Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

7 Apr 2026, 07:29 वाजता
PNGच्या क्षेत्रात आता गॅस सिलिंडर नाही
PNG Gas : पाइपबंद नैसर्गिक वायू अर्थात पीएनजी सुविधा असलेल्या ठिकाणी घरगुती व व्यावसायिक वापरकर्त्यांना ३० जूनपर्यंत एलपीजी सिलिंडरऐवजी पीएनजीचा वापर सुरू करावा लागणार आहे.... पीएनजी पुरवठा संस्थांकडे जूनपूर्वी नोंदणी करणे बंधनकारक असल्याची माहिती शिधावाटप नियंत्रक व नागरी पुरवठा संचालक चंद्रकांत डांगे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली...या वेळी अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनिल डिग्गीकर उपस्थित होते. डांगे म्हणाले, पीएनजी पुरवठा संस्थांनी शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे मागितलेल्या सर्व परवानग्या २४ तासांत द्यायच्या आहेत.
7 Apr 2026, 07:24 वाजता
मुंबईत मेट्रो-9 आणि मेट्रो-2बीचं आज लोकार्पण
Mumbai Metro : मिरा-भाईंदरवासियांची आणि पूर्व उपनगरवासियांची मेट्रो प्रवासाची प्रतीक्षा अखेर आता संपणार आहे... दहिसर ते मिरा-भाईंदर मेट्रो ९ मार्गिकेतील दहिसर ते काशीगाव टप्पा १ आणि अंधेरी पश्चिम ते मंडाले,मानखुर्द मेट्रो २ ब मार्गिकेतील डायमंड गार्डन ते मंडाले टप्पा १चे आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या उपस्थितीत लोकार्पण होणार आहे... लोकार्पणानंतर, बुधवारपासून या दोन्ही मार्गिका वाहतूक सेवेत दाखल होणार आहेत...सोबतच ठाणे बोरीवली भुयारी मार्गाच्या कामालाही सुरुवात होणार आहे...तर बीकेसीतील पॉड टॅक्सी प्रकल्पाचंही भूमिपूजनही होणार आहे...