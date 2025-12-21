Municipal Council Nagar Panchayat Election Result LIVE: मराठवाड्यात कोण गुलाल उधळणार? निकालाचे सर्व लाइव्ह अपडेट एका क्लिकवर

Beed Sambhaji Nagar Dharashiv Hingoli Jalna Nagar Parishad Election Result LIVE Updates: राज्यातील 287 नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींचे अध्यक्ष आणि नगरसेवक निवडणुकीची मतमोजणी आज सकाळी 10 वाजल्यापासून सुरुवात होणार आहे. तर, दुपारपर्यंत निकाल स्पष्ट होणार आहे. या निवडणुकीच्या निमित्ताने सर्वच नेत्यांची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे. मराठवाड्यात कोण कोणावर मात करणार हे पाहणं उत्सुकतेचे ठरणार आहे. मराठवाड्यातील महत्त्वाच्या जिल्ह्यांतील निकालाचे लाइव्ह अपडेट आज आपण या लाइव्ह ब्लॉगच्या माध्यमातून जाणून घेणार आहोत.
21 Dec 2025, 09:00 वाजता
Marathwada Election Result LIVE: हिंगोली जिल्ह्यातील तीन नगर पालिकांचा निकाल काही तासांत समोर येणार
हिंगोली जिल्ह्यातील कळमनुरी हिंगोली आणि वसमत या तीन नगरपरिषदेच्या निवडणुका पार पडल्या असून मतदारांनी आपला पसंतीच्या पुढाऱ्यांच भविष्य ईव्हीएममध्ये बंद केलंय. हिंगोली आणि वसमत नगर पालिकेची मतमोजणी 6 टेबलावर आणि 15 फेरी मध्ये होणार आहे,तर कळमनुरी नगर परिषदेची मतमोजणी 3 फेर्या आणि 10 टेबलावर पार पडणार, हिंगोली मध्ये आमदार संतोष बांगर यांच्या भावजई नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवार आहेत,त्यामुळे बांगर यांनी आपली प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे. तर भाजपच्या ताब्यात असलेली नगर परिषद आपल्याच ताब्यात ठेवण्यासाठी भाजपचे आमदार तानाजी मुटकुळे यांनी आपली सर्वशक्ती एकवटली आहे. बांगर आणि मुटकुळे यांनी एकमेकांवर केलेल्या आरोपामुळे ही निवडणूक राज्यभर गाजली होती. आता मतदारांनी मतदान कुणाच्या झोळीत टाकलं ह हे काही तासात स्पष्ट होणारच आहे, पण मतमोजणी कशी पार पडणार आहे,निवडणूक विभाग मतमोजणी सज्ज झाला असून उमेदवार प्रतिनिधीसाठी मतमोजणीवेळी काय नियम असणार आहेत,किती टेबलावर मतमोजणी केली जाणार आहे.
21 Dec 2025, 08:45 वाजता
21 Dec 2025, 08:43 वाजता
Marathwada Election Result LIVE: हिंगोलीत तीन नगरपरिषदांची मतमोजणी
कळमनुरी, हिंगोली, वसमत नगरपरिषदांची मतमोजणी, अनेक दिग्गजांची प्रतिष्ठा पणाला
21 Dec 2025, 08:39 वाजता
Marathwada Election Result LIVE: मराठवाड्यात सत्ताधारी पक्षातील आमदारांची लागली कसोटी
सिल्लोडमध्ये शिंदेसेनेचे आमदार अब्दुल सत्तार यांचे पुत्र अब्दुल समीर तर वैजापुरात आ. रमेश बोरनारे यांचे भाऊ संजय बोरनारे हे नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार आहे. पैठण, कन्नडमध्येही दोन्ही सेना आमदार विलास भुमरे ल संजना जाधव व गंगापूर, खुलताबादेत भाजप आम प्रशांत बंब व राष्ट्रवादीचे आमदार सतीश चव्हाण या सत्ताधारी पक्षातील नेत्यांची वर्चस्वाची लढाई होत आहे. फुलंब्रीत भाजप आमदार अनुराध चव्हाण यांच्या नेतृत्वात पहिल्यांदाच निवडणुक लढवली जात आहे.
21 Dec 2025, 08:36 वाजता
Marathwada Election Result LIVE: बीड नगरपरिषदेसाठी अजित पवारांची प्रतिष्ठा पणाला
नगरपरिषद निवडणुकीमध्ये उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची प्रतिष्ठा पणाला आहे. अजित पवार बीडचे पालकमंत्री असून त्यांनी स्वतः प्रत्येक नगरपरिषदेसाठी प्रचार सभा घेतल्या होत्या. तर बीड नगरपरिषदेत पहिल्यांदाच भाजपाने 52 जागेसह एक नगराध्यक्ष पदासाठी निवडणूक लढवली असून या ठिकाणी मंत्री पंकजा मुंडे यांची प्रतिष्ठा पणाला आहे.
21 Dec 2025, 08:29 वाजता
Marathwada Election Result LIVE: सत्ताधारी पक्षांमध्येच लढती
जिल्ह्यातील सात शहरांमध्ये होत असलेल्या निवडणुकींतर्गंत बहुतांश शहरांमध्ये राज्यात सत्ताधारी असलेल्या पक्षांमध्येच प्रमुख लढती होत आहे. यात वैजापुरात शिंदेसेना व भाजपात तर सिल्लोडमध्ये शिंदेसेना, भाजप आणि वंचितमध्ये तिरंगी लढत होत आहे.
21 Dec 2025, 08:28 वाजता
Marathwada Election Result LIVE: बीड नगर परिषदेची मतमोजणी कृषी उत्पन्न बाजार समिती परिसरात होत असून 18 टेबलवर ही मतमोजणी होईल. तर गेवराईमध्ये नगरपरिषदच्या इमारतीमध्ये एकूण 15 टेबलांवर मतमोजणी होणार आहे.
21 Dec 2025, 07:36 वाजता
Marathwada Election Result LIVE: परळीमध्ये आज नगरपरिषद निवडणुकीच्या मतमोजणीसाठी पोलिसांचा फौज फाटा तैनात करण्यात आलाय. नगर परिषदेच्या मुख्य इमारतीत मतमोजणी होत असल्याने आज वैद्यनाथ मंदिर कडे जाणारा मुख्य मार्ग बंद असणार आहे. काही दिवसांपूर्वी स्ट्रॉंग रूम बाहेर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांकडून करण्यात आलेल्या राड्यानंतर आज मतमोजणीसाठी पोलीस प्रशासन अलर्ट मोड वर आहे.
21 Dec 2025, 07:34 वाजता
Marathwada Election Result LIVE:नगरपरिषद / नगरपंचायतींची जिल्हा व विभागनिहाय संख्या
छत्रपती संभाजीनगर एकूण - 52
छत्रपती संभाजीनगर- 7
बीड-6
धाराशिव-8
हिंगोली-3
जालना-3
लातूर-5
नांदेड-13
परभणी-7
21 Dec 2025, 07:31 वाजता
Municipal Council Nagar Panchayat Election Result LIVE: मराठवाड्यातील 8 जिल्ह्यातील 52 नगराध्यक्ष व 1,246 नगरसेवक निवडीसाठी होणार मतमोजणी