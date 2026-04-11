Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

11 Apr 2026, 07:35 वाजता
मुंबईकरांवर पाणीकपातीचं सावट
Mumbai Water : मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या सात धरणांतील पाणीसाठा झपाट्याने कमी होत आहे. त्यामुळे मुंबईकरांवर पाणीकपातीचे सावट आहे..राखीव पाणीसाठा न मिळाल्यास मेपासून दहा टक्के पाणीकपातीचा विचार महापालिका करत आहे. सध्या राखीव पाणीसाठ्याचा प्रस्ताव मुंबई महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांच्याकडे मंजुरीसाठी आहे.
11 Apr 2026, 07:23 वाजता
भाईंदरमधील अनधिकृत झोपडपट्टीला आग, आगीत एकाच कुटुंबातील तिघांचा मृत्यू
Mira Bhayandar Fire : भाईंदर पूर्वमधील इंद्रलोक पोलीस चौकी समोरील अनधिकृत झोपडपट्टीला शुक्रवारी रात्री आठ वाजताच्या सुमारास भीषण आग लागली. या ठिकाणी सिलेंडरचे एकापाठोपाठ एक 24 मोठे स्फोट झाले. त्यामुळे आग प्रचंड भडकली होती. या आगीत एकाच घरातील तिघांचा होरपळून मृत्यू झालाय... महापालिकेच्या अग्निशमन दलाने घटनास्थळी दाखल होऊन आग आटोक्यात आणली. घटनास्थळावरून सुमारे 25 गॅस सिलेंडर काढण्यात आले... अग्निशमन दलाने रात्री उशिरापर्यंत तीन मृतदेह बाहेर काढले आहेत. तिन्ही मृतदेह पूर्णपणे जळून गेले असून त्यांची ओळख पटवण्याचे काम रात्री सुरू होते.