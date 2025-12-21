Western Maharashtra Municipal Council Nagar Panchayat Election Result LIVE: अक्कलकोटमध्ये निकालाअगोदरच भाजपा कार्यकर्त्यांचा जल्लोष

Pune Satara Sangli Kolhapur Solapur Nagar Parishad Nagar Panchayat Local Body Election Result 2025 Live: राज्यातील नगरपरिषद आणि नगरपंचायती निवडणुकांसाठी 2 डिसेंबरला मतदान झालं असून, आज सर्व 246 नगरपरिषदा आणि 42 नगरपंचायतींचे निकाल जाहीर होणार आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसचा बालेकिल्ला असणाऱ्या पश्चिम महाराष्ट्रातील निकालांकडे सर्वांचं लक्ष असेल. पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर आणि सांगलीत नेमका काय निकाल लागणार आहे याची प्रत्येक छोटी मोठी अपडेट येथे जाणून घ्या.
21 Dec 2025, 09:19 वाजता
Western Maharashtra Live Updates: अक्कलकोटमध्ये निकालाअगोदरच भाजपा कार्यकर्त्यांचा जल्लोष
सोलापूर - अक्कलकोटमध्ये निकालाअगोदरच भाजपा कार्यकर्त्यांच्या जल्लोषाला सुरुवात
शहरात झळकले विजयाचे बॅनर
मतमोजणी सुरु होण्याआधीच अक्कलकोटमध्ये झळकले अभिनंदनाचे बॅनर
निकालापूर्वीच भाजपा कार्यकर्त्यांची फटाके उडवत जल्लोषाला सुरुवात
भाजपचे नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार मिलन कल्याणशेट्टी यांच्या अभिनंदनाचे बॅनर अक्कलकोट शहरात झळकले
अक्कलकोटमध्ये भाजप विरुद्ध शिवसेना शिंदे गट विरुद्ध काँग्रेस अशी तिरंगी लढत आहे
ज्यामध्ये भाजपतर्फे आमदार सचिन कल्याणशेट्टी यांचे बंधू मिलन कल्याणशेट्टी, काँग्रेसतर्फे अशपाक बळोरगी, शिवसेना शिंदे गटातर्फे रईस टिनवाला हे उमेदवार आहेत
भाजपच्या कार्यकर्त्यांमध्ये विजयाचा इतका आत्मविश्वास आहे की मतमोजणी सुरु होण्याआधीच मिलन कल्याणशेट्टी यांचे नगराध्यक्ष म्हणून अभिनंदनाचे बॅनर शहरभर लावण्यात आलेत
21 Dec 2025, 08:49 वाजता
Western Maharashtra Live Updates: कोल्हापुरात मतमोजणीआधीच राष्ट्रवादीकडून विजयाचे पोस्टर
कोल्हापुरातील कागलमध्ये मतमोजणी आधीच राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्याने विजयाचे पोस्टर लावले आहेत. मतमोजणीला एक तास राहिला असताना कागल मध्ये मुश्रीफ गटाकडून बॅनरबाजी करण्यात आली.
21 Dec 2025, 08:46 वाजता
भोर नगरपरिषद 2025 मतमोजणी अपडेट
9 वाजून 30 मिनिटांनी स्ट्राँग रूम खोलले जाणार आहेत. सकाळी 10 वाजता मतमोजणीला सुरुवात होणार आहे. एकूण 5 टेबलवर 5 फेऱ्या मतमोजणी होणार आहेत, यापैकी एक टेबल हा टपाली मतदान मोजणीसाठी असेल.
21 Dec 2025, 08:37 वाजता
Western Maharashtra Live Updates: एक्झिट पोलनुसार निकाल काय लागेल?
पश्चिम महाराष्ट्रात धक्कादायक निकाल पाहायला मिळत आहे. एक्झिट पोलनुसार मोठ्या पक्षांना धक्का बसेल. स्थानिक आघाडीने 21 नगरपरिषदा जिंकल्या आहेत.
पश्चिम महाराष्ट्र - 71 नगरपरिषदा
भाजप - 27
शिवसेना - 07
राष्ट्रवादी - 12
काँग्रेस - 01
शिवसेना UBT - 01
राष्ट्रवादी SP - 02
स्थानिक आघाडी - 21
इतर - 00
21 Dec 2025, 07:23 वाजता
Western Maharashtra Live Updates: कोल्हापुरात नेमकी कशी आहे स्थिती?
1) कागल नगरपरिषद -
नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवार.
A)सविता भैय्या माने (एनसीपी अजित पवार गट +छत्रपती शाहू आघाडी)
B)युगेंधरा घाटगे (शिवसेना एकनाथ शिंदे )
C)शारदा नागराळे (शिवसेना उबाठा)
D)गायत्री प्रभावकर (काँग्रेस)
महत्वाचे: –सविता माने ह्या भैय्या माने यांच्या पत्नी आहेत. भैय्या माने हे हसन मुश्रीफ यांचे कट्टर कार्यकर्ता आहेत. नगराध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीत चार उमेदवार असले तरी खरी लढत ही सविता माने विरुद्ध शिवसेनेच्या युगेंधरा घाटगे यांच्यामध्ये होत आहे.
