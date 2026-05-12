Add Zee Business As A Preferred Source
App
Live Now

Maharashtra Breaking News Today LIVE: मुंबईकरांसाठी महत्त्वाची बातमी, शुक्रवारपासून 10 टक्के पाणीकपात

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 12 May  2026: देश विदेशातील सर्व घडामोडींचे अपडेट्स एका क्लिकवर तुम्हाला या लाईव्ह ब्लॅागमध्ये पाहायला मिळतील.

Written ByShubhangi MereUpdated byShubhangi Mere
Published: May 12, 2026, 06:00 AM IST|Updated: May 12, 2026, 07:49 AM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE: मुंबईकरांसाठी महत्त्वाची बातमी, शुक्रवारपासून 10 टक्के पाणीकपात
12 May 2026 07:48 AM (IST)

नसरापूर अत्याचार केसमध्ये मोठी अपडेट

पुणे ग्रामीण पोलिसांनी महत्वाचा प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार मिळाला...

नराधम भीमराव कांबळे हा त्या चिमुरडीला गोठ्याकडे घेऊन जात असताना एका प्रत्यक्ष दर्शीने पाहिल्याचे पुरावे पोलिसांच्या हाती...

याप्रकरणी पोलिसांनी सीसीटीव्ही देखील याआधीच केलंय हस्तगत

तपास पथकांने किमान 18-20 गावकऱ्यांचे साक्षी पुरावे नोंदवून घेतलेत.

सीन रिक्रियेशन देखील करून झालंय...एखाद्या गुन्ह्याचा अवध्या 15 दिवसात तपास पूर्णत्वास नेण्याची पुणे पोलिसांची ही कदाचित पहिलीच वेळ असावी

12 May 2026 07:44 AM (IST)

नसरापूर अत्याचार प्रकरणात 15 दिवसांच्या आत चार्जशीट दाखल करण्याचं आश्वासन 

नसरापूर अत्याचार प्रकरणात 15 दिवसांच्या आत चार्जशीट दाखल करण्याचं आश्वासन पुणे ग्रामीण पोलिसांनी दिलं होतं.. आणि त्यादृष्टीने तपास आता अंतिम टप्प्यात पोहोचलाय... चार्जशीटचं 80 टक्के काम पूर्ण झाल्याची माहिती पोलिसांकडून देण्यात आलीये.. शासनाकडून या प्रकरणासाठी स्पेशल पीपी म्हणून अजय निसर यांची नियुक्ती करण्यात आलीये... तर आज आरोपी भीमराव कांबळेची पोलीस कोठडी संपत असून त्याला पुन्हा पोस्को कोर्टात हजर केलं जाणार आहे. सीनियर पीआय विजयमाला पवार यांच्या नेतृत्वाखाली साक्षीपुरावे आणि तपासाचं काम वेगात सुरू आहे....

12 May 2026 07:44 AM (IST)

वाढत्या उन्हाचा फटका थेट स्वयंपाक घराला

वाढत्या उन्हाचा फटका आता थेट सर्वसामान्यांच्या स्वयंपाक घरावर बसू लागला आहे... कडक तापमानामुळे भाजीपाल्यांचे उत्पादन घटल्याने मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये आवक कमी झाली असून, बाजारभाव झपाट्याने वाढू लागले आहेत... फरसबीचे दर किरकोळ बाजारात 250 रुपये किलोपर्यंत पोहोचले आहेत...
सोमवारी बाजार समितीत सुमारे 400 वाहनांमधून 1970 टन भाजीपाल्याची आवक झाली... मात्र, मागणीच्या तुलनेत पुरवठा कमी पडत असल्याने दरवाढीचा परिणाम दिसून येत आहे.... उष्णतेमुळे भाजीपाला लवकर खराब होत असल्याने व्यापाऱ्यांनाही अतिरिक्त तोटा सहन करावा लागत आहे... होलसेल मार्केटमध्ये फरसबीला 160 ते 200 रुपये किलो दर मिळत असताना किरकोळ बाजारात ती 200 ते 250 रुपयांनी विकली जात आहे... गवार आणि घेवडा हेही १०० ते १२० रुपये किलो दराने विकले जात असून, वाटाणा आणि तोंडलीच्या दरातही मोठी वाढ झाली आहे... दरम्यान, कोथिंबिरीच्या जुडीचे दरही सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर जात आहेत.... एपीएमसीमध्ये २० ते २६ रुपये जुडी दर असलेली कोथिंबीर किरकोळ बाजारात ४५ ते ५० रुपयांनी विकली जात आहे....

