English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today : LIVE Updates on SEPTEMBAR 09 महत्त्वाच्या ब्रेकिंग न्यूज मराठीमध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी पाहा (Maharashtra LIVE News) एका क्लिकवर, मुंबई, पुण्यासह (Mumbai-Pune News) राज्यातील महत्त्वाची शहरं आणि गावांतील ताज्या बातम्या, राजकीय बातम्यांचे LIVE अपडे्स (Political News) सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, शैक्षणिक आणि क्रीडा (Sports) तसेच इतर अपडेट्स वाचा एक क्लिकवर.  

Aashish Udas | Sep 09, 2025, 08:28 AM IST
twitter
Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

9 Sep 2025, 08:23 वाजता

पीएम किसान योजनेतही महिलाच 'लाडकी'

PM Kisan Nidhi : पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेत देण्यात येणाऱ्या मानधनावरून केंद्र सरकार अधिकच कठोर होत आहे... यापूर्वी शेती नावावर असलेल्या शेतकऱ्याला 6 हजार रुपयांचा हप्ता दिला जात होता... मात्र, आता कुटुंबातील पती व पत्नीच्या नावावर शेती असली तरी केवळ पत्नीलाच मानधन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे... शेतकरी पतीचे मानधन आता रोखले आहे... राज्यातील अशा 60 हजारांहून अधिक शेतक-यांना या निर्णयाचा फटका बसला असून, त्यांना 20 वा हप्ता देण्यात आलेला नाही....केंद्राने पीएम किसान योजनेचा 20 वा हप्ता 2 ऑगस्ट रोजी दिला... याचा लाभ राज्यातील 92 लाख 91 हजार शेतकऱ्यांना मिळाला... योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्याच्या नावावर 2019 पूर्वी जमीन खरेदी असणे आवश्यक आहे. एकाच कुटुंबातील पती, पत्नी, मुलगा, मुलगी लाभ घेत असतील तर आता एकालाच लाभ घेता येईल असा नियम आहे...आता त्यामध्ये सरकारने आणखी एक पाऊल पुढे टाकत कुटुंबात पती-पत्नी अशी दोघांच्या नावे शेती असल्यास पत्नीलाच मिळणार आहे.. 

9 Sep 2025, 08:16 वाजता

तुळजाभवानी शारदीय नवरात्रीला 14 सप्टेंबरपासून सुरुवात

Tuljabhawani : तुळजाभवानी देवीच्या शारदीय नवरात्र महोत्सवाला १४ सप्टेंबरपासून सुरुवात होणार आहे. यादिवशी सायंकाळी देवीची मंचकी निद्रा सुरू होणार असून, ती नऊ रात्री पूर्ण झाल्यानंतर पूर्ण होईल. महिषासुराचा वध करण्यापूर्वी देवीने घेतलेली ही विश्रांती असल्याची आख्यायिका सांगितली जाते. या महोत्सवाची कोजागरी पौर्णिमेला सांगता होणार आहे. २२ सप्टेंबरला पहाटे निद्रा संपुष्टात येऊन दुपारी १२ वाजता विधिवत घटस्थापना होईल.यानंतर २३, २४ व २५ सप्टेंबरला नित्योपचार पूजा आणि रात्री छबिना मिरवणूक निघणार आहे. १ ऑक्टोबरला घटस्थापना होईल, तर २ ऑक्टोबरला विजयादशमीनिमित्त देवीचा सीमोल्लंघन सोहळा आणि मंदिरातील मिरवणुकीनंतर पुन्हा देवीची मंचकी निद्रा सुरू होणार आहे.कोजागरी पौर्णिमेनंतर ७ ऑक्टोबरला पहाटे देवी मूर्तीची पुन्हा सिंहासनावर प्रतिष्ठापना होईल. ८ ऑक्टोबरला महाप्रसादाने या शारदीय महोत्सवाची सांगता होणार आहे.

ट्रेंडिंग न्यूज़

आता बाईक घ्याच! GST बदलांमुळं Royal Enfield सह ‘या’ बाईक कायच्या काय स्वस्त…

आता बाईक घ्याच! GST बदलांमुळं Royal Enfield सह ‘या’ बाईक कायच्या काय स्वस्त…
&#039;चौकट राजा&#039;तला नंदूचा रोल परेश रावल करणार होते? दिलीप प्रभावळकर म्हणाले...

'चौकट राजा'तला नंदूचा रोल परेश रावल करणार होते? दिलीप प्रभावळकर म्हणाले...
महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुन्हा मोठा ट्विस्ट येणार? शिवसेना दसरा मेळाव्याचे राज ठाकरे यांना निमंत्रण नाही?

महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुन्हा मोठा ट्विस्ट येणार? शिवसेना दसरा मेळाव्याचे राज ठाकरे यांना निमंत्रण नाही?
महाराष्ट्रात &#039;या&#039; ठिकाणी पितृपक्षात केली जाते गणपतीची स्थापना! मस्कऱ्या गणेशोत्सवाची 238 वर्षांची ऐतिहासिक परंपरा

महाराष्ट्रात 'या' ठिकाणी पितृपक्षात केली जाते गणपतीची स्थापना! मस्कऱ्या गणेशोत्सवाची 238 वर्षांची ऐतिहासिक परंपरा
&#039;देवाची प्रत्यक्ष भेट&#039;... उपेंद्र लिमयेने शेअर केला खास अनुभव अन् फोटो...

'देवाची प्रत्यक्ष भेट'... उपेंद्र लिमयेने शेअर केला खास अनुभव अन् फोटो...
गजरा माळला म्हणून विमानतळावर अभिनेत्रीला ठोठावला 1.14 लाखांचा दंड; म्हणाले &#039;तुम्ही जे करताय ते...&#039;; VIDEO व्हायरल

गजरा माळला म्हणून विमानतळावर अभिनेत्रीला ठोठावला 1.14 लाखांचा दंड; म्हणाले 'तुम्ही जे करताय ते...'; VIDEO व्हायरल
&#039;मी अक्षरश: रडलो, त्यांनी मला खूप दुखावलं...&#039; ख्रिस गेलने IPL संघावर केले आरोप, निवृत्तीबाबत केला मोठा खुलासा

'मी अक्षरश: रडलो, त्यांनी मला खूप दुखावलं...' ख्रिस गेलने IPL संघावर केले आरोप, निवृत्तीबाबत केला मोठा खुलासा

&#039;आमचा आत्मा कधी भेटला नाही; पण…&#039; शंतनु नायडूनं हात हाती घेत पहिल्यांदा शेअर केला गर्लफ्रेंडसोबतचा फोटो

'आमचा आत्मा कधी भेटला नाही; पण…' शंतनु नायडूनं हात हाती घेत पहिल्यांदा शेअर केला गर्लफ्रेंडसोबतचा फोटो
भारताला मिळाला भालाफेकीचा नवा स्टार! &#039;या&#039; मराठमोळ्या खेळाडूने मोडला नीरज चोप्राचा विक्रम

भारताला मिळाला भालाफेकीचा नवा स्टार! 'या' मराठमोळ्या खेळाडूने मोडला नीरज चोप्राचा विक्रम
&#039;या&#039; एका कारणामुळे सचिन तेंडुलकर BCCI चा अध्यक्ष होण्याची दाट शक्यता; भारतीय क्रिकेट कात टाकणार?

'या' एका कारणामुळे सचिन तेंडुलकर BCCI चा अध्यक्ष होण्याची दाट शक्यता; भारतीय क्रिकेट कात टाकणार?