Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

9 Apr 2026, 07:49 वाजता
बारामती पोटनिवडणुकीत अर्ज माघारीचा शेवटचा दिवस
Baramati : बारामती विधानसभेच्या पोटनिवडणुकीत एकूण 53 उमेदवारांनी आपले अर्ज दाखल केले होते त्यापैकी सहा जणांनी काल उमेदवारी अर्ज मागे घेतले आहेत.. आता अर्जाची संख्या 47 राहिली आहे... विलास होळकर ,माऊली कांबळे, रजाक मुलाणी ,राहुल थोरात, अमोल कोकरे ,अशोक खामगळ यांनी आपले उमेदवारी अर्ज मागे घेतले आहेत. आज 9 एप्रिल रोजी उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याचा शेवटचा दिवस आहे...आज किती जण आपला उमेदवारी अर्ज मागे घेतात याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे....
9 Apr 2026, 07:29 वाजता
सुनेत्रा पवारांचा पुन्हा हर्षवर्धन सपकाळांना फोन
Sunetra Pawar's call to Harshvardhan Sapkal : उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचा पुन्हा एकदा हर्षवर्धन सपकाळ यांना फोन...बारामती पोटनिवडणुक बिनविरोध करण्याची केली विनंती...याआधी ही सुनेत्रा पवार यांनी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांना केला होता फोन...अर्ज मागे घेण्याची आज शेवटचा दिवस...काॅग्रेसच्या भुमिकेकडे सर्वांचं लक्ष