12 May 2026 07:32 AM (IST)

देशात खाद्यतेलाच्या दराचा भडका उडण्याची शक्यता 

आखाती युद्धानंतर सागरी वाहतूक विस्कळीत झाली आहे...मालवाहू जहाजांवर हल्ला होण्याच्या भीतीने वाहतुकीचा विमा खर्च वाढला आहे... खनिज तेलाच्या दरात वाढ झाल्यामुळे वाहतुकीच्या खर्चातही वाढला आहे... शिवाय पामतेल उत्पादक देशांच्या बायो-डिझेल धोरणामुळे जागतिक पातळीवर खाद्यतेलाची उपलब्धता कमी झाली आहे... या सर्वांचा परिणाम खाद्यतेलांच्या दरात आणखी प्रति किलो दहा ते पंधरा रुपयांनी दरवाढ होण्याची शक्यता आहे.

12 May 2026 07:31 AM (IST)

मोरबे धरणात केवळ ८५ दिवसांचा पाणीसाठा

नवी मुंबईला पाणी पुरवठा करणा-या मोरबे धरणात केवळ 85 दिवसांचा पाणीसाठा शिल्लक आहे...हवामान खात्याचा अंदाजानुसार यंदा कमी पावसाची शक्यता आहे...त्यामुळे उपलब्ध पाणी अधिकाधिक दिवस पुरवण्याचं महापालिकेसमोर आव्हान असणार आहे...त्यामुळे नागरिकांनी पाणी जपून वापरावं असं आवाहन महापालिकेकडून करण्यात आलंय..

12 May 2026 07:30 AM (IST)

मुंबईत शुक्रवारपासून 10 टक्के पाणीकपात

एल निनोमुळे यंदा पाऊस कमी होण्याची शक्यता आहे. त्यातच धरणांमधील पाणीसाठ्यात मोठी घट झालीये. त्यामुळे उपलब्ध पाणी अधिकाधिक दिवस पुरवण्याचे आव्हान महापालिकेसमोर असणार आहे. त्यामुळे खबरदारी म्हणून महापालिकेनं मुंबईत शुक्रवारपासून 10 टक्के पाणीकपात लागू करण्याचा निर्णय घेतलाय. मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या जलाशयांमध्ये मिळून एकूण 3 लाख 40 हजार 399 दशलक्ष लीटर पाणीसाठा उपलब्ध आहे. वार्षिक 14 लाख 47 हजार 363 दशलक्ष लीटरच्या तुलनेत सध्या 23.52 टक्के इतकाच उपयुक्त पाणीसाठा उपलब्ध आहे. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाने 10 टक्के पाणीकपातीचा निर्णय घेतला आहे.

Tags:
maharashtra breaking
marathi news
maharashtra
Mumbai news

About the Author

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

Live TV

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
मोठी बातमी! मे च्या सुट्टीनंतर शाळाच उघडणार नाहीत? मोदी शाळांबद्दल काय म्हणाले?

मोठी बातमी! मे च्या सुट्टीनंतर शाळाच उघडणार नाहीत? मोदी शाळांबद्दल काय म्हणाले?

petrol50 min ago
2

Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

Maharashtra breaking news53 min ago
3

Weather News : घराबाहेर पाऊल ठेवण्याआधी वाचा हवामान वृत्त! उकाडा आणखी वाढणार

Maharashtra Weather news1 hr ago
4

दिल्लीच्या विजयामुळे अधिक रोमांचक झाली प्लेऑफची शर्यत

IPL 2026 Points Table1 hr ago
5

Maharashtra Breaking News Today LIVE: मुंबईकरांसाठी महत्त्वाची बातमी, शुक्रवारपासून 10 टक्के पाणीकपात

maharashtra breaking2 hrs ago