Konkan Municipal Council Nagar Panchayat Election Result LIVE: रायगडात तटकरे - गोगावले प्रतिष्ठा पणाला; कोण मारणार बाजी

Palghar Raigad Ratnagiri Sindhudurg Thane Nagar Parishad Nagar Panchayat Election Result 2025 Live: राज्यातील नगर परिषद आणि नगर पंचायत निवडणुकीची मतदानाची प्रक्रिया शनिवारी पूर्ण झाल्यानंतर अखेर मजमोजणी आणि निकालाचा दिवस उजाडला असून, स्थानिक पातळीवर सत्तेच्या चाव्या कोणाकडे असणार हे सिद्ध होणार आहे. राज्यातील 288 नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांचा कार्यक्रम 4 नोव्हेंबर रोजी जाहीर करण्यात आला होता.
दरम्यान कोकणातील सत्तेविषयी सांगावं तर राणेंच्या हायव्होल्टेज ड्राम्यानंतर कोकणात अत्यंत धक्कादायक निकाल लागण्याची माहिती एक्झिट ! भाजप, शिंदे आणि ठाकरेंची शिवसेना यांचे लक्षवेधी आकडे समोर आले आहेत. ज्यामध्ये कोकणात ठाकरेंच्या शिवसनेला सर्वात मोठा धक्का बसल्याचे दिसत आहे. भाजप आणि शिंदेच्या शिवसेनेत काँटे की टक्कर पहायला मिळत आहे. त्यामुळं कोकणचा राजा कोण हे पाहणंसुद्धा महत्त्वाचं ठरणार आहे.
कोकण - पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आणि ठाणे जिल्ह्यातील नगरपरिषद-नगरपंचायत नगरपालिकांच्या निवडणूक निकालांचे लाइव्ह अपडेट्स येथे पाहा
21 Dec 2025, 09:08 वाजता
रायगडात तटकरे - गोगावले प्रतिष्ठा पणाला; कोण मारणार बाजी?
रायगड जिल्ह्यातील नगरपालिका निवडणुकीत यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे आणि शिवसेनेचे मंत्री भरत गोगावले यांची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे. निवडणुकी दरम्यान प्रचारात देखील शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस असा संघर्ष पहायला मिळाला. पालकमंत्री पदावरून आधीच सुरू असलेला संघर्ष प्रचारादरम्यान शिगेला पोहोचला होता.
21 Dec 2025, 08:55 वाजता
Western Maharashtra Municipal Council Nagar Panchayat Election Result LIVE: कोल्हापुरात मतमोजणीआधीच राष्ट्रवादीकडून विजयाचे पोस्टर
21 Dec 2025, 08:51 वाजता
महाडमध्ये मतदानाच्या वेळी; निकालाच्या वेळी मतमोजणी केंद्र परिसरात जमावबंदी
आज नगरपालिका मतमोजणी दरम्यान कायदा आणि सुव्यस्था राखण्याच्या दृष्टीने पोलिसांनी विशेष काळजी घेतली आहे. महाडमध्ये मतदाना दरम्यान झालेल्या राड्या नंतर पोलीस यंत्रणा सतर्क झाली आहे. महाडमध्ये मोठ्या प्रमाणात पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे.
21 Dec 2025, 08:48 वाजता
Nagarparishad Nagarpanchayat Result | "सगळ्यात जास्त नगराध्यक्ष भाजपचे" Atul Save यांची प्रतिक्रिया#Zee24Taas #MarathiNewsTodayLive #NagarParishadResult #NagarpanchayatResult #BJPLead #MostMayorsBJP #AtulSaveReaction #MunicipalElectionResults #LocalBodyElections… pic.twitter.com/kOiCTa8XJG
— ZEE २४ तास (@zee24taasnews) December 21, 2025
21 Dec 2025, 07:59 वाजता
रत्नागिरीतून आताच्या क्षणाची मोठी समोर...
