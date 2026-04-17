Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

17 Apr 2026, 09:12 वाजता
नॉट रिचेबल सहर शेख मुंबईत वानखेडे स्टेडियमवर
Sahar Sheikh : नॉट रिचेबल सहर शेख मुंबईत वानखेडे स्टेडियमवर...वानखेडेवर क्रिकेटचा सामना पाहतानाचा फोटो समोर...इन्स्टावर पोस्ट शेअर करत 'गेम ओव्हर' उल्लेख...सहर शेखकडून विरोधकांना डिवचण्याचा प्रयत्न...बोगस OBC प्रमाणपत्रमध्ये वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेल्या सहर शेख गेल्या दोन दिवसांपासून नॉट रिचेबल होत्या...
17 Apr 2026, 08:34 वाजता
परतवाडा तरुणी लैंगिक शोषण प्रकरण, मुख्य आरोपीचं पोलिसांसोबतच सेलिब्रेशन
Amravati : अमरावतीच्या परतवाडा मध्ये तरुणीचे लैंगिक शोषण करून अश्लील व्हिडिओ व्हायरल केल्याच्या प्रकरणात नवा ट्विस्ट..मुख्य आरोपी अयान अहमदने बॉस नावाचा उल्लेख असलेली टी शर्ट घालून,पोलिसांच्याच उपस्थितीत भर रस्त्यात फटाके फोडून कापला होता वाढदिवसाचा केक.मुख्य आरोपी अयानला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देण्यासाठी पोलीसही आले होते...पोलिसांनी थेट आरोपी अयान याच्या तोंडात केक भरून दिल्या होत्या वाढदिवसाच्या शुभेच्छा.....एकीकडे परतवाडा प्रकरणांमध्ये सुरुवातीला पोलिसांनी हयगय केल्याचा आरोप झाला असतानाच दुसरीकडे चक्क पोलिसांनी मुख्य आरोपीला केक भरवल्याचा व्हिडिओच आता समोर आल्याने खळबळ..ज्या दिवशी आरोपी अयानने भर रस्त्यात केक कापला त्या दिवशी पोलिसांनी त्याला का थांबवलं नाही उलट पोलिसांनीच का त्याला शुभेच्छा दिल्या.??? असा सवाल.वाढदिवसाच्या दिवशी आरोपी अयानच्या अंगात असलेल्या टी-शर्टवर "बॉस" असा उल्लेख...भर रस्त्यात अयानला केक भरवणाऱ्या आणि वाढदिवसात सहभागी होणाऱ्या पोलिसांवर कारवाई होणार का याकडे लक्ष..?
17 Apr 2026, 08:08 वाजता
भोंदू खरात प्रकरणी मनी लाँड्रिंगच्या अनुषंगाने तपासाला वेग
Ashok Kharat Case : भोंदू अशोक खरात यांच्या घरी इडी तसेच आयकर विभागाच्या धाडीमध्ये १० कोटींच्या प्रॉपर्टीशी संबंधित महत्त्वाची कागदपत्रे सापडल्याने चौकशीला वेग आलाय.... खरातने लोकांकडून फसवणूक आणि खंडणीद्वारे मिळवलेला पैसा जमिनीमध्ये गुंतविल्याचे तपासात निष्पन्न झाले असल्याची माहिती सूत्रांनी दिलीये...नोंदणी न केलेल्या उत्पन्नाचे धागेदोरेदेखील चौकशीत आढळून आले आहे. यात अनेक कच्च्या नोंदी आढळून आल्याने त्याचीदेखील चौकशी करण्यात आलीये... याच नोंदणी केलेल्या काही प्रॉपर्टी खरात हा रजिस्ट्रेशन करण्याच्या बेतात होता. परंतु त्यापूर्वीच त्याचा भंडाफोड झालाय.. खरातने दैवी शक्तीच्या नावाखाली त्याच्या अनेक भक्तांकडून नोंदणी न करता प्रापर्टी आपल्या नावावर कच्च्या नोंदणी करून घेतल्या होत्या. काही जमिनींच्या खरेदी या ५०० रुपयांच्या स्टॅम्पवर दोघे बाजूने लिहून करून घेतल्या आहेत. तसे अनेक लिहलेले स्टॅम्पदेखील ईडीने धाड टाकली तेव्हा मिळून आले आहे. जप्त कागदपत्रांतून बेनामी मालमत्ता, बनावट व्यवहार, शेल कंपन्यांमार्फत गुंतवणूक तसेच नोंद न केलेल्या उत्पन्नाबाबत महत्त्वाची माहिती हाती आली आहे. मालमत्तेची खरेदी-विक्री, निधीचा स्रोत आणि आर्थिक व्यवहारांची साखळी तपासण्यावर यंत्रणांचा भर आहे. बँक खात्यांची छाननी, सीडीआर, आयकर विवरणपत्रांची पडताळणी तसेच संबंधित व्यक्तींची चौकशी केली जाणार आहे...
17 Apr 2026, 07:34 वाजता
नाशिकमधील धर्मांतर प्रकरणी आरोपींना पैसा पुरवणारे स्त्रोत तपासणार
Nashik : नाशिकमधील धर्मांतर प्रकरणी विदेशी मदतीची आता NIAकडून चौकशी...नाशिक पोलिसांनी संबंधित कागदपत्रे एनआयएकडे सोपवली..आरोपींना पैशांचा पुरवठा करणारे स्त्रोत तपासले जाणार...परदेशातून होत असलेली मदत याची केली जाणार चौकशी...दिल्ली बॉम्बस्फोटांच्या पार्श्वभूमीवर Nexux तपासले जाणार
17 Apr 2026, 07:28 वाजता
मुंबई शहर, पूर्व उपनगरात 5 टक्के पाणीकपात
Mumbai : मुंबई शहर, पूर्व उपनगरात 5 टक्के पाणीकपात..पुढील आठवडाभर पाणीपुरवठ्यात कपात होणार...जलबोगद्याच्या कामासाठी पाणीकपात होणार..चर्चगेट ते लालबाग परळ, वडाळ्यापर्यंतच्या भागात पाणीकपात..कुर्ला ते मुलुंडपर्यंत 5 टक्के पाणीकपात...येत्या २० एप्रिलपासून जलबोगद्यांच्या स्वच्छतेसाठी शहर आणि पूर्व उपनगरातील पाणी पुरवठ्यात पाच टक्के कपात करण्यात येणार