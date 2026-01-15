Maharashtra Municipal Election Voting LIVE: मुंबई, पुण्यात पहिल्या दोन तासात किती मतदान झालं?

Maharashtra Mahanagar Palika Election 2026 Voting LIVE Updates: महापालिकांच्या निवडणुका आज पार पडत असून राज्यातील 29 महानगरपालिका क्षेत्रांमध्ये आज मतदान पार पडत आहे. लाखो मतदार आज हजारो उमेदवारांचे भवितव्य मतपेटीच्या माध्यमातून निश्चित करतील. मतदानाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई, पुणे, नागपूर, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, नाशिक, नवी मुंबईसहीत सर्वच 29 महानगरपालिका क्षेत्रात मोठी सुरक्षा व्यवस्था ठेवण्यात आली आहे. सकाळी साडेसातपासून सायंकाळी साडेपाचपर्यंत मतदान करता येणार आहे. मतदानासंदर्भातील ए टू झेड अपडेट्स आपण या ठिकाणी जाणून घेणार आहोत. लाइव्ह अपडेट्ससाठी हे पेज रिफ्रेश करत राहा...
15 Jan 2026, 10:26 वाजता
Nashik Solapur Election: नाशिक; सोलापूरमध्ये पहिल्या दोन तासात किती मतदान झालं?
नाशिकमध्ये 6.51 टक्के मतदान पहिल्या दोन तासांमध्ये झालं आहे. त्याचबरोबर सोलापूरमध्ये 6.86 टक्के मतदान झालं आहे.
15 Jan 2026, 10:23 वाजता
भाजपा उमेदवाराकडून हॉलमध्ये नागरिकांना पैसे वाटप; ठाकरेंच्या कार्यकर्त्यांनी प्रश्न विचारताच...
इचलकरंजी महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत प्रभाग क्रमांक पाचमध्ये एका हॉलमध्ये भाजप उमेदवार मतदारांना पैसे वाटप करत असल्याच्या कारणावरून वाद झाला आहे. शिवसेना ठाकरे गटाच्या पदाधिकाऱ्यांनी या ठिकाणी जाऊन पैसे वाटपाबद्दल जाब विचारला असता एकच गोंधळ निर्माण झाला. यावेळी दोन्ही पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांमध्ये धक्काबुक्की देखील झाली. काही काळ परिसरामध्ये तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. यावेळी एका हॉलमध्ये अनेक नागरिक होते. या नागरिकांनाच पैसे दिल्याचा आरोप शिवसेना ठाकरे गटाच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे.
15 Jan 2026, 10:18 वाजता
पुण्यात पहिल्या दोन तासात किती मतदान झालं?
पुण्यात सकाळी नऊ वाजेपर्यंत 5.50% मतदान झालं आहे.
15 Jan 2026, 10:15 वाजता
BMC Election Voting: मतदारकेंद्रातील स्थितीपाहून संगीतकार म्हणाला, 'लज्जास्पद...'
मुंबई महानगर पालिकेच्या निवडणुकीसाठी मतदान केल्यानंतर, संगीतकार विशाल दादलानींनी आपलं मत नोंदवलं. "मतदान हे देशासाठी, लोकशाहीसाठी खूप महत्वाचे आहे. परंतु गेल्या काही दिवसांत आपल्या शहराची स्थिती पाहता, आशा आहे की परिस्थिती सुधारेल. मी लोकांना मतदान करण्यास सांगणे बंद केले आहे. मी येथे जे पाहत आहे ते म्हणजे लोकांची उपस्थिती फारशी नाही. आत मतदार कमी आणि अधिकारी जास्त आहेत. हे खूप लज्जास्पद आहे. हे पाहून प्रत्येक भारतीयाला वेदना झाल्या पाहिजेत. जर आपण आपल्या देशाची काळजी घेतली नाही, आपण त्याची जबाबदारी घेतली नाही, तर जे घडत आहे ते घडतच राहील," असं दादलानी म्हणालेत.
