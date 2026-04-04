Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

4 Apr 2026, 22:12 वाजता
अशोक खरातचा 132 बँक खात्यांचा घोटाळा, समता आणि जगदंबा पतसंस्थेत खाती उघडली
Ashok Kharat : अशोक खरातच्या नॉमिनी असलेल्या 132 बँक खात्यांप्रकरणी आता नवी माहिती उघडकीस आलीय.. समता पतसंस्थेत 100 आणि सिन्नरच्या जगदंबा पतसंस्थेत 32 खाती उघडली गेली.. विशेष म्हणजे या 32 खात्यांमध्ये तब्बल 2.74 कोटी रुपयांचे व्यवहार झाले.. अशोक खरात याने स्वतः सगळी कागदपत्रं देऊन खाती उघडली.. पण ज्यांच्या नावाने खाती उघडली गेली.. त्यांचा आणि पतसंस्थेचा प्रत्यक्ष संबंध कधीच आला नाही.. या घोटाळ्यात जगदंबा पतसंस्थेचे व्यवस्थापक अविनाश कांडेकर यांनी आपल्या चुकांची कबुली दिलीय..
4 Apr 2026, 20:16 वाजता
चंद्रपुरात प्रेयसीची गळा आवळून हत्या
Nagpur : वयाने 7 वर्ष मोठ्या प्रेयसीची मोबाईल चार्जरच्या वायरने गळा आवळून हत्या करण्यात आल्याचा प्रकार चंद्रपूर शहरातील दुर्गापूर परिसरात उजेडात आला.. अंकेश बहेरवार असं आरोपी युवकाचं नाव आहे.. तिच्या सोबत लिव्ह ईन मध्ये राहणाऱ्या अंकेश याने मात्र तिने आत्महत्या केल्याचा बनाव केला.. पोलिसांना शव विच्छेदन अहवाल प्राप्त झाल्यावर संशय बळावला.. घटनेला 15 दिवस उलटल्यावर तपासात पोलिसांनी वायर आणि संबंधित साहित्य जप्त करत आरोपी प्रियकराला पोलिसांनी अटक केली..
4 Apr 2026, 18:03 वाजता
समरजीत घाटगे पुन्हा भाजपवासी होणार
Samarjit Ghatge : समरजीत घाटगे पुन्हा भाजपावासी होणार समरजीत घाटगे यांना विधानसभा निवडणूकीत तिकिट न मिळू शकल्याने राष्ट्रवादी शरद पवार गटात शेवटच्या क्षणी पक्ष प्रवेश केला होता. मात्र आता पुन्हा समरजीत घाडगे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण आणि मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या उपस्थित भाजपा पक्ष प्रवेश येत्या 8 तारखेला मुंबई येथे करणार.
4 Apr 2026, 17:36 वाजता
बारामती पोटनिवडणुकीसाठी अभिजीत बिचुकलेंनी भरला उमेदवारी अर्ज
Abhijeet Bichukale : बारामती विधानसभा पोटनिवडणुकीसाठी अभिजीत बिचुकले यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केलाय..... आतापर्यंत बारामती विधानसभा पोटनिवडणुकीसाठी बारा उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यात आलेले आहेत.... यात अभिजीत बिचुकले यांचा देखील समावेश आहे.
4 Apr 2026, 16:12 वाजता
डोंबिवलीत क्रिकेट खेळण्यास नकार दिल्यानं जीवघेणा हल्ला
Dombivli : डोंबिवली पूर्वेतील टाटा नाका येथील मॉल परिसरात एका अल्पवयीन मुलाल सुरक्षा रक्षकानं क्रिकेट खेळण्यास जाऊ नको असे सांगून मज्जाव केला..... या कारणामुळे अल्पवयीन मुलाने ७५ वर्षीय तुकाराम सुपुगडे या सुरक्षा रक्षकावर दगडाने हल्ला केला..... यात वयोवृद्ध सुरक्षा रक्षक गंभीररित्या जखमी झाले आहेत..... त्यांच्यावर खाजगी हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरू आहे....पोलिसांनी अल्पवयीन मुलाविरोधात कारवाई केली आहे.... मात्र या घटनेमुळे एकच खळबळ उडाली आहे.
