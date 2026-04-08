Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today : LIVE Updates on 08 April  

Aashish Udas | Apr 08, 2026, 08:55 AM IST
8 Apr 2026, 08:42 वाजता

प. महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी SPला धक्का, समरजीत घाटगे आज भाजपमध्ये प्रवेश करणार

 

 

 

Samarjit Ghatge : पश्चिम महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाला धक्का...राष्ट्रवादी श प गटाचे नेते समरजितसिंह घाटगे यांची भाजपत घरवापसी... समरजितसिंह घाटगे आज करणार भाजप प्रवेश...भाजप प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाणांच्या नेतृत्वाखाली घाटगे भाजपत डेरेदाखल होणार....आज सकाळी ९ वाजता महाराष्ट्र भाजपच्या मुख्यालयात होणार पक्षप्रवेश...घाटगे यांनी कागलमध्ये हसन मुश्रीफ यांच्या विरोधात लढवली होती विधानसभेची निवडणूक

 

8 Apr 2026, 08:20 वाजता

भोंदू अशोक खरातचा पाय आणखी खोलात

 

Ashok Kharat Case : भोंदू अशोक खरातचा पाय आणखी खोलात...खरातविरोधात आणखी 11 पीडित महिलांची तक्रार- सूत्र...-पोलिसांच्या आवाहानानंतर महिला तक्रारीसाठी पुढे....याआधी खरातविरोधात लैंगिक शोषणाचे 8 गुन्हे...खरातविरोधातील गुन्ह्यांची संख्या पोहोचली 19वर 

 

8 Apr 2026, 07:42 वाजता

बेस्टच्या ताफ्यात अडीच हजार नवीन बस येणार

 

Mumbai Best Bus : मुंबईकरांसाठी आनंदाची बातमी.. या वर्षात बेस्टच्या ताफ्यात अडीच हजार नव्या बसेस दाखल होणार आहेत. यातील दीड हजार बसेस या केंद्र सरकारच्या उपक्रमातून तर उर्वरित बस कंत्राटदाराकडून उपलब्ध होणार आहेत.. बेस्ट महाव्यवस्थापक सोनिया सेठी यांनी याबाबतची महिती दिलीये.. या नव्या बसेसमुळे मुंबईकरांची गैरसोय थांबेल अशी अपेक्षा आहे.. सध्या बेस्टच्या ताफ्यात स्वतःच्या आणि कंत्राटी अशा एकूण 2 हजार 700 बस आहेत. मात्र, प्रवाशांच्या तुलनेत हा ताफा अपुरा पडतोय.. त्यामुळे प्रवाशांना तासंतास बसची वाट पाहावी लागते.. मात्र आता प्रवाशांचा हा त्रास कमी होणार आहे..
 

 

 

8 Apr 2026, 07:34 वाजता

अमेरिका-इराणमध्ये २ आठवड्यांची शस्त्रसंधी,  ट्रम्प यांची सर्व हल्ले थांबवण्याची घोषणा

 

 

Donald Trump : आखातातील युद्धातून दिलासादायक बातमी समोर आलीय...अमेरिका आणि इराणमध्ये दोन आठवड्यांची सशर्त शस्रसंधी झाली आहे...अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत त्याबाबत घोषणा केलीय...तसेच इराणवरील सर्व प्रकारचे हल्ले थांबवण्याची घोषणाही केलीय...तसेच दोन्ही देशांत शुक्रवारपासून पाकिस्तानच्या इस्लामाबादमध्ये चर्चा सुरू होणार आहे...पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहाबाज शरीफ आणि लष्करप्रमुख आसीम मुनीर यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर हा निर्णय घेतल्याचं ट्रम्प यांनी म्हटलंय...सोबतच ट्रम्प यांनी हे ही स्पष्ट केलंय की ही स्थगिती होर्मुझची सामुद्रधुनी पुन्हा उघडण्याच्या अटीवर आहे...तसेच तणाव कमी करण्याच्या दृष्टीने हे एक आवश्यक पाऊल असल्याचंही ट्रम्प यांनी सांगितलंय...

भारतातील सर्वात महागडी कार, इतक्या किंमतीत येतील 63 टोयोटा फॉर्चूनर; फिचर्स कधीच ऐकले नसतील!

Metro Line 9 : दहिसर पूर्व ते काशीगाव भाडं किती? कोणकोणते आहेत मेट्रो स्टेशन?, आता असं असणार वेळापत्रक, A टू Z माहिती

Explainer: इराण आणि अमेरिका, इस्रायल यांच्यात अणुबॉम्ब हल्ला झाला तर जगात महाविनाश होईल? कोणत्या देशांवर काय परिणाम होणार?

&#039;पुढचे 12 तास ट्रेनचा प्रवास टाळा&#039;, इस्त्रायलकडून इराणीयन्सच्या सर्वसामान्यांना निर्वाणीचा इशारा

अखेर तो क्षण आला! ठाणे जिल्ह्यातील पहिली मेट्रो सेवा सुरू, किती स्थानकं अन् किती असेल तिकीट दर?

सुनेत्रा पवार यांच्याविरोधात निवडणूक लढवणाऱ्या महिला उमेदवाराचे नाव जाणून शॉक व्हाल; 53 उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात

भारतीयांनी पुढील 48 तास घरातच राहावे…; डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या इराण हल्ल्याच्या धमकीनंतर भारताकडून सूचना जारी

RR vs MI Pitch Report: गुवाहाटीत हार्दिक पांड्याचा जलवा दिसणार की पुन्हा पाऊस पडणार? जाणून घ्या पिच रिपोर्ट आणि हवामानाचा अंदाज एका क्लिकवर

&#039;हे तू काय केलंस?&#039; झिशान आयुबचा उल्लेख, अनैतिक संबंधांबाबत पियुष मिश्रांच्या पत्नीचा थेट सवाल?

MI VS RR : यशस्वी - वैभवच्या वादळाचा मुंबई इंडियन्सला धक्का, विजयाची हॅट्रिक लावून राजस्थान नंबर 1

