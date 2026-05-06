Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

6 May 2026, 10:50 वाजता
टिंबर ट्रेडर्सच्या गोदामाला भीषण आग
NAGPUR : नागपुरातील कळमनामधील चिखली लेआऊट परिसरात टिंबर ट्रेडर्सच्या गोदामाला भीषण आग लागली... या आगीमुळे कोट्यावधी रुपयांचं नुकसान झालं.... या घटनेत सागवान लाकूड, दोन वूड कटिंग मशीन, टीन शेड, इलेक्ट्रिक वायरिंग आणि एसी पूर्णतः जळून खाक झाल्या... त्यामुळे सुमारे 1 कोटी 25 लाख रुपयांची मालमत्ता जळून खाक झाल्याचा प्राथमिक अंदाज वर्तवलायं.... सुदैवाने या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नाही.... मात्र आगीचे कारण अद्याप अस्पष्ट आहे.
6 May 2026, 10:39 वाजता
तलावात बुडून जुळ्या भावंडांचा मृत्यू
JUNNAR : पुण्याच्या जुन्नर तालुक्यातील तळेरान गावात अतिशय हृदयद्रावक दुर्दैवी घटना घडलीय. खेळताखेळता पाझर तलावात उतरल्याने 10 वर्षांच्या जुळ्या भावंडांचा पाण्यात बुडून मृत्यू झालाय..या घटनेनं परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे....
6 May 2026, 09:47 वाजता
थलपती विजय उद्या मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेणार
THALAPATHY VIJAY : थलपती विजय उद्या तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेणार आहेत. थलपती विजय यांची विधिमंडळ गटनेता म्हणून एकमतानं निवड करण्यात आली.. थलपती विजय यांच्या टीव्हीके पक्षानं विधानसभा निवडणुकीत 108 जागा जिंकल्यात. त्यामुळे बहुमत नसतानाही सर्वात मोठा पक्ष म्हणून त्यांनी सत्तास्थापनेचा दावा केलाय.. टीव्हीकेनं आपल्या सर्व आमदारांना महाबलीपुरममधील एका हॉटेलवर ठेवलंय.. तत्पूर्वी थलपती विजय यांनी काँग्रेसकडे पाठिंब्याची मागणी केलीय. याबाबत काँग्रेसनंही सकारात्मकता दर्शवत तामिळनाडू काँग्रेस निर्णय घेणार असल्याचं काँग्रेसचे सरचिटणीस के.सी.वेणुगोपाल यांनी म्हटलंय... त्यामुळे आता काँग्रेस द्रमुकची साथ सोडणार का याबाबत चर्चा सुरु झाल्यात..
बातमीचा व्हिडीओ पाहा -
6 May 2026, 09:44 वाजता
पुणेकरांवरील पाणी संकट तूर्तास टळलं
PUNE : पुणेकरांसाठी महापालिकेने दिलासादायक निर्णय घेतला आहे... ३१ मेपर्यंत पाणीकपात न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सध्या धरणांमध्ये १०.१३ टीएमसी पाणीसाठा उपलब्ध असून तो गतवर्षीपेक्षा अधिक आहे... ‘एल निनो’मुळे कमी पावसाची शक्यता लक्षात घेऊन जलसंपदा विभागाने १५ टक्के कपातीची मागणी केली होती.... मात्र, सध्याच्या परिस्थितीत कपात टाळण्यात आली आहे... पुढील स्थितीचा आढावा ३१ मेनंतर घेतला जाणार असून आवश्यकतेनुसार निर्णय होणार आहे.
बातमीचा व्हिडीओ पाहा -
6 May 2026, 09:42 वाजता
मोनोरेल मेअखेर मुंबईकरांच्या सेवेत
MONORAIL : चेंबूर-संत गाडगे महाराज चौक दरम्यान मोनोरेल मार्गिका अनिश्चित काळासाठी बंद ठेवण्यात आली आहे..... ही सेवा पुन्हा कार्यान्वित करण्याच्या दृष्टीने एमएमआरडीएने पाऊले उचलण्यास सुरुवात केलीयं... मोनोरेल मार्गिकेच्या सुरक्षा चाचण्यांसाठी निवृत्त मेट्रो आयुक्त, मेट्रो रेल्वे सुरक्षा अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात आली आहे..... या निवृत्त अधिकाऱ्याच्या नेतृत्वाखालील पथक पुढील आठवड्यात सीएमआएस चाचण्यांना सुरुवात करणारेय.... ती पूर्ण करून सुरक्षा प्रमाणपत्र प्राप्तीनंतर मे अखेरपर्यंत मोनोरेल सेवा सुरू करण्याचे एमएमआरडीएचे नियोजन आहे....
बातमीचा व्हिडीओ पाहा -
6 May 2026, 08:56 वाजता
मराठवाड्यात पेट्रोल-डिझेलची टंचाई
MARATHWADA PETROL ISSUE : मराठवाड्यात 4 दिवसांपासून पेट्रोल आणि डिझेलची तीव्र टंचाई निर्माण झाली असून त्याचा मोठा फटका शेतीला बसताना दिसतोय...इंधन तुटवड्यामुळे शेतीच्या मशागतीची कामे खोळंबली आहेत..सोबतच विहिरींचं खोदकामही रखडले आहे...ट्रॅक्टर,जेसीबी, पोकलेनसारखी मशीन्स डिझेलच नसल्याने जागेवर उभी आहेत... खरीप हंगाम अगदी तोंडावर आलेला असताना शेतीची कामे ठप्प झाल्याने प्रशासनाने तात्काळ इंधन पुरवठा सुरळीत करण्याची मागणी शेतकऱ्यांकडून होत आहे...