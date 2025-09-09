Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

9 Sep 2025, 08:23 वाजता
पीएम किसान योजनेतही महिलाच 'लाडकी'
PM Kisan Nidhi : पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेत देण्यात येणाऱ्या मानधनावरून केंद्र सरकार अधिकच कठोर होत आहे... यापूर्वी शेती नावावर असलेल्या शेतकऱ्याला 6 हजार रुपयांचा हप्ता दिला जात होता... मात्र, आता कुटुंबातील पती व पत्नीच्या नावावर शेती असली तरी केवळ पत्नीलाच मानधन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे... शेतकरी पतीचे मानधन आता रोखले आहे... राज्यातील अशा 60 हजारांहून अधिक शेतक-यांना या निर्णयाचा फटका बसला असून, त्यांना 20 वा हप्ता देण्यात आलेला नाही....केंद्राने पीएम किसान योजनेचा 20 वा हप्ता 2 ऑगस्ट रोजी दिला... याचा लाभ राज्यातील 92 लाख 91 हजार शेतकऱ्यांना मिळाला... योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्याच्या नावावर 2019 पूर्वी जमीन खरेदी असणे आवश्यक आहे. एकाच कुटुंबातील पती, पत्नी, मुलगा, मुलगी लाभ घेत असतील तर आता एकालाच लाभ घेता येईल असा नियम आहे...आता त्यामध्ये सरकारने आणखी एक पाऊल पुढे टाकत कुटुंबात पती-पत्नी अशी दोघांच्या नावे शेती असल्यास पत्नीलाच मिळणार आहे..
9 Sep 2025, 08:16 वाजता
तुळजाभवानी शारदीय नवरात्रीला 14 सप्टेंबरपासून सुरुवात
Tuljabhawani : तुळजाभवानी देवीच्या शारदीय नवरात्र महोत्सवाला १४ सप्टेंबरपासून सुरुवात होणार आहे. यादिवशी सायंकाळी देवीची मंचकी निद्रा सुरू होणार असून, ती नऊ रात्री पूर्ण झाल्यानंतर पूर्ण होईल. महिषासुराचा वध करण्यापूर्वी देवीने घेतलेली ही विश्रांती असल्याची आख्यायिका सांगितली जाते. या महोत्सवाची कोजागरी पौर्णिमेला सांगता होणार आहे. २२ सप्टेंबरला पहाटे निद्रा संपुष्टात येऊन दुपारी १२ वाजता विधिवत घटस्थापना होईल.यानंतर २३, २४ व २५ सप्टेंबरला नित्योपचार पूजा आणि रात्री छबिना मिरवणूक निघणार आहे. १ ऑक्टोबरला घटस्थापना होईल, तर २ ऑक्टोबरला विजयादशमीनिमित्त देवीचा सीमोल्लंघन सोहळा आणि मंदिरातील मिरवणुकीनंतर पुन्हा देवीची मंचकी निद्रा सुरू होणार आहे.कोजागरी पौर्णिमेनंतर ७ ऑक्टोबरला पहाटे देवी मूर्तीची पुन्हा सिंहासनावर प्रतिष्ठापना होईल. ८ ऑक्टोबरला महाप्रसादाने या शारदीय महोत्सवाची सांगता होणार आहे.