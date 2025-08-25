English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today : LIVE Updates on AUGUST 25 महत्त्वाच्या ब्रेकिंग न्यूज मराठीमध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी पाहा (Maharashtra LIVE News) एका क्लिकवर, मुंबई, पुण्यासह (Mumbai-Pune News) राज्यातील महत्त्वाची शहरं आणि गावांतील ताज्या बातम्या, राजकीय बातम्यांचे LIVE अपडे्स (Political News) सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, शैक्षणिक आणि क्रीडा (Sports) तसेच इतर अपडेट्स वाचा एक क्लिकवर.

Aug 25, 2025, 09:13 AM IST
25 Aug 2025, 09:11 वाजता

SIP करणाऱ्या महिलांना मिळणार इन्सेंटिव्ह?

 

SIP : म्युच्युअल फंडमध्ये पहिल्यांदाच गुंतवणूक करणाऱ्या महिलांना विशेष प्रोत्साहन लाभ दिला जाऊ शकतो, अशी मोठी घोषणा सेबीचे अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे यांनी केली. ते म्हणाले की, जोपर्यंत महिलांचा समान सहभाग होत नाही, तोपर्यंत आर्थिक समावेशनाचे काम अपूर्णच राहील. पहिल्यांदा गुंतवणूक करणाऱ्या महिलांना अतिरिक्त प्रोत्साहन दिले जावे, असा प्रस्ताव आम्ही म्युच्युअल फंड वितरकांना देत आहोत. प्रत्येक एसआयपी एका बीजासारखे असून, तेच पुढे जाऊन मोठ्या वृक्षाचे रूप घेऊ शकते, असे त्यांनी सांगितले.

बातमीचा व्हिडीओ पाहा-

 

25 Aug 2025, 08:44 वाजता

ATMसाठी RBIचे नवे नियम

 

RBI on ATM : रिझर्व्ह बँकेने एटीएम व्यवहारांना नवे नियम लागू केले.. मेट्रो शहरांमध्ये दर महिन्याला तीन आणि नॉन-मेट्रो शहरांमध्ये पाच मोफत व्यवहार करता येतील. त्यानंतर प्रत्येक व्यवहारासाठी 23 रुपये अधिक 18% जीएसटी आकारला जाईल. हे नियम इतर बँकेच्या एटीएमसाठी लागू करण्यात आलेत.. स्वतःच्या बँकेच्या एटीएमसाठी वेगळी मर्यादा असू शकते असं RBIनं म्हटलंय... काही बँकांनी शुल्कात बदल केला आहे, तर SBI जुन्या शुल्क संरचनेनुसार व्यवहार करीत आहे... फ्री लिमिटनंतर कॅश डिपॉझिटसह बॅलन्स तपासणीसाठीही शुल्क आकारलं जाऊ शकतं...

बातमीचा व्हिडीओ पाहा -

 

25 Aug 2025, 08:19 वाजता

29 ऑगस्टपर्यंत मुसळधार पावसाचा इशारा

 

Rain Alert : महाराष्ट्रासह देशात पुन्हा एकदा पावसाचा जोर वाढणार आहे, हवामान विभागाकडून अनेक राज्यांना हाय अलर्ट जारी करण्यात आलाय. आजपासून ते 29 ऑगस्टपर्यंत राज्यात पावसाचा जोर वाढणार आहे. महाराष्ट्रात कोकण, मराठवाडा आणि विदर्भात या कालावधीमध्ये मुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आलाय. कोकणातील रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांमध्ये जोरदार पावसाची शक्यता आहे. तसेच उत्तर महाराष्ट्रातील नंदूरबार, धुळे, जळगाव, नाशिक, मराठवाड्यातील परभणी, हिंगोली, लातूर, नांदेड जिल्ह्यांत विजांसह पावसाचा अंदाज असल्याने सतर्कतेचा इशारा हवामान विभागाने दिलाय. विदर्भ वगळता उर्वरित राज्यात अंशतः ढगाळ हवामान, विजांसह पावसाची शक्यता कायम आहे.पुढील पाच दिवस राज्यात पावसाचा जोर वाढणार आहे.  

बातमीचा व्हिडीओ पाहा-

 

25 Aug 2025, 07:39 वाजता

भंडाऱ्यात रुग्णांच्या जीवाशी खेळ

 

Bhandara : भंडारा जिल्हातील लाखनी ग्रामीण रुग्णालयात रुग्णाच्या जीवाशी खेळणारी गंभीर घटना समोर आली आहे. थंडी तापाच्या रुग्णाला येथील सफाई कामगाराने वैद्यकीय प्रशिक्षण नसतानाही सलाईन लावण्याचा प्रयत्न केला.. दुस-या रुग्णाची वापरलेली दूषित सिरीन लावण्यात आल्याचा गंभीर आरोपही या महिला रुग्णानं केलाय.. यामुळे रुग्णांच्या जीवाला धोका निर्माण झाला असून संसर्गजन्य आजार होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. सलाईनबाबत विचारणा केली असता उर्मठपणे उत्तरं दिल्याचा आरोपही पीडित महिलेनं केलाय.. या घटनेमुळे रुग्णालयातील व्यवस्थापनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. तर त्या वेळी रुग्णालयातील डॉक्टर गेले कुठे असा प्रश्न उपस्थित होत आहे

25 Aug 2025, 07:34 वाजता

मनोज जरांगेंची आज पत्रकार परिषद

 

Manoj Jarange : मनोज जरांगेंची आज पत्रकार परिषद...दु. 12 वा. जालन्याच्या अंतरवाली सराटीत पत्रकार परिषद...मुंबई आंदोलनावर जरांगे काय बोलणार?...29 ऑगस्टला जरांगेंचा चलो मुंबईचा नारा... मराठा आरक्षणासाठी जरांगे आक्रमक

