Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

6 Apr 2026, 19:55 वाजता
अंजली दमानियांवरील आक्षेप कायम - सुषमा अंधारे
Sushma Andhare on Anjali Damania : अंजली दमानियांवरील आक्षेप कायम असल्याचं सुषमा अंधारे यांचं वक्तव्य.. CDR कोणी आणि कसे काढले? महत्त्वाचा मुद्दा असल्याचं सुषमा अंधारे म्हणाल्या.. ज्याने CDR काढले त्यावर कारवाई व्हावी, सुषमा अंधारे यांची मागणी.. प्रकरणाची सखोल चौकशी होणं गरजेचं असल्याचं सुषमा अंधारे म्हणाल्या.
6 Apr 2026, 17:31 वाजता
समता पतसंस्थेतून खरातला आलेल्या व्यवहाराच्या मेसेजचे दमानियांनी सांगितले आकडे
Anjali Damania : अंजली दमानिया यांनी जानेवारी महिन्यात समता पतसंस्थेतून खरातला आलेल्या व्यवहाराच्या मेसेजबाबत मोठी माहिती दिलीय...नेहमीपेक्षा अजितदादांच्या अपघाताच्या आठवड्यात अधिक व्यवहार झाल्याचं त्यांनी म्हटलंय...यावेळी दमानिया यांनी पत्रकार परिषदेत थेट मेसेजचे आकडेही सांगितले आहे...27 जानेवारीला 17 तर अपघाताच्या दिवशी 19 मेसेज आल्याचं सांगत...दमानिया यांनी समता पतसंस्थेच्या सखोल चौकशीची मागणी करणार असल्याचंही म्हटलंय.
6 Apr 2026, 17:24 वाजता
करुणा मुंडे निवडणुकीच्या रिंगणात
Baramati Karuna Munde : करुणा मुंडे बारामतीतून निवडणुकीच्या मैदानात.. करुणा मुंडे यांच्याकडून उमेदवारी अर्ज दाखल.. कामगारांचा प्रश्न मार्गी लावणार असल्याचं करुणा मुंडे म्हणाल्या.
6 Apr 2026, 14:58 वाजता
डोंबिवली पूर्वेत इमारतीचा स्लॅब कोसळला
आधार नावाच्या इमारतीत स्लॅब कोसळला
स्लॅब दुर्घटनेत एक जण जखमी
फायर ब्रिगेडकडून इमारत रिकामी
6 Apr 2026, 14:07 वाजता
नांदेडमध्ये 48 तासांत पाचवा खून
Nanded Murder : नांदेड शहरातील कायदा सुव्यवस्थेचा पूर्णत: बोजवारा उडाल्याचं पाहायला मिळालंय.. नांदेडमध्ये मागील 48 तासात पाचवा खून झालाय..शहरातील श्रीनगर भागात सोनू कल्याणकर या 35 वर्षाच्या तरुणाचा खून करण्यात आलाय.. 3-4 मारेकऱ्यांनी सोनू कल्याणकरला रस्त्यावर गाठून धारदार शस्त्राने त्याच्यावर हल्ला केला...यात सोनू कल्याणकरचा मृत्यू झाला. सोनू कल्याणकर हा राजकीय कार्यकर्ता होता. त्याच्यावर तीन वर्षांपूर्वीदेखील जीव घेणा हल्ला झाला होता. रींदा गँगचा सदस्य गोलू मंगनाळेने त्याच्यावर गोळीबार केला होता... गोलू मंगनाळे सद्या तुरुंगात आहे...दुसरीकडे शुक्रवारी रात्री गँगवॉरमध्ये तिघांचा खून झाल्याची, तर शनिवारी मुरमुरा गल्लीत तरुणाची हत्या झाल्याची घटना घडली होती....या घटनेमुळे नांदेडमधील कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न ऐरणीवर आलाय..
6 Apr 2026, 11:39 वाजता
राज्यातला अवकाळी पाऊस ओसरणार
State Rain : सध्या पश्चिमी विक्षोभाचा प्रभाव पूर्वेकडे सरकल्याने राज्यात पावसाळी हवामानाचा प्रभाव कमी होतोय. पुढील दोन ते तीन दिवस कमाल तापमान सरासरी इतके राहील आणि त्यानंतर उन्हाची काहिली वाढेल, तर हळूहळू कमाल तापमानात २ ते ३ अंश सेल्सिअसने वाढ होईल, असे हवामान विभागाने सांगितले. दरम्यान आज विदर्भातील काही भागांत यलो अलर्ट देण्यात आलाय.
