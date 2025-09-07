Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

7 Sep 2025, 08:09 वाजता
पाकिस्तानात क्रिकेट मॅचदरम्यान बॉम्बस्फोट
Pakistan : पाकिस्तानातील खैबर पख्तूनख्वा प्रांतात एका क्रिकेट सामन्यादरम्यान, मैदानातच मोठा बॉम्बस्फोट झाला. या स्फोटात एकाचा मृत्यू झाला असून अनेक जण जखमी झाले आहेत. हा स्फोट बाजौर जिल्ह्यामधील कौसर क्रिकेट मैदानात झाला. हा स्फोट आयईडीच्या माध्यमाने करण्यात आल्याची माहिती स्थानिक पोलिसांनी दिलीये..अद्याप कुठल्याही दहशतवादी समूहाने या हल्ल्याची जबाबादारी घेतलेली नाहीये.
7 Sep 2025, 07:43 वाजता
लालबागच्या राजाचा शाही विसर्जन सोहळा
Lalbagh Ganpati 2025 : मुंबईत लालबागच्या राजाची विसर्जन मिरवणूक अद्यापही सुरु आहे.. काल सकाळी 10 वाजता लालबागच्या राजाच्या विसर्जन मिरवणुकीला सुरुवात झालीये.. राजाची ही शाही मिरवणूक आता गिरगाव चौपाटीपर्यंत आलीये... गिरगाव चौपाटीवर आल्यानंतर लालबागच्या राजाला विशेष तराफ्यातून समुद्रात नेलं जाईल आणि खोलसमुद्रात लालबागच्या राजाला निरोप दिला जाईल... लालबागच्या राजाला निरोप देण्यासाठी गिरगाव चौपाटीवर गणेश भक्तांचा महासागर लोटलाय..