रत्नागिरी नगर परिषद- नगर पंचायतींचा आज निकाल जिल्ह्यातील रत्नागिरी, राजापूर, चिपळूण आणि खेड या चार प्रमुख नगर परिषदांसह लांजा, देवरुख आणि गुहागर या तीन नगर पंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकीची मतमोजणी आज एकाचवेळी पार पडणार सात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये 68.14 टक्के झालं होतं मतदान सात नगराध्यक्षपदासाठी 33 तर नगरसेवकपदाच्या 151 जागांसाठी 461 उमेदवार रिंगणात 10 वाजता मतमोजणीला सुरुवात होऊन दुपारी 1 वाजेपर्यंत निकालाचं अंतिम चित्र स्पष्ट होणार कमी मतदान आणि कमी फेऱ्या असलेल्या गुहागर आणि राजापूरचा निकाल लवकर जाहीर होणार थेट नगराध्यक्ष निवडींमुळे रोमांचक चित्र.. जोरदार राजकीय चुरस मतमोजणीसाठी जिल्ह्यात चोख पोलीस बंदोबस्त 1 अप्पर पोलीस अधीक्षक, 5 दिवाएसपी, 25 पोलीस निरीक्षक, 342 पोलीस अंमलदार, 1 एसआरपीएफ कंपनी, 2 आरसीपी प्लाटून तैनात.
21 Dec 2025, 07:24 वाजता
रायगडात दहा नगर पालिकांच्या निवडणुकीची मतमोजणी काही क्षणांत...
रायगड जिल्ह्यातील दहा नगर पालिकांच्या निवडणुकीची मतमोजणी आज होत आहे. त्यासाठीची सर्व तयारी पूर्ण झाली आहे.नगराध्यक्ष पदाच्या दहा जागांसाठी ३४ उमेदवार रिंगणात आहेत तर नगरसेवक पदाच्या २०९ जागांसाठी ५७५ उमेदवार आपले भवितव्य अजमावत आहेत. तर पेणमध्ये सहा, अलिबाग आणि रोह्यात प्रत्येकी एक अशा आठ जागा बिनविरोध निवडून आल्या आहेत. सर्वच प्रमुख राजकीय पक्ष निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले असले तरी महायुती मधील घटक पक्ष असलेल्या शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेससाठी ही निवडणूक महत्वाची आहे.राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे आणि शिवसेनेचे मंत्री भरत गोगावले यांची प्रतिष्ठा या निवडणुकीत पणाला लागली आहे.
21 Dec 2025, 07:18 वाजता
प्रमुख लढती आणि लक्षवेधी नेते...
रायगड- 10
रोहा – वनश्री शेडगे (राष्ट्रेवादी कॉंग्रेस, अजित पवार गट)
शिल्पा- धोत्रे, (शिवसेना शिंदे गट)
महाड – सुनील कविस्कवर (शिवसेना शिंदे गट), सुदेश कळमकर, (राष्ट्रदवादी कॉंग्रेस अजित पवार गट)
रत्नागिरी- 7
रत्नागिरी नगरपरिषद
शिवसेना शिंदे गट शिल्पा प्रशांत सुर्वे
उबटा गट शिवानी राजेश सावंत माने
राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गट मूर्तूझा वहिदा बशीर
21 Dec 2025, 07:17 वाजता
प्रमुख लढती आणि लक्षवेधी नेते...
कोकण विभाग एकूण- 27
पालघर- 4
पालघर नगरपरिषद.
भाजप _ कैलास म्हात्रे
शिवसेना शिंदे गट _उत्तम घरत
शिवसेना उद्धव ठाकरे गट - उत्तम पिंपळे
काँग्रेस - प्रीतम राऊत
डहाणू नगर परिषद नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार.
भाजप _ भरत राजपूत.
शिवसेना शिंदे गट राजेंद्र माच्छी
21 Dec 2025, 07:15 वाजता
कोकण नगरपरिषदांमध्ये कसं आहे पक्षीय बलाबल?
कोकण - 27 नगरपरिषदा
भाजप - 10
शिवसेना - 10
राष्ट्रवादी - 02
काँग्रेस - 00
शिवसेना UBT - 00
राष्ट्रवादी SP - 01
स्थानिक आघाडी - 03
शेकाप - 01
इतर - 00