15 Jan 2026, 10:03 वाजता
मनसेनं अनेकदा इशारा दिल्यानंतरही ठाण्यात बोगस मतदार
प्रभाग क्रमांक 13 काजूवाडी ठाणे महानगरपालिका शाळा क्रमांक 95/130 मतदाराने मत न टाकता त्याच्या अगोदर कोणीतरी बोगस मतदान करून गेले. बोगस मतदाराची योग्य पडताळणी अधिकाऱ्यांनी केली नसल्याची खंत यावेळी या खऱ्या मतदाराने व्यक्त केली आहे.
15 Jan 2026, 10:00 वाजता
नागपूरात लागले ‘एक है तो सेफ है’ चे बॅनर्स
नागपूरातील मेहंदीबाग परिसरात लागले ‘एक है तो सेफ है’ चे बॅनर! हिंदू रक्षा समितीने ‘एक है तो सेफ है’ चे बॅनर लावलेत.
15 Jan 2026, 09:58 वाजता
मतदानकेंद्रात महिला उमेदवारांवर धावून गेला कार्यकर्ता; पुण्यात विचित्र राडा
मतदान केंद्रावर उमेदवार बाळासाहेब बोडके यांच्या कार्यकर्त्यांकडून गौरवर्तन झाल्याचा आरोप झाला आहे. प्रभाग क्रमांक 12 च्या भाजप उमेदवार निवेदिता एकबोट यांनी केला आहे. प्रभाग क्रमांक 12 मधील उमेदवार बाळासाहेब बोडके यांच्या कार्यकर्ते मॉडर्न हायस्कूल केंद्रावर महिलांवर व माझ्यावर धावून आले. त्यांनी दहशतीचे वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न केल्या आरोप भाजप उमेदवार निवेदिता एकबोट यांनी केला आहे. महिलांच्या सुरक्षिततेवर घाला घालणारी असून कठोर कारवाईची मागणी निवेदिता एकबोटेंनी केली आहे.
15 Jan 2026, 09:39 वाजता
शिंदेंच्या शिवसेनेच्या उमेदवाराला पोलिसांकडून अटक; मुलालाही घेतलं ताब्यात
नवी मुंबईतील शिवसेना शिंदे गटाचे उमेदवार एम के मढवी आणि त्यांचे सुपुत्र करण मढवी यांना रबाळे पोलीसांनी अटक केली आहे. ऐरोलीमध्ये काल झालेल्या मारहाणी प्रकरणी रबाळे पोलीसांनी ही अटक केली आहे. काल ऐरोली सेक्टर 16 मधील मंडळाच्या पोरांना मढवी कुटुंबियांनी मारहाण केली होती. याप्रकरणी रबाळे पोलीस ठाण्यात शिवसेना शिंदे गटाचे उमेदवार एम के मढवी, उमेदवार विनया मढवी आणि मुलगा करण मढवीवर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
15 Jan 2026, 09:35 वाजता
नागपूरमध्ये काँग्रेसचे कार्यालय जाळले
प्रभाग 31 मधील काँग्रेस उमेदवार शिवानी चौधरी यांचे कार्यालय जाळण्यात आले आहे. राजकीय द्वेषातून कार्यालय जाळल्याचा आरोप शिवानी चौधरी यांनी केला आहे.
15 Jan 2026, 09:27 वाजता
भाजपा उमेदवारांचे फोटो असलेल्या व्होटर स्लीपमुळे नवी मुंबईत मतदान केंद्राबाहेर राडा
नवी मुंबईतील वाशी प्रभाग क्रमांक 18 मधील मतदान केंद्रावर गोंधळ झाला आहे. भाजपातर्फे मतदारांना उमेदवारांचे फोटो असलेले व्होटींग कार्ड वाटप करण्यात आले आहेत. उमेदवारांचे फोटो असलेले कार्ड घेऊन मतदार मतदानाला जात आहेत. हा आचार संहितेचा भंग असल्याचे सांगत अपक्ष आणि राष्ट्रवादी शरद पवार गटाच्या उमेदवारांनी मतदान केंद्राबाहेर गोंधळ घालत पोलिसांना जाब विचारला आहे. उमेदवारांच्या गोंधळानंतर पोलीसांनी मतदा्रांकडून फोटो असलेले स्लीप केले जमा.