोवा महामार्गावर लक्झरी बसला आग

 

Mumbai-Goa Highway : गणेशोत्सवासाठी कोकणात येणाऱ्या गणेशभक्तांच्या लक्झरी बसला भीषण आग लागली.. मुंबई–गोवा महामार्गावरील कशेडी बोगद्याजवळ ही दुर्घटना घडली.. ही बस कोकणाच्या दिशेने प्रवास करत असताना अचानक टायरचा मोठा आवाज होत फुटला आणि काही क्षणांतच आगीच्या ज्वाळा पसरल्या. प्रवाशांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, टायर फुटल्यानंतरच बस पेटली असल्याचे सांगण्यात आले. आगीने काही क्षणांतच संपूर्ण बसला विळख्यात घेतलं... चालकाने तत्परता दाखवत वाहन तातडीनं बस थांवली आणि सर्व प्रवाशांना सुरक्षित बाहेर काढलं. त्यामुळे एकाही प्रवाशाला दुखापत झाली नाही. मात्र आग एवढी भयानक होती की काही वेळातच बस पूर्णतः जळून खाक झाली. या घटनेची माहिती मिळताच खेड पोलिस आणि खेड तसंच महाड नगरपरिषदेच्या अग्निशमन दलाने घटनास्थळी धाव घेऊन आग आटोक्यात आणली. मात्र या दरम्यान मुंबई–गोवा महामार्गावरील वाहतूक काही काळासाठी पूर्णपणे ठप्प झाली होती.. गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर हजारो भाविक कोकणाच्या दिशेने प्रवास करत असताना अशी दुर्घटना घडल्याने प्रवाशांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. 

 

24 Aug 2025, 07:38 वाजता

चिपळूणच्या पिंपळी नदीवरील पूल कोसळला

 

Chiplun : चिपळूणच्या पिंपळी नदीवरील पूल कोसळला...चिपळूण ते दसपटीकडे जाणारी वाहतूक ठप्प...10 ते 15 गावांचा संपर्क तुटला...गणपतीला गावी जाणा-या कोकणवासीयांचे हाल...संपूर्ण पूल नदीत कोसळताना रिक्षा थोडक्यात बचावली....बांधकाम विभागाचे अधिकारी घटनास्थळी दाखल

 

