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Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today : LIVE Updates on 05 JUNE महत्त्वाच्या ब्रेकिंग न्यूज मराठीमध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी पाहा (Maharashtra LIVE News) एका क्लिकवर, मुंबई, पुण्यासह (Mumbai-Pune News) राज्यातील महत्त्वाची शहरं आणि गावांतील ताज्या बातम्या, राजकीय बातम्यांचे LIVE अपडे्स (Political News) सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, शैक्षणिक आणि क्रीडा (Sports) तसेच इतर अपडेट्स वाचा एक क्लिकवर.

Written ByAashish Udas
Published: Jun 05, 2026, 07:37 AM IST|Updated: Jun 05, 2026, 09:29 AM IST
Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर
05 June 2026 09:28 AM (IST)

बाळ माने पुन्हा भाजपात प्रवेश करणार?

 

Bal Mane : कोकण स्थानिक स्वराज्य संस्था विधानपरिषद निवडणुकीत महाविकास आघाडीचे उमेदवार बाळ माने यांनी घेतलेल्या नाट्यमय माघारीनंतर आता कोकणाच्या राजकीय वर्तुळातून एक मोठी बातमी समोर येतेय. शिवसेना UBT पक्षातून हकालपट्टी झाल्यानंतर बाळ माने हे लवकरच भाजपात जाहीर प्रवेश करणार असल्याची चर्चा सध्या सुरु आहे.

05 June 2026 08:58 AM (IST)

नोएडामध्ये इमारतीला भीषण आग

 

Noida : नोएडामध्ये इमारतीला भीषण आग...इमारतीच्या 12व्या मजल्यावर भीषण आग...अग्निशमन दल घटनास्थळी दाखल..आगीवर नियंत्रण मिळवण्यात यश

05 June 2026 08:10 AM (IST)

मुंबईकरांचा रिक्षा प्रवास महागणार?

 

Mumbai : मुंबईकरांचा रिक्षा प्रवास महागण्याची शक्यता आहे... देशात पेट्रोल-डिझेलचीलागोपाठ दरवाढ होऊन इंधनाचे भाव गगनाला भिडल्यानंतर सर्वच क्षेत्रांत दरवाढीचे चटके बसू लागले आहेत. अलीकडेच सीएनजीच्या दरात वाढ झाल्याने आता ऑटो रिक्षा आणि टॅक्सींच्या भाडेवाढीचे संकट उभे ठाकले आहे. याच पार्श्वभूमीवर 1 जुलैपासून मुंबई रिक्षाचे किमान भाडे 27 रुपये होण्याची शक्यता आहे.. जुन्या दराने ऑटो रिक्षाची सेवा देणे परवडत नसल्याचे म्हणणे मांडत मुंबई रिक्षामेन्स युनियनने अंधेरी आरटीओला भाडेवाढीचा प्रस्ताव दिलाय.. 

05 June 2026 07:53 AM (IST)

राज्यात मान्सून उद्या दाखल होण्याची शक्यता

 

Rain : केरळमध्ये दाखल झालेला मान्सून महाराष्ट्रात उद्या, तर मुंबईत 11 जूनला दाखल होण्याची शक्यता आहे. सर्वसाधारणपणे मान्सून केरळममध्ये 1 जूनला दाखल होतो. यावर्षी मान्सूनला 3 दिवस विलंब झाला.. महाराष्ट्रात आणि मुंबईत दाखल होणारा मान्सून स्थिर व्हायला थोडा वेळ घेईल. त्यानंतर मात्र हवामानाच्या स्थितीवर त्याची तीव्रता अवलंबून राहिल, अशी माहिती हवामान विभागानं दिली. दरम्यान, मान्सून दाखल होईपर्यंत राज्यात बहुतांश ठिकाणी संध्याकाळच्या वेळेस मान्सूनपूर्व पावसाचा जोर कायम राहिल, असाही अंदाज आहे. मान्सून केरळमसह लक्षद्वीप, कर्नाटक आणि तामिळनाडूच्या भागांत सक्रिय झाल्याचं हवामान विभागानं म्हटलंय. पुढील दोन ते तीन दिवसात मान्सून गोवा, महाराष्ट्राच्या काही भागांमध्ये तसंच आंध्र प्रदेश आणि ईशान्य भारतातील काही भागांत पुढे सरकायला अनुकूल परिस्थिती आहे. येत्या 2-3 दिवसात मान्सून कर्नाटक, तामिळनाडूचा भाग तसंच संपूर्ण गोवा काबीज करत महाराष्ट्रापर्यंत पोहोचण्यासाठी सध्या पोषक परिस्थिती आहे. दरम्यान, 8 जूनपर्यंत मुंबईसह कोकण तसंच उर्वरित महाराष्ट्रात वाहणारा वारा, विजा, ढगांच्या गडगडाटसह मान्सून पूर्व पावसाची शक्यता आहे.

05 June 2026 07:38 AM (IST)

चंद्रपुरात पतंजली स्टोअरवर कारवाई

 

Chandrapur : चंद्रपुरात पतंजली मेगा स्टोअरवर अन्न व औषध प्रशासन विभागाने धडक कारवाई केली. नियमांचे उल्लंघन करणारा 45 हजारांचा औषधसाठा जप्त केला. स्टोअरमध्ये विक्रीसाठी ठेवलेल्या काही औषधांवर आक्षेपार्ह दावे आणि दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती आढळून आल्या. संबंधित औषधांच्या वेष्टनांवर लठ्ठपणा, दमा, हृदयविकार आणि ताप यांसारख्या आजारांवर गुणकारी असल्याचे दावे करण्यात आले होते. असे दावे करण्यास नियमाद्वारे मनाई असल्याचे अधिका-यांनी सांगितले.

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