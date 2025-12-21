English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Vidharbha Municipal Council Nagar Panchayat Election Result LIVE: विदर्भात भाजप विरोधकांना व्हाईटवॉश देणार का? चुरशीच्या लढाईत कोणाचा विजय होणार?

Nagpur Wardha Bhandara Gondia Amravati Akola Buldhana Nagar Parishad Nagar Panchayat Local Body Election Result 2025 LIVE Updates:  जिल्ह्यातील 15 नगरपरिषद आणि बारा नगरपंचायतीं कोण बाजी मारणार हे आज स्पष्ट होईल. त्यामुळे संपूर्ण राज्याचं लक्ष विदर्भाच्या निवडणुकांच्या निकालांकडे लागून राहिला आहे. 

Dakshata Thasale | Dec 21, 2025, 09:25 AM IST
Nagpur Wardha Bhandara Gondia Amravati Akola Buldhana Nagar Parishad Nagar Panchayat Local Body Election Result 2025 LIVE Updates: महाराष्ट्राच्या 36 जिल्ह्यांमधील 246 नगरपरिषद जागांसाठी यंदा निवडणुका घेण्यात आला. या निवडणुकांसाठी 2 डिसेंबर रोजी मतदान झालं होतं. तसेच 4 डिसेंबर रोजी निकाल जाहीर करणार होते. मात्र न्यायालयाने स्थगिती दिली त्यामुळे हा निकाल 21 डिसेंबर रोजी जाहीर करण्यात आलं आहे. 

या लाईव्ह ब्लॉगमध्ये आपण विदर्भातील नगरपालिका आणि नगरपरिषदेच्या निवडणुकांच्या निकालाचे क्षणाक्षणाचे अपडेट्स पाहणार आहोत. अमरावती विभागात अचलपूर नगर परिषद, मूर्तिजापूर नगर परिषद, नांदुरा नगर परिषद, आर्वी नगर परिषद यांचा समावेश आहे तर नागपूर विभागात आरमोरी नगर परिषद, बुटीबोरी नगर परिषद, कामठी नगर परिषद, वर्धा नगर परिषद यांचा समावेश आहे. 

राज्यभरातील नगरपरिषद, नगरपंचायतींसाठीची मतमोजणी, आज सकाळी 10 वाजल्यापासून सुरू होईल. दुपारपर्यंत सर्व निकाल हाती येण्याची शक्यता आहे. जिल्ह्यातील 15 नगरपरिषद आणि बारा नगरपंचायतीं कोण बाजी मारणार हे आज स्पष्ट होईल.2 हजार 383 उमेदवारांची भविष्य फैसला यानिमित्ताने ठरणार आहे. नागपूर जिल्ह्यातील या निवडणुकीत 27 नगराध्यक्ष आणि तब्बल 540 नगरसेवक निवडले जाणार आहे. सकाळी दहा वाजता सर्वप्रथम पोस्टल मतमोजणी सुरू होईल. त्यानंतर 10.30 वाजता ईव्हीएम मोजणी सुरू होईल. विदर्भातल्या 76 नगरपरिषद आणि 24 नगरपंचायतमध्ये कोण बाजी मारणार  हे  आता अवघ्या काही तासात ठरणार आहे.

 

महाराष्ट्र नगरपरिषद-नगरपंचायत निवडणूक मतमोजणीचे ताजे अपडेट्स येथे पाहा

 

 

 

 

21 Dec 2025, 09:04 वाजता

एकूण नगरपरिषद/नगरपंचायत - 55 

- नागपूर - 27 
- भंडारा - 4 
- चंद्रपूर - 11 
- गडचिरोली - 3 
- गोंदिया - 4 
- वर्धा - 6 

अमरावती विभाग - एकूण नगरपरिषद/नगरपंचायत - 45 

- अमरावती - 12 
- अकोला - 6 
- बुलढाणा - 11
- वाशिम - 5 
- यवतमाळ - 11

21 Dec 2025, 08:59 वाजता

मराठवाडा - बीड, संभाजीनगर, धाराशिव, हिंगोली आणि जालना जिल्ह्यातील  नगरपरिषद-नगरपंचायत नगरपालिकांच्या निवडणूक निकालांचे लाइव्ह अपडेट्स येथे पाहा

21 Dec 2025, 08:55 वाजता

विदर्भ - वर्धा, भंडारा, गोंदिया, अमरावती, अकोला आणि बुलढाणा जिल्ह्यातील  नगरपरिषद-नगरपंचायत नगरपालिकांच्या निवडणूक निकालांचे लाइव्ह अपडेट्स येथे पाहा. तसेच विदर्भात अनेकांना लढत होण्याची दाट शक्यता आहे. या नगरपरिषद आणि नगरपंचायतमध्ये मुख्य लढती कोणत्या आहेत. ते खाली विस्तारात पाहा. 

विदर्भातील मुख्य लढती कोणत्या?

कामठीचे नगरपरिषद, नगराध्यक्ष उमेदवार

भाजप उमेदवार अजय अग्रवाल
अजय कदम, बहुजन रिपब्लिकन एकता मंच उमेदवार
शकूर नागानी, काँग्रेस उमेदवार

