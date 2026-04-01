English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today : LIVE Updates on 01 April महत्त्वाच्या ब्रेकिंग न्यूज मराठीमध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी पाहा (Maharashtra LIVE News) एका क्लिकवर, मुंबई, पुण्यासह (Mumbai-Pune News) राज्यातील महत्त्वाची शहरं आणि गावांतील ताज्या बातम्या, राजकीय बातम्यांचे LIVE अपडे्स (Political News) सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, शैक्षणिक आणि क्रीडा (Sports) तसेच इतर अपडेट्स वाचा एक क्लिकवर  

Aashish Udas | Apr 01, 2026, 08:05 AM IST
twitter
1 Apr 2026, 08:04 वाजता

व्यावसायिक गॅस सिलिंडर 195 रुपयांनी महाग

Commercial Gas : नवीन वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी महागाईचा भडका उडालाय...देशात व्यावसायिक गॅसच्या दरात सरासरी 195 रुपयांची वाढ झाली आहे...त्यामुळे मुंबईत आता 19 किलोच्या गॅस सिलिंडरसाठी 2 हजार 31 रुपये द्यावे लागणार आहेत... दरम्यान यावेळी घरगुती गॅसच्या दरात मात्र कुठलीही वाढ झाली नसल्याने सर्वसामान्यांना दिलासा मिळालाय... 

1 Apr 2026, 08:02 वाजता

आजपासून टोलसाठी नवे नियम लागू

Fastag :आजपासून टोल प्लाझा कॅशलेस झालेत. वाहनचालकांना फक्त फास्टॅग वापरता येणार आहे. तर यूपीआयद्वारे टोल टॅक्स भरता येणार आहे. तसंच टोलसाठी जादा पैसेही मोजावे लागणार आहे. आजपासून देशातील सर्व टोलनाके कॅशलेस होणार आहेत. या नव्या नियमामुळे आता वाहनचालकांना केवळ फास्टॅग किंवा यूपीआय पेमेंटद्वारे टोल टॅक्स भरण्याची सुविधा मिळणार आहे. कोणत्याही वाहनचालकांना टोलनाक्यावर कॅश पेमेंट करता येणार नाही. फास्टॅगसाठी वाहनचालकांना फास्टॅग खाते सक्रिय करावे लागेल. अन्यथा दंड बसू शकतो.

1 Apr 2026, 07:56 वाजता

अंगणवाडी सेविका मानधनापासून वंचित

Anganwadi Sevika : राज्यातील अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस सध्या मोठ्या आर्थिक संकटाचा सामना करीत आहेत. कारण केंद्र सरकारकडून दिला जाणारा हिस्सा थकला आहे. मानधन मिळत नसल्याने सुमारे दीड लाख कर्मचाऱ्यांची आर्थिक कोंडी झाली आहे. गेल्या तीन महिन्यांपासून केंद्राचा हा निधी मिळालेलाच नाही. यात कामाचा डोंगर, जबाबदाऱ्या वाढत आहेत. मात्र मानधन थांबलं आहे.

1 Apr 2026, 07:54 वाजता

राज्यातील 19 जिल्ह्यांना अवकाळी पावसाचा अलर्ट

Unseasonal Rain : राज्यावर अस्मानी संकट ओढवलंय. पावसाचे हे 'अस्मानी संकट' पुढील पाच दिवसांत आणखी तीव्र बनणार असल्याचा सावधगिरीचा इशारा हवामान खात्याने दिलाय. या पार्श्वभूमीवर 19 जिह्यांना 'यलो अलर्ट' जारी करण्यात आला आहे. काही ठिकाणी गारपिटीचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे, तर बहुतांश जिह्यांना वादळी वाऱ्यासह पावसाचा मोठा तडाखा बसण्याची शक्यता आहे. यात शेतपिकाचे प्रचंड नुकसान होणार असल्याने राज्यातील शेतकऱ्यांची चिंता वाढली आहे

ट्रेंडिंग न्यूज़

8th pay Commission: 50 लाख केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी, मिळणार वाढलेला DA अन् 3 महिन्याचा एरियर!

&#039;राष्ट्रवादीत फूट पाडण्यासाठी 5 कोटींचं पॅकेज अन् पैसे घेऊन नेमणूका&#039;, रोहित पवारांवर गंभीर आरोप

नरहरी झिरवाळ यांच्या व्हिडिओ प्रकरणात नवा ट्विस्ट, तृतीयपंथीकडून गंभीर आरोप अन् पोलिसात तक्रार!

भोंदू बाबा खरातच्या 19 मिनिटांची VIDEO Link व्हायरल, क्लिक केलेल्यांना होतोय पश्चाताप; काय आहे स्कॅम?

दादर - रत्नागिरी पॅसेंजर ट्रेन दादर नाही तर CSMT स्टेशनवरुन सोडण्याची मागणी; अचानक ट्रेन बंद केल्याने प्रवासी संतापले

Bharat Gogawales Retirement: भरत गोगावले रिटायर्ट होणार, मुलाने दिली अपडेट; &#039;ती&#039; इच्छा अपूर्णच राहणार?

महाराष्ट्राच्या प्रशासनात मोठी खळबळ! एकावेळी 10 बड्या IAS अधिकाऱ्यांच्या बदल्या; मंत्रलायातून GR निघाला

भोंदू बाबा अशोक खरात तुरुंगात, आता पत्नी कल्पनाही झाली फरार? शिर्डी पोलिसांचा शोध कुठपर्यंत?

महिला पत्रकाराला शिवीगाळ आणि विनयभंग केल्याप्रकरणी संतोष पंडितवर गुन्हा दाखल

CSK VS RR सामन्यानंतर IPL 2026 च्या पॉईंट्स टेबलमध्ये मोठा उलटफेर, RCB ने गमावलं नंबर 1 चं स्थान