2) गडहिंग्लज नगरपरिषद
नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार :
A) गंगाधर राजशेखर हिरेमठ : महाआघाडी (भाजप, जनसुराज्य, जनता दल, शिवसेना शिंदे गट)
B) महेश महादेव तुरबतमठ : राष्ट्रवादी अजित पवार गट
एकूण सहा उमेदवार रिंगणात आहेत, पण प्रमुख लढत प्रमुख लढत हिरेमठ विरुद्ध महेश तुरबतमठ यांच्यामध्ये लढत होईल.
3) चंदगड नगरपंचायत
नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार :
A) नगराध्यक्ष पद : सुनिल काणेकर, भाजप
B) नगराध्यक्ष पद : दयानंद काणेकर, राष्ट्रवादी अजित पवार गट
4) शिरोळ नगरपरिषद
नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार :
A) नगराध्यक्ष पद : योगिता कांबळे, काँग्रेस (शिव शाहू यादव पॅनल)
B) नगराध्यक्ष पद : सारिका माने, जनसुराज्य पक्ष
C) नगराध्यक्ष पद : श्वेता काळे (यड्रावकर गट यांची राजर्षी शाहू आघाडी )
5) कुरूंदवाड नगरपरिषद
नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार :
A)नगराध्यक्ष पद : योगिनी पाटील (काँग्रेस)
B) नगराध्यक्ष पद : समीरा जोशी (भाजप)
C) नगराध्यक्ष पद : मनीषा डांगे (राजर्षी शाहू आघाडी)
महत्वाचे: कुरुंदवाड मध्ये काँग्रेसकडून काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते जयराम बापू पाटील यांच्या सुनबाई योगिनी विजय पाटील नगराध्यक्ष पदाच्या निवडणूक रिंगणात आहेत , तर त्यांच्या विरोधात माजी नगराध्यक्ष रामचंद्र डांगे यांच्या सुनबाई मनीषा डांगे या निवडणूक रिंगणात आहेत. त्या राजर्षी शाहू विकास आघाडीच्या माध्यमातून निवडणूक लढवत आहेत.
6) पन्हाळा नगरपरिषद
नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार :
A) जयश्री पवार : जनसुराज्य पक्ष (महायुती )
B) दीपा काशीद : अपक्ष
C) सुधा भगवान (अपक्ष)
D) समिना सय्यदअली मुजावर (अपक्ष )
7) मलकापूर नगरपरिषद
नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार :
A) माया पाटील - शिवसेना ठाकरे गट, राष्ट्रवादी अजित पवार गट
B) रश्मी कोठवळे - जनसुराज्य आणि भाजप
8) पेठवडगाव नगरपरिषद
*नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार :
A)विद्या पोळ (यादव आघाडी) ( ही काँग्रेस पुरस्कृत आहे)
B)प्रणिती सालपे (जनसुराज्य पक्ष )
C)प्रल्हाद तालुवडे (सकल मराठा)
D) तय्यब कुरेशी (वंचित बहुजन)
9) जयसिंगपूर नगरपरिषद
नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार :
A) संजय पाटील :- राजर्षी शाहू आघाडी
B) सुदर्शन कदम : स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, काँग्रेस आणि भाजप इतर पक्ष
महत्वाचे: जयसिंगपूर नगर परिषदेमध्ये अपक्ष आमदार राजेंद्र पाटील यड्रावकर यांचे बंधू संजय पाटील हे निवडणूक रिंगणात आहे. इथली निवडणूक बिग फाईट मानले जात आहे. राजेंद्र पाटील यड्रावकर हे शिंदे शिवसेनेला पाठिंबा दिलेले अपक्ष आमदार आहेत. या निवडणुकीत भाजपने यड्रावकर यांच्या विरोधात भूमिका घेत स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, काँग्रेस यांच्या स्थानिक आघाडी सोबत जाऊन निवडणूक लढवली आहे.
10) हुपरी नगरपरिषद
नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार :
A)मंगलराव माळगे (भाजप)
B)मीना शशिकांत जाधव (शिवसेना उभाठा)
C)अण्णासाहेब मदाळे (एनसीपी अजित पवार)
D)सुनील डोंगळे (युवक क्रांती स्थानिका आघाडी)
C)रमेश दत्तात्रय भोरे (हिंदू महासंघ सभा)
11) हातकणंगले नगरपंचायत
नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार :
A) राजू इंगवले (भाजप)
B)दीपक वाडकर (काँग्रेस)
C)दीपक कुन्नुरे (अजित पवार एनसीपी)
D)अजित पाटील (एकनाथ शिंदे शिवसेना)
E) अभिषेक पाटील (उभाठा शिवसेना)
F) संजय चौगुले (वंचित बहुजन)
इथली निवडणूक बहुरंगी झाली आहे.
