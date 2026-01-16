Maharashtra Result Updates: महाराष्ट्राचा कौल कुणाकडे? सर्व 29 महापालिकांचे अपडेट्स

Maharashtra Municipal Corporation Election 2026 Result LIVE Updates (महाराष्ट्र महानगरपालिका निवडणूक मतदान लाइव्ह बातम्या): राज्यातील 29 महापालिकांचा रणसंग्राम आता शेवटच्या टप्प्यावर आहे. 15 जानेवारीला मतदान पार पडल्यानंतर आज सर्व महापालिकांचे निकाल हाती येणार असून, नेमकं कोण बाजी मारणार याकडे सर्वांचं लक्ष आहे. ठाकरे बंधू तसंच शरद पवार-अजित पवार युती यासह वेगवेगळ्या कारणांसाठी ही महापालिका निवडणूक लक्ष वेधून घेत आहे. मुंबई, ठाणे, पुणेसह महाराष्ट्रातील सर्व 29 महापालिकांमध्ये नेमका काय निकाल लागत आहे हे एका क्लिकवर जाणून घ्या. महाराष्ट्रातील निकालाची प्रत्येक अपडेट तुम्हाला येथे मिळेल....