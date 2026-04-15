Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

15 Apr 2026, 08:35 वाजता
नीरव मोदीला लवकरच भारतात आणणार
Nirav Modi : नीरव मोदीला लवकरच भारतात आणणार...नीरव मोदीच्या प्रत्यार्पणाचा मार्ग मोकळा...CBIची टीम लंडनमध्ये दाखल...नीरव मोदी PNB घोटाळ्यातील मुख्य आरोपी...आर्थररोडमध्ये नीरव मोदीला आणणार?
15 Apr 2026, 08:06 वाजता
पुण्यात दीड महिन्यात 770 उष्माघाताचे रुग्ण
Pune : पुण्यात उष्माघाताच्या रुग्ण संख्येत वाढ होऊ लागलीये.. दीड महिन्यात उन्हाच्या तडाख्याने ७७० रुग्ण महापालिकेच्या दवाखान्यांमध्ये आणि खासगी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल झाले आहेत. यामध्ये उष्णतेसंबंधी विविध आजारांचा आणि कारणांचा समावेश आहे. ही आकडेवारी महापालिकेच्या रुग्णालयांमधील आहे. याशिवाय खासगी रुग्णालयात अनेक रुग्ण दाखल झाले असण्याची शक्यता असून, ही आकडेवारी हजाराच्या पुढे असल्याचा अंदाज आहे.
15 Apr 2026, 07:32 वाजता
भोंदू खरातकडून दोन गोण्या कागदपत्र जप्त
Ashok Kharat Case : भोंदू खरातकडून दोन गोण्या कागदपत्र जप्त...EDच्या पथकाकडून खरातचं घर, कार्यालयावर छापे...दोन दिवसाच्या छापेमारीत ईडी च्या हाती मोठं घबाड...खरातशी आर्थिक व्यवहार केलेले अधिकारीही रडारवर
15 Apr 2026, 07:28 वाजता
मुख्यमंत्र्यांचा सर्वपक्षीय खासदारांशी संवाद
Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी महाराष्ट्रातील सर्वपक्षीय खासदारांशी संवाद साधलाय.. महिला आरक्षण विधेयकाला पाठिंबा देण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे लोकसभा आणि राज्यसभेतील महाराष्ट्राच्या सर्व खासदारांना पत्र दिलंय.. सर्व राजकीय पक्षांच्या प्रदेशाध्यक्षांनाही त्यांनी पत्र देत महिला आरक्षण विधेयकाला पाठिंबा देण्याचं आवाहन केलंय.. उद्धव ठाकरे, हर्षवर्धन सपकाळ, शशिकांत शिंदे, सुनील तटकरे यांच्यासह सर्व नेत्यांना मुख्यमंत्रयांनी पत्र दिलंय.