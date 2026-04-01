Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

1 Apr 2026, 08:04 वाजता
व्यावसायिक गॅस सिलिंडर 195 रुपयांनी महाग
Commercial Gas : नवीन वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी महागाईचा भडका उडालाय...देशात व्यावसायिक गॅसच्या दरात सरासरी 195 रुपयांची वाढ झाली आहे...त्यामुळे मुंबईत आता 19 किलोच्या गॅस सिलिंडरसाठी 2 हजार 31 रुपये द्यावे लागणार आहेत... दरम्यान यावेळी घरगुती गॅसच्या दरात मात्र कुठलीही वाढ झाली नसल्याने सर्वसामान्यांना दिलासा मिळालाय...
1 Apr 2026, 08:02 वाजता
आजपासून टोलसाठी नवे नियम लागू
Fastag :आजपासून टोल प्लाझा कॅशलेस झालेत. वाहनचालकांना फक्त फास्टॅग वापरता येणार आहे. तर यूपीआयद्वारे टोल टॅक्स भरता येणार आहे. तसंच टोलसाठी जादा पैसेही मोजावे लागणार आहे. आजपासून देशातील सर्व टोलनाके कॅशलेस होणार आहेत. या नव्या नियमामुळे आता वाहनचालकांना केवळ फास्टॅग किंवा यूपीआय पेमेंटद्वारे टोल टॅक्स भरण्याची सुविधा मिळणार आहे. कोणत्याही वाहनचालकांना टोलनाक्यावर कॅश पेमेंट करता येणार नाही. फास्टॅगसाठी वाहनचालकांना फास्टॅग खाते सक्रिय करावे लागेल. अन्यथा दंड बसू शकतो.
1 Apr 2026, 07:56 वाजता
अंगणवाडी सेविका मानधनापासून वंचित
Anganwadi Sevika : राज्यातील अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस सध्या मोठ्या आर्थिक संकटाचा सामना करीत आहेत. कारण केंद्र सरकारकडून दिला जाणारा हिस्सा थकला आहे. मानधन मिळत नसल्याने सुमारे दीड लाख कर्मचाऱ्यांची आर्थिक कोंडी झाली आहे. गेल्या तीन महिन्यांपासून केंद्राचा हा निधी मिळालेलाच नाही. यात कामाचा डोंगर, जबाबदाऱ्या वाढत आहेत. मात्र मानधन थांबलं आहे.
1 Apr 2026, 07:54 वाजता
राज्यातील 19 जिल्ह्यांना अवकाळी पावसाचा अलर्ट
Unseasonal Rain : राज्यावर अस्मानी संकट ओढवलंय. पावसाचे हे 'अस्मानी संकट' पुढील पाच दिवसांत आणखी तीव्र बनणार असल्याचा सावधगिरीचा इशारा हवामान खात्याने दिलाय. या पार्श्वभूमीवर 19 जिह्यांना 'यलो अलर्ट' जारी करण्यात आला आहे. काही ठिकाणी गारपिटीचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे, तर बहुतांश जिह्यांना वादळी वाऱ्यासह पावसाचा मोठा तडाखा बसण्याची शक्यता आहे. यात शेतपिकाचे प्रचंड नुकसान होणार असल्याने राज्यातील शेतकऱ्यांची चिंता वाढली आहे