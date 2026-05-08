Maharashtra Breaking News LIVE : निदा खानच्या फोनमधून अनेक धागेदोरे मिळणार?

Maharashtra Breaking News Today : LIVE Updates on 08 MAY महत्त्वाच्या ब्रेकिंग न्यूज मराठीमध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी पाहा (Maharashtra LIVE News) एका क्लिकवर, मुंबई, पुण्यासह (Mumbai-Pune News) राज्यातील महत्त्वाची शहरं आणि गावांतील ताज्या बातम्या, राजकीय बातम्यांचे LIVE अपडे्स (Political News) सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, शैक्षणिक आणि क्रीडा (Sports) तसेच इतर अपडेट्स वाचा एक क्लिकवर.

Written ByAashish UdasUpdated byAashish Udas
Published: May 08, 2026, 08:08 AM IST|Updated: May 08, 2026, 08:21 AM IST
08 May 2026 08:04 AM (IST)

 नाशिक धर्मांतर प्रकरण, निदा खानच्या फोनमधून अनेक धागेदोरे मिळणार?

 

Nashik Sexual Abuse, Conversion Case : नाशिक लैंगिक शोषण, धर्मांतर प्रकरणातील फरार निदा खान आता नाशिक पोलिसांच्या हाती आली आहे. एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यापासून प्रकरण उघड झाल्यापासून ती फरार झाली होती. फरार झाल्यापासून तिने हुशारीने आपला मोबाईल वापरला नाही. दुसऱ्यांच्या मोबाईलवरून संपर्क साधत ती आपल्या अटकपूर्व जामीनासाठी मध्यस्थ्यांच्या मार्फत धावपळ करत होती. नाशिकच्या न्यायालयात अटकपूर्व जामीनासाठी आणि उच्च न्यायालयासाठी ती वकिलांशी बोलत होती. सुरुवातीला नाशिक मधून आपल्या वडाळा गावातील घरानंतर तिने थेट भिवंडीमध्ये काही काळ व्यतीत केला. नंतर मुंब्रा आणि नुकताच संभाजीनगर मध्ये तिने फ्लॅट घेऊन आपल्या संपूर्ण कुटुंबाला सुरक्षित करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र यामध्येच अडकली आणि नाशिक पोलिसांच्या सापळ्यात सापडली. आता पोलिसांसमोर तिचा खरा मोबाईल शोधण्याचा आव्हान आहे

08 May 2026 07:22 AM (IST)

दहावीचा ​आज निकाल जाहीर होणार 

 

SSC Result 2026 : दहावीचे विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी.. दहावीच्या निकालाची प्रतीक्षा अखेर संपलीय... आज दहावीचा निकाल जाहीर होणार आहे... सकाळी 11 वाजता बोर्डाचा निकाल जाहीर होणार असून तर दुपारी एक वाजता निकाल ऑनलाईन पाहता येणार आहे... maharesult.nic.in, mahasscboard.in, results.digilocker.gov.in या संकेत स्थळावर निकाल पाहता येणार आहे...

08 May 2026 07:19 AM (IST)

नाशिक धर्मांतर प्रकरण; निदा खानला आज नाशिक कोर्टात हजर करणार

 

 

Nashik Sexual Abuse, Conversion Case : नाशिक धर्मांतर आणि लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील आरोपी निदा खानला छत्रपती संभाजीनगरमधून अटक करण्यात आलीये..अटकेनंतर निदा खानला न्यायाधिशांसमोर हजर करण्यात आलं.. यानंतर तिला ट्रान्झिट रिमांड देऊन नाशिकला आणलंय..निदा खान गेली अनेक दिवस पोलिसांना गुंगारा देत होती..फरार असलेली निदा खान अटकपूर्व जामिनासाठी प्रयत्न करत होती..कोर्टाने अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळल्यानंतर तिला अटक करण्यात आलीये..आज निदा खानला नाशिक कोर्टात हजर केलं जाणार आहे..   

 

