Maharashtra Breaking News Today LIVE: मुंबईकरांसाठी महत्त्वाची बातमी, शुक्रवारपासून 10 टक्के पाणीकपात

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 12 May 2026: देश विदेशातील सर्व घडामोडींचे अपडेट्स एका क्लिकवर तुम्हाला या लाईव्ह ब्लॅागमध्ये पाहायला मिळतील.
नसरापूर अत्याचार केसमध्ये मोठी अपडेट
पुणे ग्रामीण पोलिसांनी महत्वाचा प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार मिळाला...
नराधम भीमराव कांबळे हा त्या चिमुरडीला गोठ्याकडे घेऊन जात असताना एका प्रत्यक्ष दर्शीने पाहिल्याचे पुरावे पोलिसांच्या हाती...
याप्रकरणी पोलिसांनी सीसीटीव्ही देखील याआधीच केलंय हस्तगत
तपास पथकांने किमान 18-20 गावकऱ्यांचे साक्षी पुरावे नोंदवून घेतलेत.
सीन रिक्रियेशन देखील करून झालंय...एखाद्या गुन्ह्याचा अवध्या 15 दिवसात तपास पूर्णत्वास नेण्याची पुणे पोलिसांची ही कदाचित पहिलीच वेळ असावी
नसरापूर अत्याचार प्रकरणात 15 दिवसांच्या आत चार्जशीट दाखल करण्याचं आश्वासन
नसरापूर अत्याचार प्रकरणात 15 दिवसांच्या आत चार्जशीट दाखल करण्याचं आश्वासन पुणे ग्रामीण पोलिसांनी दिलं होतं.. आणि त्यादृष्टीने तपास आता अंतिम टप्प्यात पोहोचलाय... चार्जशीटचं 80 टक्के काम पूर्ण झाल्याची माहिती पोलिसांकडून देण्यात आलीये.. शासनाकडून या प्रकरणासाठी स्पेशल पीपी म्हणून अजय निसर यांची नियुक्ती करण्यात आलीये... तर आज आरोपी भीमराव कांबळेची पोलीस कोठडी संपत असून त्याला पुन्हा पोस्को कोर्टात हजर केलं जाणार आहे. सीनियर पीआय विजयमाला पवार यांच्या नेतृत्वाखाली साक्षीपुरावे आणि तपासाचं काम वेगात सुरू आहे....
वाढत्या उन्हाचा फटका थेट स्वयंपाक घराला
वाढत्या उन्हाचा फटका आता थेट सर्वसामान्यांच्या स्वयंपाक घरावर बसू लागला आहे... कडक तापमानामुळे भाजीपाल्यांचे उत्पादन घटल्याने मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये आवक कमी झाली असून, बाजारभाव झपाट्याने वाढू लागले आहेत... फरसबीचे दर किरकोळ बाजारात 250 रुपये किलोपर्यंत पोहोचले आहेत...
सोमवारी बाजार समितीत सुमारे 400 वाहनांमधून 1970 टन भाजीपाल्याची आवक झाली... मात्र, मागणीच्या तुलनेत पुरवठा कमी पडत असल्याने दरवाढीचा परिणाम दिसून येत आहे.... उष्णतेमुळे भाजीपाला लवकर खराब होत असल्याने व्यापाऱ्यांनाही अतिरिक्त तोटा सहन करावा लागत आहे... होलसेल मार्केटमध्ये फरसबीला 160 ते 200 रुपये किलो दर मिळत असताना किरकोळ बाजारात ती 200 ते 250 रुपयांनी विकली जात आहे... गवार आणि घेवडा हेही १०० ते १२० रुपये किलो दराने विकले जात असून, वाटाणा आणि तोंडलीच्या दरातही मोठी वाढ झाली आहे... दरम्यान, कोथिंबिरीच्या जुडीचे दरही सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर जात आहेत.... एपीएमसीमध्ये २० ते २६ रुपये जुडी दर असलेली कोथिंबीर किरकोळ बाजारात ४५ ते ५० रुपयांनी विकली जात आहे....
देशात खाद्यतेलाच्या दराचा भडका उडण्याची शक्यता
आखाती युद्धानंतर सागरी वाहतूक विस्कळीत झाली आहे...मालवाहू जहाजांवर हल्ला होण्याच्या भीतीने वाहतुकीचा विमा खर्च वाढला आहे... खनिज तेलाच्या दरात वाढ झाल्यामुळे वाहतुकीच्या खर्चातही वाढला आहे... शिवाय पामतेल उत्पादक देशांच्या बायो-डिझेल धोरणामुळे जागतिक पातळीवर खाद्यतेलाची उपलब्धता कमी झाली आहे... या सर्वांचा परिणाम खाद्यतेलांच्या दरात आणखी प्रति किलो दहा ते पंधरा रुपयांनी दरवाढ होण्याची शक्यता आहे.
मोरबे धरणात केवळ ८५ दिवसांचा पाणीसाठा
नवी मुंबईला पाणी पुरवठा करणा-या मोरबे धरणात केवळ 85 दिवसांचा पाणीसाठा शिल्लक आहे...हवामान खात्याचा अंदाजानुसार यंदा कमी पावसाची शक्यता आहे...त्यामुळे उपलब्ध पाणी अधिकाधिक दिवस पुरवण्याचं महापालिकेसमोर आव्हान असणार आहे...त्यामुळे नागरिकांनी पाणी जपून वापरावं असं आवाहन महापालिकेकडून करण्यात आलंय..
मुंबईत शुक्रवारपासून 10 टक्के पाणीकपात
एल निनोमुळे यंदा पाऊस कमी होण्याची शक्यता आहे. त्यातच धरणांमधील पाणीसाठ्यात मोठी घट झालीये. त्यामुळे उपलब्ध पाणी अधिकाधिक दिवस पुरवण्याचे आव्हान महापालिकेसमोर असणार आहे. त्यामुळे खबरदारी म्हणून महापालिकेनं मुंबईत शुक्रवारपासून 10 टक्के पाणीकपात लागू करण्याचा निर्णय घेतलाय. मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या जलाशयांमध्ये मिळून एकूण 3 लाख 40 हजार 399 दशलक्ष लीटर पाणीसाठा उपलब्ध आहे. वार्षिक 14 लाख 47 हजार 363 दशलक्ष लीटरच्या तुलनेत सध्या 23.52 टक्के इतकाच उपयुक्त पाणीसाठा उपलब्ध आहे. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाने 10 टक्के पाणीकपातीचा निर्णय घेतला आहे.
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 12 May 2026: नरेंद्र मोदींनी नागरिकांना आवाहन केले आहे, परदेशी उत्पादनं खरेदी करणं बंद करा,एक वर्ष सोनं खरेदी करू नका. त्याचबरोबर पेट्रोल आणि डिझेलचा वापर कमी करण्यासाठी आवाहन केले आहे आणि मेट्रोने प्रवास करा असे सांगितले आहे, महाराष्ट्रामध्ये नसरापूर प्रकरणातील आरोपीची पोलिस कोठडी संपणार आहे. निदा खान पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली आहे. भारतीय हवामान विभागाने महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये मुसळधार पावसाचा यलो अलर्ट जारी केला आहे. विदर्भ, मराठवाडा आणि दक्षिण मध्य महाराष्ट्रात मान्सूनपूर्व पावसाची शक्यता आहे. अनेक जिल्ह्यांना पावसाचा येलो अलर्ट देण्यात आला आहे.विदर्भ आणि मराठवाड्यात मेघगर्जनेसह पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. 12 मे रोजी घडणाऱ्या सर्व घडामोंडींचे ताजे अपडेट.