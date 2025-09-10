English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today : LIVE Updates on SEPTEMBAR 10 महत्त्वाच्या ब्रेकिंग न्यूज मराठीमध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी पाहा (Maharashtra LIVE News) एका क्लिकवर, मुंबई, पुण्यासह (Mumbai-Pune News) राज्यातील महत्त्वाची शहरं आणि गावांतील ताज्या बातम्या, राजकीय बातम्यांचे LIVE अपडे्स (Political News) सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, शैक्षणिक आणि क्रीडा (Sports) तसेच इतर अपडेट्स वाचा एक क्लिकवर.

Aashish Udas | Sep 10, 2025, 10:42 AM IST
10 Sep 2025, 10:39 वाजता

iphone 17 ग्राहकांच्या भेटीला

I-Phone 17 : अ‍ॅपल कंपनीने अमेरिकेतील कॅलिफोर्नियातील क्युपर्टिनोमध्ये आयफोन 17 लॉन्च केलाय... 5 आकर्षित रंगात iPhone-17, iPhone-17 एअर, iPhone 17प्रो आणि iPhone 17 प्रोमॅक्स हे चार फोन उपलब्ध आहेत.. यावेळी iPhone 17-एअरच्या माध्यमातून अॅपल कंपनीने आतापर्यंतच्या आपल्या इतिहासातील सर्वात स्लीम मॉडेल लॉन्च केलंय... 12 सप्टेंबरला सकाळी साडेपाच वाजता हे फोन प्री-ऑर्डरसाठी उपलब्ध असतील... तर 19 सप्टेंबरला बाजारातून यापैकी कोणतेही मॉडेल ग्राहकांना खरेदी करता येणार आहे.. ॉ

10 Sep 2025, 10:05 वाजता

सातारा गॅझेटसाठी सरकारकडून हालचाली

SATARA GAZETTE : सातारा गॅझेटसंदर्भात मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांनी दिलेल्या इशा-यानंतर राज्य सरकार अ‍ॅक्शन मोडवर आलंय. हैदराबाद गॅझेटपाठोपाठ सातारा गॅझेटसाठी सरकारकडून हालचाली सुरु झाल्यात.. सातारा गॅझेटचा अभ्यास करून अहवाल सादर करा असे आदेश मराठा आरक्षण उपसमिती बैठकीत देण्यात आलेत. उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विभागीय आयुक्तांना हे आदेश दिलेत.. 

10 Sep 2025, 09:50 वाजता

कुणबी प्रमाणपत्र देण्याबाबत कार्यपद्धती

HYDERABAD GAZETTE : हैदराबाद गॅझेट काढल्यानंतर कुणबी प्रमाणपत्र नक्की कसे देणार याबाबत चर्चा सुरू होती. याबाबत आता राज्य सरकारने मंगळवारी मुंबईत झालेल्या बैठकीत कार्यपद्धती निश्चित केलेली आहे. त्यानुसार आता तातडीने  काम सुरू करा असे निर्देश राज्य सरकारने संबंधित यंत्रणांना दिलेत. याबाबत स्थापन केलेली तीन सदस्यांची कमिटी स्थानिक चौकशी अहवाल सुद्धा दाखल करणार आहे. त्याचा प्रोफार्मासुद्धा सरकारने जाहीर केलेला आहे ..

10 Sep 2025, 08:42 वाजता

काठमांडूत Gen Z विरुद्ध सरकार संघर्ष पेटला

Nepal Protest : नेपाळच्या काठमांडूत जेन झी विरुद्ध सरकार असा संघर्ष पेटलाय.. नेपाळची तरुणाई थेट रस्त्यावर उतरलीय... सोशल मीडियावर बंदी टाकल्यानं तरुण आक्रमक झालेत.. आक्रमक आंदोलकांनी शासकीय निवासस्थांनाची, वस्तूंची तोडफोड केलीय.. तर काही ठिकाणी आगही लावण्यात आली...नेपाळमधील या आंदोलनानंतर लष्कराला पाचारण करण्यात आलं....आंदोलकांना पांगवण्यासाठी अश्रूधुराच्या नळकांड्या आणि रबर बुलेटचा वापर करण्यात आला...यात आतापर्यंत 19 आंदोलकांचा मृत्यू झाला असून 200 हून अधिक जण जखमी झालेत..

10 Sep 2025, 08:40 वाजता

संतोष देशमुख हत्येप्रकरणी आज सुनावणी

Beed Santosh Deshmukh : बीडच्या मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्या प्रकरणात बीडच्या जिल्हा व विशेष न्यायालयात आज सुनावणी होणार आहे.. 30 ऑगस्ट रोजी पार पडलेल्या सुनावणी दरम्यान विशेष सरकारी वकील उज्वल निकम हजर नव्हते त्यामुळे त्यांच्या सहाय्यक वकिलाने सरकारी पक्षाची बाजू मांडली. आज होणा-या सुनावणीत वाल्मीक कराड वगळता इतर आरोपींच्या दोष मुक्ती संदर्भातील अर्जावर न्यायालय निर्णय देण्याची शक्यता आहे..त्यामुळे या सुनावणीकडे सा-यांचं लक्ष लागलंय.. 