सावनेर नगरपरिषद, नगराध्यक्ष उमेदवार

संजना मंगळे, भाजप
सीमा चाफेकर, काँग्रेस

रामटेक नगरपरिषद, नगराध्यक्ष पद उमेदवार

ज्योती कोल्हेपरा, भाजप
बिकेंद्र महाजन, शिवसेना शिंदे
रमेश कारेमोरे, काँग्रेस

काटोल नगरपरिषद नगराध्यक्ष पद उमेदवार

अर्चना देशमुख, शेकाप (राष्ट्रवादी शरद पवार गट पाठिंबा)
कल्पना उमप, भाजप

कळमेश्वर नगरपरिषद, नगराध्यक्ष पद उमेदवार

अविनाश माकोडे, भाजप
ज्योत्सना मंडपे, काँग्रेस

उमरेड नगरपरिषद, नगराध्यक्ष पद उमेदवार

शालिनी सोनटक्के, शिवसेना शिंदे गट
सुरेखा रेवतकर, काँग्रेस
प्राजक्ता आदमने, भाजप

पुसद नगरपरिषद, नगराध्यक्ष पद उमेदवार

मोहिनी नाईक- राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार)
निखिल चिद्दरवार- भाजप
महंमद नदीम अब्दुल रशीद-काँग्रेस
अनिल ठाकुर- शिवसेना उबाठा

यवतमाळ नगरपरिषद, नगराध्यक्ष पद उमेदवार

ऍड. प्रियदर्शनी उईके( भाजप)
प्रियंका मोघे (काँग्रेस)
वैष्णवी कोवे (शिवसेना ठाकरे)
तेजस्वीनी चांदेकर (शिवसेना शिंदे)
चंचल मसराम (वंचित)

भंडारा नगरपरिषद, नगराध्यक्ष पद उमेदवार

अश्विनी भोंडेकर - शिंदे शिवसेना
जयश्री बोरकर - काँग्रेस
मधुरा मदनकर - भाजप
सुषमा साखरकर - राष्ट्रवादी अजित पवार गट

गोंदिया नगरपरिषद, नगराध्यक्ष पद उमेदवार

भाजपा : कशीश जयस्वाल
शिंदे शिवसेना : प्रशांत कटरे
काँग्रेस : सचिन शेंडे
राष्ट्रवादी अजित पवार : माधुरी नासरे

बुलडाणा नगरपरिषद, नगराध्यक्ष पद उमेदवार

पूजा संजय गायकवाड ( शिवसेना शिंदे )
मनीषा मोरे(आम आदमी पार्टी)
लक्ष्मीबाई काकस ( काँग्रेस)
अर्पिता शिंदे ( भाजपा)

21 Dec 2025, 08:01 वाजता

महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर आज नागपूर महानगर भाजप कोर कमिटीची बैठक होणार आहे. विशेष म्हणजे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे हेही या बैठकीत उपस्थित राहणार आहेत. दुपारी दीड वाजताच्या सुमारास नागपुरात गडकरींचे निवासस्थान एनरिको हाइट्स या ठिकाणी ही बैठक पार पडेल. महापालिका निवडणुकांच्या अनुषंगाने भाजपची शहरातील रणनीती ठरवण्याचे अनुषंगाने ही मोठ्या नेत्यांचे उपस्थितीत पहिली बैठक होत आहे.

21 Dec 2025, 07:36 वाजता

आज विदर्भातील नगरपरिषद-नगरपंचात निवडणुक मतमोजणी अवघ्या काही तासात सुरु होइल. मतमोजणीमध्ये नागपूर जिल्ह्यातील एकूण 15 नगरपरिषद आणि 12 नगरपंचायती यांचे निकाल जाहीर केले जाणार. दहा वाजता मतमोजणीला सुरुवात होईल सुरुवातीला पोस्टल आणि नंतर ईव्हीएम च्या मतमोजणीला सुरुवात होईल बहुतांश ठिकाणी सहा ते आठ राऊंड असल्याने साधारण बारा वाजता मतमोजणीचे चित्र स्पष्ट झालेलं असेल. विदर्भातील 100 जागावर वरचे निकाल बारापर्यंत स्पष्ट होतील. त्यामुळे विदर्भात धुरंधर’ कोण याचा फैसला थोड्याच वेळात आपण झी 24 तास वर पाहू शकतो. तत्पूर्वी वाडी नगर परिषद मतमोजणी केंद्राबाहेरून आढावा घेतला आहे. 

21 Dec 2025, 07:36 वाजता

 जिल्ह्यातील 15 नगरपरिषद आणि बारा नगरपंचायतीं कोण बाजी मारणार हे आज स्पष्ट होईल.2 हजार 383 उमेदवारांची भविष्य फैसला यानिमित्ताने ठरणार आहे. नागपूर जिल्ह्यातील या निवडणुकीत 27 नगराध्यक्ष आणि तब्बल 540 नगरसेवक निवडले जाणार आहे. सकाळी दहा वाजता सर्वप्रथम पोस्टल मतमोजणी सुरू होईल. त्यानंतर 10.30 वाजता ईव्हीएम मोजणी सुरू होईल. विदर्भातल्या 76 नगरपरिषद आणि 24 नगरपंचायतमध्ये कोण बाजी मारणार हे आता अवघ्या काही तासात ठरणार आहे.

21 Dec 2025, 07:20 वाजता

विदर्भात भाजप सर्वात मोठा पक्ष! 100 पैकी 61 नगरपरिषदा भाजपने जिंकल्या, इतर पक्षांची आकडेवारी अत्यंत धक्कादायक 
विदर्भात भाजप सर्वात मोठा पक्ष ठरला आहे. 100 पैकी 61 नगरपरिषदा भाजपने जिंकल्या आहेत.  इतर पक्षांची आकडेवारी धक्कादायक अत्यंत आगे. 
विदर्भ -  100 नगरपरिषदा
भाजप    -- 61
शिवसेना -- 07
राष्ट्रवादी  --- 05
काँग्रेस --19
शिवसेना UBT --01
राष्ट्रवादी SP -- 00
स्थानिक आघाडी -- 03
इतर --04

21 Dec 2025, 07:19 वाजता

नागपूर विभाग एकूण - ५५
भंडारा- ४
चंद्रपूर- ११
गडचिरोली- ३
गोंदिया- ४
नागपूर- २७
वर्धा- ६

