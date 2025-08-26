Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Aug 26, 2025, 08:03 AM IST
twitter
26 Aug 2025, 08:02 वाजता

राज्य मंत्रिमंडळाची आज बैठक

 

State Cabinet Meeting Today : राज्य मंत्रिमंडळाची आज महत्त्वाची बैठक होणार आहे. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपस्थित राहणार का? याकडे लक्ष लागलंय. कारण सलग दोन आठवडे कॅबिनेटला एकनाथ शिंदेंनी दांडी मारली होती. आज दुपारी 12 वाजता मंत्रालयात ही बैठक होणार आहे त्यामुळे आज तरी एकनाथ शिंदे हजर राहणार का याकडे सर्वांचं लक्ष लागलंय.

26 Aug 2025, 07:38 वाजता

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी खूशखबर

 

Government Employees : राज्य सरकारी कर्मचा-यांसाठी आनंदाची बातमी आहे... गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर ऑगस्ट महिन्याचा पगार आजच कर्मचा-यांच्या बँक खात्यात जमा केला जाणार आहे... गणेशोत्सवाच्या काळात आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागू नये यासाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्यांचे ऑगस्ट महिन्याचे वेतन 26 ऑगस्टला म्हणजे आजच देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे... त्यामुळे सरकारी नोकरदारांचा गणेशोत्सावाचा आनंद द्विगुणीत होणार आहे...  

