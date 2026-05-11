Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

CHANDRAPUR : महाकाली वॉर्ड परिसरातून अल्पवयीन मुले अचानक बेपत्ता झालीय. 8 रोजी ही मुले महाकाली परिसरात खेळत होती. मात्र त्यानंतर ती घरी परतली नाहीत. मुलांचा सर्वत्र शोध घेऊनही काहीच माहिती न मिळाल्याने चिंताग्रस्त पालकांनी शहर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे. या घटनेमुळे परिसरात चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
AC LOCAL : मध्य रेल्वेच्या एसी लोकलच्या संख्येत वाढ झाल्याने काही प्रवाशांना त्याचा लाभ होत असला तरी, बहुसंख्य प्रवाशांना मात्र त्याचा जाच होताना दिसत आहे..एसी लोकलमुळे इतर गाड्या वेळेवर धावत नसल्याने नोकरदारांना लेटमार्कला सामोरे जावं लागत आहे.,.एसी लोकल चालवा, पण साध्या गाड्यांचा बळी नको' अशी विनंती प्रवासी करताना दिसत आहेत..
DEVASTHAN JAMIN : राज्यातील धार्मिक किंवा धर्मादाय संस्थाकडे असलेली इनामे नाहीसे करण्याचा आणि या जमिनी पुजारी, वहिवाटदार तसेच मिरासदार यांच्या मालकीच्या करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या निर्णयामुळे राज्यभरातील साडेचार लाख हेक्टरहून अधिक देवस्थान इनाम जमिनी आता कसणाऱ्या वहिवाटदारांच्या नावे होणार आहेत. राजे-महाराजांच्या काळात मंदिरांच्या व्यवस्थापनासाठी राज्यातील लाखो एकर जमिनी इनाम देण्यात आल्या होत्या. विशेषतः कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रात देवदेवता, मठ, मंदिरांच्या नावाने मोठ्या प्रमाणात इनाम जमिनी दिलेल्या आहेत.
MHADA : मुंबई, ठाणे, पुण्यातील म्हाडाची घरे महागड़ी असल्याची ओरड सर्वसामान्य अर्जदारांकडून केली जाते. त्या पार्श्वभूमीवर अव्वाच्या सवा किमतीचा डाग पुसण्यासाठी म्हाडाने आता आपल्या वाढीव खर्चाला कात्री लावण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. घरांच्या किमती ठरवताना प्रशासकीय खर्च, आकस्मिक खर्च, नफा आदी बाबी गृहित धरून त्याचा किंमतीत समावेश केला जातो, मात्र यापुढे निव्वळ झालेल्या खर्चाचाच किमतीत समावेश केला जाणार असून त्यावर लवकरच निर्णय घेतला जाईल.
TULJABHAWANI : तुळजाभवानी मंदिराच्या खजिन्यात गेल्या दोन वर्षांत ४९ किलो सोने आणि ६६२ किलो चांदीची भर पडली आहे. आता नाथ, शाक्त आणि कपालिकांची आराध्य देवता असणारे तुळजाभवानी मंदिर 'श्रीमंत' श्रेणीकडे सरकू लागले आहे. सोने आणि चांदीच्या दरामध्ये कमालीचे चढ -उतार होत असताना तुळजाभवानी मंदिराच्या खजिन्यात वाढ होताना दिसेतय.
KONKAN RAILWAY : उन्हाळी सुट्टीतील प्रवासाचा बेत आखलेल्या प्रवाशांचे सालाबादप्रमाणे यंदाही प्रचंड हाल झाले आहेत. कोकण रेल्वेच्या नियमित गाड्यांचे वेळापत्रक पुरते कोलमडले आहे. आठ तासांच्या प्रवासासाठी १५ तासांचा मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. प्रवास सुरू होण्याआधीही चार ते पाच तास रांगेत थांबावे लागत आहे. रेल्वे प्रशासनाच्या नियोजनशून्य व्यवस्थापनामुळे दरवर्षी हेच हाल सोसावे लागत असल्याची तीव्र नाराजी प्रवासी व्यक्त करीत आहेत. सीएसएमटी, दादरहून कोकणात जाणाऱ्या तसेच कोकणातून मुंबईकडे येणाऱ्या गाड्या तब्बल ३ ते ७ तास विलंबाने धावत आहेत.
ULHASNAGAR FIRE : उल्हासनगरच्या शहाड परिसरात भर रस्त्यावर बर्निंग कारचा थरार पाहायला मिळाला... रस्त्यावरून जात असलेल्या एका कारने अचानक पेट घेतला.. मात्र चालकाच्या प्रसावधानाने मोठी दुर्घटना टळली.. सुदैवाने यात कोणतीही जीवितहानी झाली नाही..कारला लागलेल्या आगीमुळे रस्त्यावर मोठी वाहतूक कोंडी...दरम्यान घटनेची माहिती मिळताच अग्निशमन दलाच्या जवानांनी घटनास्थळी धाव घेत आगीवर नियंत्रण मिळवलं आहे...