12) मुरगूड नगरपंचायत
नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार :
A) सुहासिनी प्रवीणसिंह पाटील : शिवसेना शिंदे गट
B) तस्लिम जमादार : स्थानिक आघाडी ( राष्ट्रवादी+ शाहू आघाडी)
महत्वाचे: मुरगुड नगरपंचायतीमध्ये शिंदे गटात नुकताच प्रवेश केलेले माजी नगराध्यक्ष प्रवीणसिह पाटील यांच्या पत्नी सुहासिनी पाटील निवडणूक रिंगणात आहेत. तर त्यांच्या विरोधात निवडणूक लढविणाऱ्या तस्लिम जमादार ह्या देखील घराणेशाही मधूनच निवडणूक रिंगणात आहेत. तस्लिम जमादार ह्या माजी नगराध्यक्ष राजेखन जमादार यांच्या पत्नी आहेत.
13) आजरा नगरपंचायत
नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार :
A) अशोक चराटी : ताराराणी आघाडी (स्थानिक आघाडी भाजप)
B) संजय सावंत : काँग्रेस (स्थानिक आघाडी )
महत्वाचे: आजरा नगरपरिषदेमध्ये देखील घराणेशाही आहे. अशोक चराटी यांनी ताराराणी आघाडी कडून निवडणूक रिंगणात आहेत. यापूर्वी चराटी यांच्या कन्या जोशना चराटी ह्या नगराध्यक्ष होत्या. तर चराटी यांच्या घरातच तब्बल 35 वर्ष सरपंच पद होत. तर काँग्रेस कडून निवडणूक लढावणाऱ्या संजय सावंत यांना देखील घराणेशाहीचा वारसा आहे. त्यांच्या पत्नी आजरा नगरपंचायतीच्या उपनगराध्यक्षा आणि सरपंच होत्या.
21 Dec 2025, 07:20 वाजता
Western Maharashtra Live Updates: नगरपरिषदा/नगरपंचायत ग्राफिक्स
246 नगर परिषदा
42 नगरपंचायती
नगरपरिषद / नगरपंचायतींची जिल्हा व विभागनिहाय संख्या
कोकण विभाग एकूण- २७
पालघर- ४
रायगड- १०
रत्नागिरी- ७
सिंधुदूर्ग - ४
ठाणे- २
नाशिक विभाग एकूण ४९
अहिल्यानगर- १२
धुळे- ४
जळगाव- १८
नंदूरबार - ४
नाशिक- ११
पुणे विभाग एकूण- ६०
कोल्हापूर- १३
पुणे- १७
सांगली - ८
सातारा- १०
सोलापूर- १२
छत्रपती संभाजीनगर एकूण - ५२
छत्रपती संभाजीनगर- ७
बीड-६
धाराशिव- ८
हिंगोली- ३
जालना- ३
लातूर- ५
नांदेड- १३
परभणी- ७
अमरावती विभाग एकूण - ४५
अमरावती- १२
अकोला- ६
बुलढाणा- ११
वाशीम - ५
यवतमाळ- ११
नागपूर विभाग एकूण - ५५
भंडारा- ४
चंद्रपूर- ११
गडचिरोली- ३
गोंदिया- ४
नागपूर- २७
वर्धा- ६
21 Dec 2025, 07:18 वाजता
प्रमुख लढती आणि लक्षवेधी नेते...
सिंधुदूर्ग – 4
कणकवली नगरपंचायत
- मागील सत्ता भाजपा नगराध्यक्ष समीर नलावडे
- आतां भाजपा विरुद्ध शहर विकास आघाडी अशी लढत
- भाजपाचे समीर नलावडे तर शहरविकास आघाडीचे संदेश पारकर रिंगणात
- नितेश राणे व निलेश राणे आमने सामने नितेश राणे यांची प्रतिष्ठा पणाला
मालवण नगरपरिषद
- यापूर्वी ठाकरे गटाची सत्ता नगराध्यक्ष महेश कांदळगावकर
- आता भाजपा शिवसेना आणि उबाठा अशी तिरंगी लढत
- भाजपाच्या शिल्पा खोत, शिवसेनेच्या ममता वराडकर आणि उबाठाची पूजा करलकर निवडणूक रिंगणात
- मालवण नगरपरिषद निवडणुकीत आमदार निलेश राणे यांची प्रतिष्ठा पणाला ठाकरे गटाचे माजी आमदार वैभव नाईक करणार आपले वर्चस्व राखण्याचा प्रयत्न
सावंतवाडी नगरपरिषद
- यापूर्वी सत्ता भाजपा नगराध्यक्ष संजू परब ( आता शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख )
- आता भाजपच्या श्रद्धा राजे भोसले, शिवसेनेच्या नीता कविटकर, उबाठाच्या सीमा मठकर आणि काँग्रेसच्या साक्षी वंजारी
- आमदार दिपक केसरकर आणि भाजपा यांची प्रतिष्ठा पणाला