Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

1 May 2026, 08:50 वाजता
आनंदवार्ता... मान्सून वेळेवर दाखल होणार
MONSOON : एकीकडे 'अल-निनो 'चा प्रभाव वाढत असून, त्याचा यंदाच्या मान्सूनवर परिणाम होणार असल्याचे भाकीत विविध हवामानतज्ज्ञांकडून व्यक्त केले जात आहे, तर दुसरीकडे महाराष्ट्रात मान्सून वेळेवर, तसेच काही प्रमाणात आधी पोहोचणार असल्याचा दावा महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाचे माजी कृषी हवामान शास्त्रज्ञ डॉ. रामचंद्र साबळे यांनी केला आहे. अंदमानमध्ये मान्सून तीन दिवस आधी पोहोचेल, केरळमध्ये दोन ते तीन दिवस आधी आगमन होईल, तर गोवा व महाराष्ट्रातही सुमारे दोन दिवस आधी, म्हणजेच २ ते ३ जूनपर्यंत मान्सून दाखल होण्याची शक्यता आहे. एकूणच, एल निनोची परिस्थिती असली तरी हिंदी महासागरातील अनुकूल बदलांमुळे यंदाचा मान्सून समाधानकारक राहील, असा आशावाद व्यक्त करण्यात येत आहे.
1 May 2026, 08:48 वाजता
सायन-पनवेल दुर्घटनेप्रकरणी कंत्राटदाराला दणका
SION-PANVEL ACCIDENT : सायन-पनवेल मार्गावर मंगळवारी रात्री उड्डाणपूलासाठी खोदकाम करणारे यंत्र कोसळून झालेल्या दुर्घटनेप्रकरणी कंत्राटदार आणि सल्लागाराने आवश्यक काळजी घेतली होती का, या प्रकरणी दुर्लक्ष झाले आहे का याची मुंबई महापालिकेच्या उपायुक्तांमार्फत चौकशी करण्यात येणार आहे.तसेच या प्रकरणी उड्डाणपुलाच्या कंत्राटदाराला एक कोटीचा दंड करण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला आहे.
1 May 2026, 08:46 वाजता
व्यावसायिक गॅस सिलिंडर 993 रुपयांनी महाग
COMMERCIAL GAS : मे महिन्याच्या पहिल्याच दिवशी महागाईचा भडका उडालाय...व्यावसायिक गॅस सिलिंडर थेट 993 रुपयांनी महाग झालाय...आता 19 किलोंच्या गॅससाठी थेट 3 हजार 24 रुपये मोजावे लागणार आहे....त्यामुळे आता हॉटेलिंग महागणार आहे... दरम्यान घरगुती एलपीजी सिलिंडरच्या दरात कोणताही बदल झालेला नाही..
1 May 2026, 07:32 वाजता
फडणवीसांनी हुतात्मा चौकात केलं अभिवादन
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्र दिनानिमित्त हुतात्मा चौकात अभिवादन केलं. तसेच मंत्री मंगल प्रभात लोढा, मुंबईच्या महापौर रितू तावडे देखील यावेळेस उपस्थित होत्या.