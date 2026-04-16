Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

16 Apr 2026, 09:06 वाजता
Nashik : नाशिक धर्मांतर प्रकरणाचा तपास एटीएसकडे...शहरात एटीएसचे पथक दाखल, तपास सुरू...एक अधिकारी आणि तीन कर्मचारी यांनी सुरू केला आहे तपास..-बहुराष्ट्रीय कंपन्यांमध्ये होणाऱ्या प्रकाराची केंद्रीय तपास यंत्रणांकडून गंभीर दखल..स्वतः एटीएस आरोपींची करणार चौकशी, तपासासाठी सी डी आर रिपोर्ट महत्त्वपूर्ण
16 Apr 2026, 08:45 वाजता
Pune Gas : पुण्याच्या हांडेवाडीत अवैध गॅस साठ्यावर छापा...छापेमारीत 103 सिलिंडरसह आरोपी अटकेत...पोलिसांकडून 10 लाखांचा मुद्देमाल जप्त...काळेपडळ पोलीस ठाणे हद्दीत छापा...घरगुती सिलेंडरमधून व्यावसायिक सिलिंडरमध्ये गॅस भरताना आरोपी आढळला...अत्यावश्यक वस्तू कायद्यानुसार गुन्हा दाखल
16 Apr 2026, 08:20 वाजता
Ashok Kharat Case : भोंदू अशोक खरात प्रकरणात नवीन माहिती समोर...आरोपींच्या खात्यात कोट्यवधींचे व्यवहार..मागील 2 वर्षात 21 कोटींहून अधिकचे व्यवहार...शिर्डीतील 4 एक जमीन 5 कोटींना खरेदी केल्याची माहिती..जमीन खरेदीपूर्वी खात्यात ३ कोटींची उलाढाल झाल्याचं उघड...नाशिकच्या दाम्पत्यासह शेवगावच्या चौघांची चौकशी...अशोक खरातच्या दोन बँक खात्यांमधूनही कोट्यवधींचे व्यवहार..रावसाहेब गोंदकर यांच्या तक्रारीनंतर फसवणुकीचा गुन्हा
16 Apr 2026, 07:35 वाजता
Hingoli : हिंगोली जिल्ह्यात उष्माघाताचा पहिला बळी...30 वर्षीय तरुणाचा उष्माघाताने मृत्यू..हिंगोलीत दिवसेंदिवस तापमानात वाढ...उन्हामुळे दुपारी रस्त्यांवर शुकशुकाट
16 Apr 2026, 07:26 वाजता
Women's Reservation Bill : लोकसभा मतदारसंघांची फेररचना करून 2029ला महिलांसाठी 33 टक्के आरक्षण लागू करण्याचा निर्धार केंद्र सरकारने केला आहे...त्यासाठी 107वी घटनादुरुस्ती विधेयक आजपासून सुरू होणा-या तीन दिवसीय अधिवेशनात मांडलं जाणार आहे...या घटनादुरुस्तीमुळे लोकसभेची सदस्यसंख्या 543वरून 850 इतकी होणार आहे...या 850 जागांपैकी 273 जागा महिलांसाठी राखीव असणार आहे...मात्र या घटनादुरुस्तीसाठी सरकारला दोन तृतीयांश सदस्यांचा पाठिंबा आवश्यक आहे...दोन्ही सभागृहात सरकारकडे तेवढं संख्याबळ नसल्याने घटनादुरुस्ती विधेय मंजुरीवेळी सरकारचा कस लागणार आहे..