6 Apr 2026, 10:22 वाजता
डोनाल्ड ट्रम्प यांचा इराणला गर्भित इशारा
USA-IRAN WAR : अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा इराणला धमकी दिली. होर्मुझची सामुद्रधुनी उघडली नाही तर अमेरिका इराणच्या वीज प्रकल्पांवर हल्ला करेल, असे त्यांनी म्हटले आहे. या मार्गावरुन जगातील 20 टक्के तेलाची वाहतूक होते. ट्रम्प यांनी इराणला सामुद्रधुनी पूर्णपणे उघडण्यासाठी 10 दिवसांचा अल्टिमेटम दिला होता, ज्याची मुदत आता संपणार आहे. अमेरिकेच्या अध्यक्षांनी इराणला सोमवारपर्यंत करार अंतिम करण्याचा इशारा दिला आहे, अन्यथा 7 एप्रिलपासून विध्वंस करण्याची धमकी दिली आहे.
6 Apr 2026, 09:42 वाजता
अमरावतीच्या अंजनगाव सुर्जीत जादूटोण्याचा प्रकार
Amaravati : अमरावती जिल्ह्यातील अंजनगाव सुर्जी मध्ये जादूटोण्याचा प्रयत्न फसला असून तात्रिकासह 4 आरोपी अटक करण्यात आले आहे. अंजनगाव सुर्जी शहरातील अंबादेवी साखर कारखाना परिसरातील ही घटना आहे. घटनास्थळी पोलिसांना खोदलेला खड्डा सोबत लिंबू, मिरची, हळद, कुंकू, बाहुल्या, हार-फुले तसेच खड्डा खोदण्यासाठी लागणारे टिकास, फावडे आदी जादूटोण्याचे साहित्य आढळून आले. रात्री सुमारे 12 वाजताच्या सुमारास कारखान्यातील चौकीदाराला मंदिरासमोर काही संशयास्पद हालचाली दिसून आल्या होत्या. त्याने घटनास्थळी जाऊन पाहणी केली असता जादूटोण्याचा प्रकार सुरू असल्याचे लक्षात येताच तो घाबरून गेला आणि तात्काळ पोलीस ठाण्यात धाव घेतली. मात्र पोलिस येण्यापूर्वीच तांत्रिकासह आरोपी तेथून पसार झाले होते. मात्र पोलिसांनी तपासाचे चक्र फिरवत तात्रिकासह 4 आरोपी अटक केले आहे.
6 Apr 2026, 09:30 वाजता
त्र्यंबकेश्वराच्या दारी भक्तांची आर्थिक लूट
Trimbakeshwar : बारा ज्योतिर्लिंगांपैकी महत्त्वाच्या असलेल्या त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंगाच्या दर्शनासाठी येणाऱ्या परराज्यातील भाविकांना नको ते दर्शन असे म्हणण्याची वेळ आली आहे. दर्शनासाठी दलाल एजंट 3000 रुपये मागत असल्याच्या तक्रारी काही भाविकांनी केल्या आहेत. दर्शन रांगेत उभे राहण्यापेक्षा तुम्हाला व्हीआयपी दर्शन करून देतो तीन हजार रुपये द्या असं सांगत भाविकांची लूट होत असल्याचं समोर आलय. गेल्या काही दिवसांपूर्वीच त्रंबकेश्वर मंदिरात सिक्युरिटी कडून भाविकांना झालेल्या मारहाणीचा प्रकरण ताजा असतानाच दर्शनासाठी होत असलेल्या दलालांची त्र्यंबकेश्वर देवस्थान ट्रस्ट ला आहे माहिती नसेल का असेही प्रश्न उपस्थित केला जातोय. त्र्यंबकेश्वर मध्ये दर आठवड्याला भाविकांची पाकिटे पर्स मंगळसूत्र चोरीला जाण्याचे प्रकार समोर येत आहेत. अवघ्या एक ते दीड किलोमीटर परिसरामध्ये भाविकांची सुरक्षितता का केली जाऊ शकत नाही असा प्रश्न यामुळे निर्माण झाला आहे.
6 Apr 2026, 08:42 वाजता
भोंदू खरात प्रकरणाचे धागेदोरे पालघरपर्यंत
Ashok Kharat Case : भोंदू बाबा अशोक खरात प्रकरणाचे धागेदोरे आता पालघर जिल्ह्यापर्यंत पोहोचल्याची माहिती समोर आलीये... पालघर नगरपरिषदेच्या निवडणुकीत विजय मिळवण्यासाठी काही उमेदवारांनी एका राजकीय नेत्याच्या मध्यस्थीने खरातची भेट घेतल्याची माहिती सूत्रांनी दिलीये... विशेष म्हणजे खरातने मंत्र दिलेल्या उमेदवारांचा पराभव झाल्याची माहिती सामोर येत आहे...डिसेंबर २०२५मध्ये झालेल्या पालघर नगरपरिषद निवडणुकीदरम्यान, एका राजकीय पदाधिकाऱ्याने काही उमेदवारांची भेट अशोक खरातशी करून दिली होती. यावेळी खरातने एका प्लास्टिकच्या डबीत तांदूळ, हळद, लिंबू आणि दिव्यावर ठेवलेल्या चिंचोक्यावर 'माझी शक्ती आदी शक्ती' असा मंत्र कोरून दिला होता....खरातने मंतरलेले चिंचोके फेल ठरले आहेत..
