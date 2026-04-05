Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

Aashish Udas | Apr 05, 2026, 20:47 PM IST
5 Apr 2026, 20:44 वाजता

बारामती पोटनिवडणूक बिनविरोध नाहीच, काँग्रेसकडून आकाश मोरेंना उमेदवारी

 

Baramati : बारामतीतल्या पोटनिवडणुकीचं वातावरण आता चांगलंच तापायला लागलंय.. काँग्रेसनं आपला उमेदवार जाहीर करत आकाश मोरे यांना मैदानात उतरवलंय.. त्यामुळे ही निवडणूक बिनविरोध होणार नाही हे आता स्पष्ट झालंय.. सुनेत्रा पवार यांच्याविरोधात मोरे थेट टक्कर देणार आहेत.. त्यामुळे बारामतीत पुन्हा एकदा जोरदार राजकीय सामना पाहायला मिळणार आहे.. स्थानिक पातळीवर जय पवारांसह राष्ट्रवादीचे कार्यकर्तेही सक्रिय झालेत.. त्यामुळे आता बारामतीमधे नेमकं काय होणार हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे...

5 Apr 2026, 18:32 वाजता

भोंदू खरातला फाशीची शिक्षा द्यावी-सुनील तटकरे

 

Sunil Tatkare on Ashok Kharat : खरातला फाशीची शिक्षा देण्याची तटकरेंची मागणी...कळत-नकळत संबंध आलेल्यांवर कारवाई करा - तटकरे'...'हा तर फक्त डायलॉग, तुमचीच नावं समोर आलीय'...दमानियांचा सुनील तटकरेंवर पलटवार 

 

5 Apr 2026, 17:49 वाजता

भगीरथ भालके शिवसेनेत प्रवेश करणार

 

Bhagirath Bhalke : तानाजी सावंत काँग्रेसला धक्का देणार...पंढरपूर मतदारसंघात धक्का देणार...भगीरथ भालके शिवसेनेत प्रवेश करणार...12 एप्रिलला पक्षप्रवेश सोहळा पार पडणार

 

5 Apr 2026, 16:08 वाजता

सुनेत्रा पवारांचा हर्षवर्धन सपकाळांना फोन

 

Sunetra Pawar on Harshvardhan Sapkal : सुनेत्रा पवारांचा हर्षवर्धन सपकाळांना फोन...बारामती पोटनिवडणुकीत पाठिंबा देण्याची विनंती...बारामती पोटनिवडणूक बिनविरोध करण्यासाठी प्रयत्न सुरू

5 Apr 2026, 15:14 वाजता

जळगावात भरधाव पिकअप व्हॅन विहिरीत कोसळली

 

Jalgaon accident : भरधाव कार विहिरीत पडली...जळगावच्या कंकराळा शिरावातील घटना...ग्रामस्थांची घटनास्थळी धाव...मदत आणि बचावकार्याला वेग...नाशिकनंतर जळगावातही कार विहिरीत पडलीये..

5 Apr 2026, 13:40 वाजता

'औरंगजेबाची कबर महाराष्ट्रात नको'

Nanded T.Raja : तेलंगणाचे आमदार टी राजा सिंह यांनी नांदेडमधील बिलोली येथे वादग्रस्त विधान केलंय.. औरंगजेबाची कबर उखडून टाका... अनधिकृत मदरशांवर बुलडोजर फिरवा आणि धर्म रक्षणासाठी लढणा-या प्रत्येकानं घरात पाच बंदुका ठेवा असं आवाहन त्यांनी केलंय. .. त्यांच्या या वक्तव्यानं वादाला तोंड फुटण्याची शक्यता आहे.. 

5 Apr 2026, 13:12 वाजता

होर्मुझवरून अमेरिका-इराण संघर्ष पेटणार

Donald Trump : पाच आठवड्यानंतरही अमेरिका-इस्रायल आणि इराण यांच्यातील संघर्ष कायम आहे...दिवसागणिक तो वाढताना दिसतोय...त्यातच आता होर्मुझवरून हा संघर्ष आणखी वाढण्याची शक्यता आहे... कारण होर्मझ तातडीने सुरू न केल्यास मोठे हल्ले करणार असल्याचा इशारा डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दिलाय...तर नेहमीप्रमाणे इराणने ट्रम्पच्या धमकीला केराची टोपली दाखवत प्रत्युत्तराची तयारी केलीय...त्यामुळे हा संघर्ष पेटण्याची शक्यता आहे... 

5 Apr 2026, 12:55 वाजता

काँग्रेस नेते राहुल बोंद्रेंची जीभ घसरली

Buldhana : चिखलीचे माजी आमदार आणि बुलढाणा जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष राहुल बोंद्रे यांची जीभ घसलीये..  बुलढाण्याचे शिवसेनेचे आमदार संजय गायकवाड यांनी राहुल बोंद्रे यांच्या निवासस्थानी जाऊन भेट घेतली... यावर पत्रकारांनी विचारलेल्या तुम्ही काँग्रेस सोडून शिवसेनेत प्रवेश करणार आहात का..? या प्रश्नावर आपला स्पष्टीकरण देताना राहुल बोंद्रे यांची जीभ घसरली.. पतिव्रता दाखवण्यासाठी काही महिला मोठं कुंकु लावतात मोठं मंगळसूत्र घालतात असं बोंद्रे म्हणालेत... दरम्यान त्यांच्या या वक्तव्यानंतर जिल्ह्यातील भाजपा महिला मोर्चाच्या कार्यकर्त्या आक्रमक झाल्या असून राहुल बोंद्रे यांच्या विरोधात रस्त्यावर उतरवून त्यांनी आंदोलन केले.

5 Apr 2026, 12:31 वाजता

'कुठलं AI अ‍ॅप CDR देतं?'

Suraj Chavan : अंजली दमानियांनी पत्रकार परिषद घेऊन घडकीस आणलेल्या CDR बाबत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते सूरज चव्हाण यांनी सवाल उपस्थित केलेत.. अंजली दमानियांना ही माहिती कशी मिळाली.. कुठलं AI अॅप कॉल डिटेल्स देतं दमानियांनी सांगावं या सारखे अनेक सवाल त्यांनी दमानियांना विचारलेत..

5 Apr 2026, 12:30 वाजता

'CDR पोहोचला असता तर पूर्ण कॉपी आली असती'

Uday Samant : अज्ञात व्यक्तीनं CDR दिला असा दावा दमानियांनी केलाय... जर CDR पोहोचला असता तर पूर्ण कॉपी आली असती असं उदय सामंत म्हणालेत.. पत्रकार परिषदेतील कागद दमानियांना कोणी दिले याची सखोल चौकशी करण्याची मागणीही उदय सामंतांनी केलीये.. अशा आरोपांमुळे शिंदेंचं नेतृत्व कमी होणार नाही असा टोला त्यांनी दमानियांना लगावलाय.. 