4 Apr 2026, 15:03 वाजता
शिवसेना (UBT)चा सुनेत्रा पवारांना पाठिंबा, बारामती पोटनिवडणुकीसाठी पाठिंबा-सूत्र
Uddhav Thackeray on Sunetra Pawar :ठाकरेंच्या शिवसेनेचा बारामती पोटनिवडणुकीमध्ये सुनेत्रा पवार यांना पाठिंबा देण्यासंदर्भात निर्णय झाल्याची सूत्रांची माहिती...ठाकरेंच्या शिवसेनेकडून बारामती विधानसभा पोटनिवडणुकीसाठी सुनेत्रा पवार यांच्या उद्धव ठाकरेंना केलेल्या फोन नंतर ठाकरेंच्या शिवसेनेकडून सुनेत्रा पवार यांना पाठिंबा देण्यासंदर्भात चर्चा...काँग्रेस पक्ष बारामती विधानसभा पोटनिवडणुकीमध्ये जर उमेदवार देत असेल तर ठाकरेंच्या शिवसेनेकडून काँग्रेस पक्षाच्या उमेदवाराला पाठिंबा न देता सुनेत्रा पवार यांना पाठिंबा दिला जाणार असल्याची सूत्रांची माहिती
4 Apr 2026, 14:04 वाजता
राहुरी पोटनिवडणूक, वंचितकडून उमेदवार जाहीर
Rahuri : राहुरी विधानसभा मतदारसंघांच्या पोटनिवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर वंचित बहुजन आघाडी अहमदनगर जिल्हा कार्यकारिणीने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. अनिल भिकाजी जाधव या आदिवासी तरुण कार्यकर्त्याला उमेदवारी जाहीर करण्यात आली आहे. नगर दक्षिण आणि उत्तर जिल्ह्यांची संयुक्त बैठक घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला..
4 Apr 2026, 13:17 वाजता
दिंडोरी अपघात प्रकरणात मृतांच्या नातेवाईकांना 5 लाखांची मदत जाहीर
Dindori : दिंडोरीतील अपघात प्रकरणी मृतांच्या वारसांना मदतीची घोषणा करण्यात आलीय. मृतांच्या वारसांना सरकारकडून 5 लाखांची मदत जाहीर करण्यात आलीय.. मंत्री गिरीश महाजन, मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी घटनास्थळी पाहणी केली.. रस्त्याच्या मधोमध विहीर उभारणं ही निष्काळजीपणा असल्याचं महाजन यांनी म्हटलंय.. ही विहीर तत्काळ बुजवण्याचे आदेश दिल्याची माहिती त्यांनी दिलीय. तर मंत्री आणि स्थानिक आमदार नरहरी झिरवाळ यांनीही घटनास्थळाला भेट दिली. यावेळी स्थानिकांनी झिरवाळ यांना घेराव घालत सवाल केले...
4 Apr 2026, 12:38 वाजता
फिरतं स्वच्छतागृह असलेल्या बसमध्ये कॅफे
Mumbai : मुंबईतील फोर्ट परिसरातील आझाद मैदानाजवळील फॅशन स्ट्रीटवर असलेल्या महिलांच्या फिरत्या स्वच्छतागृहातील कॅफेवर महापालिकेनं कारवाई केलीय.. महिलांसाठी उभारण्यात आलेल्या ‘महिलासाथी स्वच्छतागृह’ बसमधून कॅफे चालवले जात असल्याचा आरोप समोर आला होता.. टॉयलट ऑन व्हील्स उपक्रमांअंतर्गत हे स्वच्छतागृह सुरु आहे. मात्र गेल्या वर्षभरापासून या फिरत्या स्वच्छतागृह बसमध्ये खाद्यपदार्थांची विक्री होत असल्याचा आरोप करण्यात आला.. या प्रकरणामुळे नागरिकांमध्ये आश्चर्य आणि नाराजी व्यक्त करण्यात येत होती. अखेर महापालिकेनं या फिरत्या स्वच्छतागृहातील कॅफेवर कारवाई केलीय..
4 Apr 2026, 12:02 वाजता
अवकाळी पावसामुळे द्राक्षबागांचं नुकसान
Nashik
नाशिक जिल्ह्याला अवकाळीचा फटका
काढणीला आलेल्या द्राक्षबागांचं मोठं नुकसान
द्राक्ष डागाळल्यानं व्यापा-यांची पाठ
द्राक्ष बागायतदारांचं लाखोंचं नुकसान
