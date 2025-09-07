English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today : LIVE Updates on SEPTEMBAR 07 महत्त्वाच्या ब्रेकिंग न्यूज मराठीमध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी पाहा (Maharashtra LIVE News) एका क्लिकवर, मुंबई, पुण्यासह (Mumbai-Pune News) राज्यातील महत्त्वाची शहरं आणि गावांतील ताज्या बातम्या, राजकीय बातम्यांचे LIVE अपडे्स (Political News) सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, शैक्षणिक आणि क्रीडा (Sports) तसेच इतर अपडेट्स वाचा एक क्लिकवर.  

Sep 07, 2025, 08:41 AM IST
twitter
Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

7 Sep 2025, 08:09 वाजता

पाकिस्तानात क्रिकेट मॅचदरम्यान बॉम्बस्फोट

 

Pakistan : पाकिस्तानातील खैबर पख्तूनख्वा प्रांतात एका क्रिकेट सामन्यादरम्यान, मैदानातच मोठा बॉम्बस्फोट झाला. या स्फोटात एकाचा मृत्यू झाला असून अनेक जण जखमी झाले आहेत. हा स्फोट बाजौर जिल्ह्यामधील कौसर क्रिकेट मैदानात झाला. हा स्फोट आयईडीच्या माध्यमाने करण्यात आल्याची माहिती स्थानिक पोलिसांनी दिलीये..अद्याप कुठल्याही दहशतवादी समूहाने या हल्ल्याची जबाबादारी घेतलेली नाहीये. 

7 Sep 2025, 07:43 वाजता

लालबागच्या राजाचा शाही विसर्जन सोहळा

 

Lalbagh Ganpati 2025 : मुंबईत लालबागच्या राजाची विसर्जन मिरवणूक अद्यापही सुरु आहे.. काल सकाळी 10 वाजता लालबागच्या राजाच्या विसर्जन मिरवणुकीला सुरुवात झालीये.. राजाची ही शाही मिरवणूक आता गिरगाव चौपाटीपर्यंत आलीये... गिरगाव चौपाटीवर आल्यानंतर लालबागच्या राजाला विशेष तराफ्यातून समुद्रात नेलं जाईल आणि खोलसमुद्रात लालबागच्या राजाला निरोप दिला जाईल... लालबागच्या राजाला निरोप देण्यासाठी गिरगाव चौपाटीवर गणेश भक्तांचा महासागर लोटलाय.. 

ट्रेंडिंग न्यूज़

Horoscope : 7 सप्टेंबर रोजी चंद्रग्रहण, &#039;या&#039; ग्रहणाचा 12 राशींवर काय होणार परिणाम?

Horoscope : 7 सप्टेंबर रोजी चंद्रग्रहण, 'या' ग्रहणाचा 12 राशींवर काय होणार परिणाम?
भारतातील या राज्यात आहे चमचमत्या चांदीची सर्वात मोठी खाण! 4300 किलो चांदी काढली जाते; अर्थव्यस्थेला बळकटी

भारतातील या राज्यात आहे चमचमत्या चांदीची सर्वात मोठी खाण! 4300 किलो चांदी काढली जाते; अर्थव्यस्थेला बळकटी

&#039;27 वर्षांच्या लग्नानंतर...&#039; अभिजीत पानसे यांची घटस्फोटावर खास पोस्ट

'27 वर्षांच्या लग्नानंतर...' अभिजीत पानसे यांची घटस्फोटावर खास पोस्ट

BCCI कडून नवी घोषणा; श्रेयस अय्यरला कर्णधारपद, सामन्यांच्या तारखा नोट करा

BCCI कडून नवी घोषणा; श्रेयस अय्यरला कर्णधारपद, सामन्यांच्या तारखा नोट करा

सलमान खानच्या चित्रपटातून बॉलिवूडमध्ये पदार्पण, कतरिना कैफशी होतेय तुलना, ओळखलं का?

सलमान खानच्या चित्रपटातून बॉलिवूडमध्ये पदार्पण, कतरिना कैफशी होतेय तुलना, ओळखलं का?

हार्दिकनंतर सूर्या दादानेही बदलला केसांचा रंग? सोशल मीडियावर Photo Viral

हार्दिकनंतर सूर्या दादानेही बदलला केसांचा रंग? सोशल मीडियावर Photo Viral

Maharashtra Weather Report: महाराष्ट्रात पावसाचा इशारा! पालघर, नाशिक घाटमाथ्यावर ऑरेंज अलर्ट, तर इतर जिल्ह्यांना येलो अलर्ट

Maharashtra Weather Report: महाराष्ट्रात पावसाचा इशारा! पालघर, नाशिक घाटमाथ्यावर ऑरेंज अलर्ट, तर इतर जिल्ह्यांना येलो अलर्ट
Kunickaa Sadanand : विवाहित पुरुषांच्या प्रेमात का पडतात मुली? 5 महत्त्वाची कारणे

Kunickaa Sadanand : विवाहित पुरुषांच्या प्रेमात का पडतात मुली? 5 महत्त्वाची कारणे

&#039;तारक मेहता&#039;मध्ये नवीन दयाबेनची एन्ट्री होणार, असित मोदी म्हणाले-&#039;आता पाणी...&#039;

'तारक मेहता'मध्ये नवीन दयाबेनची एन्ट्री होणार, असित मोदी म्हणाले-'आता पाणी...'
दिल्लीच्या लाल किल्ल्याबाहेर खळबळ! कोट्यावधी रुपयांचा हिरेजडित सोन्याच्या कलश चोरली गेला

दिल्लीच्या लाल किल्ल्याबाहेर खळबळ! कोट्यावधी रुपयांचा हिरेजडित सोन्याच्या कलश चोरली गेला