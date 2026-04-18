Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

18 Apr 2026, 07:37 वाजता
राज्यातील सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषा सक्तीची
Marathi is Compulsory in Schools in The State : राज्यातील सर्वच शाळांमध्ये मराठी भाषा शिकविणे बंधनकारक असून नियमाचे उल्लंघन करणा-या संस्थांची मान्यता रद्द करण्याचे आदेश राज्य शासनाने जारी केले आहेत. त्याचबरोबर त्या शाळेला एक लाख रुपयाचा दंडही करण्याची तरतूद शासनाने यासंदर्भातील आदेशामध्ये केली आहे. राज्यातील सर्व शाळांमध्ये पहिली ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांना मराठी भाषा शिकविणे अनिवार्य असल्याचा निर्णय शासनाने १ एप्रिल २०२० रोजी जारी केला होता. परंतु अनेक शाळा या निर्णयाचे पालन करीत नाहीत. त्यामुळे आता मराठी सक्तीची कठोरपणे अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. हा निर्णय राज्यातील स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा अधिनियमानुसार स्थापन झालेल्या शाळांनाही लागू आहे.
18 Apr 2026, 07:25 वाजता
मुंबईत 164 शाळा अनधिकृत, अनधिकृत शाळांची यादी जाहीर
Mumbai School : मुंबई महापालिका हद्दीत तब्बल 164 अनधिकृत शाळा असल्याचं स्पष्ट झालंय. मुंबई महापालिकेनं या 164 अनधिकृत शाळांची यादी जाहीर केलीय. शाळा अनधिकृत जाहीर केल्यानं या शाळांमध्ये शिकणा-या शेकडो विद्यार्थ्यांचं भवितव्य अधांतरी आहे. अनधिकृत असलेल्या या शाळांमध्ये मराठी, हिंदी, उर्दू आणि इंग्रजी शाळांचा समावेश आहे. चेंबूर, मानखुर्द, गोवंडी, मालाड मालवणी भागात सर्वात जास्त अनधिकृत शाळा असल्याची माहिती आहे. 164 शाळांपैकी 48 शाळांनी राज्य सरकारकडून मान्यता घेण्यासाठी प्रयत्न सुरु केलेत. पण तोपर्यंत त्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांचं शैक्षणिक भवितव्य अधांतरी असल्याचं सांगण्यात येतंय. 164 अनधिकृत शाळांमध्ये हजारोंच्या संख्येनं विद्यार्थी शिकत असल्याची माहिती आहे.