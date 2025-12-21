Municipal Council Nagar Panchayat Election Result LIVE: उत्तर महाराष्ट्रातील प्रमुख लढती कोणत्या?

Nashik Jalgaon Dhule Nandurbar Ahmednagar Nagar Parishad Nagar Panchayat Election Result 2025 Live: महाराष्ट्रातील 200 हून अधिक ठिकाणी नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींमध्ये 2 डिसेंबर 2025 रोजी निवडणुका पार पडल्या. उत्तर महाराष्ट्रामध्ये प्रामुख्याने नाशिक, धुळे, जळगाव, नंदुरबार, अहमदनगर जिल्ह्यांमधील एकूण 49 नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींचाही समावेश आहे. या नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींच्या निकालाचे लाइव्ह अपडेट्स आपण या लाइव्ह ब्लॉगच्या माध्यमातून पाहणार आहोत. लाइव्ह अपडेट्ससाठी हे पेज रिफ्रेश करा...
21 Dec 2025, 09:11 वाजता
नंदुरबार जिल्ह्यातील चारी नगरपालिकेच्या मतमोजणीला थोड्याच वेळात सुरुवात
-नंदुरबार जिल्ह्यातील चारी नगरपालिकेच्या मतमोजणीला अवघ्या काही वेळातच सुरुवात होणार.
- मतमोजणीच्या ठिकाणी कुठलाही अनुचित प्रकार घडून यासाठी पोलिसांकडून दक्षता घेतली जात आहे.
- उमेदवारांच्या भवितव्य मतपेटीत बंद झाले असल्याने अवघ्या काही वेळात मतपेट्या उघडल्या जाणार.
- सुरुवातीला टपाली मतदान उघडला जाणार आहे तर त्यानंतर ईव्हीएम मतमोजणीला सुरुवात होणार.
- उमेदवार प्रतिनिधींची कसून चौकशी केल्यानंतरच आज सोडलं जात आहे.
- नंदुरबार जिल्ह्यातील नगरपालिकेचे निवडणूक स्थानिक आमदार खासदार आणि माजी खासदार यांच्यासाठी प्रतिष्ठेची झाली आहे.
- सत्तेतील पक्षाचे एकमेकांच्या विरोधात निवडणूक लढत असल्याने विजयाच्या गुलाल कोणाच्या डोक्यावर पडणार हे पहाणे महत्त्वाचे ठरणार.
21 Dec 2025, 09:09 वाजता
शिंदखेडा नगर पंचायत
शिंदखेडा नगर पंचायत निवडणुकीसाठी 7 टेबलावर मतमोजणी करण्यात येणार आहे. शिंदखेडा तहसील कार्यालयात मतमोजणीस सुरुवात होणार असून संपूर्ण प्रक्रिया 6 फेऱ्यांत पार पडणार आहे. त्यात पहिला निकाल 15 मिनिटात जाहीर होणार आहे. मतमोजणी एकूण 7 टेबलवर होणार आहे. त्यात एक टेबल टपाली मतांसाठी आहे. महसूलचे 22 कर्मचारी मतमोजणी करणार आहेत या ठिकणी सुरक्षा पथक, आकडेवारी सादरीकरण पथक, संगणकीय पथक असे 60 कर्मचाऱ्यांची व्यवस्था करण्यात आली आहे.
21 Dec 2025, 09:09 वाजता
पिंपळनेर नगरपरिषद
पिंपळनेर येथे 3 फेरीमध्ये होणार पूर्ण मतमोजणी होणार, संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागून असलेल्या पिंपळनेर नगरपरिषदेच्या निवडणुकीचा निकाल मतमोजणीसाठी एकूण 80 कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे, केंद्रावर एकूण 10 टेबल लावण्यात आले आहेत, संपूर्ण मतमोजणी साधारणतः दोन ते तीन फेऱ्यांमध्ये पूर्ण होईल, पिंपळनेर येथील वीर भीमा नाईक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था येथे ही प्रक्रिया पार पडणार आहे.
21 Dec 2025, 09:08 वाजता
धुळ्यात 67 जागांसाठी 207 उमेदवार
धुळे जिल्ह्यातील शिरपूर, पिंपळनेर नगरपालिका व शिंदखेडा नगरपंचायत मधील सदस्यपदाच्या 67 जागांसाठी 207 तर लोकनियुक्त नगराध्यक्ष पदाच्या 3 जागांसाठी 10 उमेदवारांचे भविष्याचा निकाल काही तासांमध्ये समोर येणार आहे.
21 Dec 2025, 09:08 वाजता
शिरपूर वरवाडे नगरपरिषदेची स्थिती काय?
शिरपूर वरवाडे नगरपरिषद सार्वत्रिक निवडणूकीत नगराध्यक्षपदाकरीता 2 तर 16 प्रभागातील 32 जागांसाठी 84 उमेदवारांचे भवितव्य मतदारांनी 2 डिसेंबर रोजी ईव्हीएममध्ये बंदिस्त केले होते. मुकेशभाई पटेल टॉऊन हॉल येथे मतमोजणी पार पडत आहे. 11 टेबलवर एका फेरीत 2 प्रभाग म्हणजेच 8 फेरीत निकाल जाहिर होईल.
21 Dec 2025, 07:29 वाजता
जळगावमध्ये किती मतदान झालं?
जिल्ह्यात एकूण 65.28 टक्के एवढे मतदान झाले असून 8 लाख 81 हजार 508 मतदारांपैकी 5 लाख 78 हजार 79 एवढ्या जणांनी मतदानाचा हक्क बजावला आहे.
21 Dec 2025, 07:28 वाजता
जळगावमध्ये मतमोजणीच्या किती फेऱ्या
जळगाव जिल्ह्यात मतमोजणीच्या एकूण 116 फेऱ्या पार पडणार असून या प्रक्रियेसाठी एकूण 160 कर्मचारी अधिकाऱ्यांचे पथक तैनात करण्यात आले आहे.
21 Dec 2025, 07:27 वाजता
जळगाव जिल्ह्यात किती निवडणुका बिनविरोध झाल्या?
जळगाव जिल्ह्यात एकूण 27 नगरसेवक आणि जामनेर येथे एक नगराध्यक्ष बिनविरोध झाले आहेत. बिनविरोध झालेल्या मध्ये जामनेर, एरंडोल, शेंदुर्णी, अमळनेर, फैजपूर, सावदा आणि रावेर येथील उमेदवारांचा समावेश आहे.
21 Dec 2025, 07:26 वाजता
जळगावमध्ये 1 हजार 555 उमेदवार
जळगाव जिल्ह्यातील 18 पालिकांच्या निवडणुकांसाठी 464 नगरसेवकपदासाठी 1 हजार 555 तर नगराध्यक्ष पदासाठी 77 उमेदवार आपले नशीब आजमावत आहेत.
21 Dec 2025, 07:25 वाजता
जळगाव जिल्ह्यात किती नगरपालिका?
जळगाव जिल्ह्यात 18 नगरपालिकांच्या निवडणुकीत नगरसेवक पदासाठी 1 हजार 555 उमेदवार तर नगराध्यक्ष पदासाठी 77 उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत.