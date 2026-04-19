Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today : LIVE Updates on 19 April महत्त्वाच्या ब्रेकिंग न्यूज मराठीमध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी पाहा (Maharashtra LIVE News) एका क्लिकवर, मुंबई, पुण्यासह (Mumbai-Pune News) राज्यातील महत्त्वाची शहरं आणि गावांतील ताज्या बातम्या, राजकीय बातम्यांचे LIVE अपडे्स (Political News) सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, शैक्षणिक आणि क्रीडा (Sports) तसेच इतर अपडेट्स वाचा एक क्लिकवर.

Aashish Udas | Apr 19, 2026, 10:06 AM IST
Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

19 Apr 2026, 10:05 वाजता

भोंदूबाबा खरातचे डर्टी सिक्रेट्स समोर येणार?

 

Ashok Kharat Case : मोबाईलमधून भोंदू खरातचे डर्टी सिक्रेट्स समोर येण्याची शक्यता आहे. कारण डिलीट केलेला मोबाईल डेटा रिकव्हर करण्यात यश आलंय... मोबाईलमधील चॅट्स, फोटो, व्हिडिओ, आणि नंबर रिकव्हर करण्यात आलेत..,.त्यामुले एसआयटी आणि ईडीच्या हाती मोठे पुरावे लागण्याची शक्यता आहे. भोंदू खरातवर विवाहित महिलांसह युवतींना जाळ्यात अडकवल्याचा आरोप आहे. तसंच आर्थिक गैरव्यवहार आणि मनी लाँड्रिंगच्या अनुषंगानेही तपास सुरु आहे.. त्यामुळे मोबाईलमधून अनेक धागेदोरे समोर येण्याची शक्यता वर्तवली जातेय.

19 Apr 2026, 09:46 वाजता

ग्रामपंचायत निवडणुकीत भानामतीचा प्रकार,  सांगलीच्या वड्डी गावातील धक्कादायक प्रकार

 

Sangali : सरपंच पदाच्या पोटनिवडणूकी दरम्यान सरपंचपदासाठी भानामतीचा प्रकार घडलाय. सांगलीच्या मिरज तालुक्यातल्या वड्डी गावमध्ये हा धक्कादायक प्रकार समोर आलाय. लोकनियुक्त सरपंचने राजीनामा दिल्याने सरपंचपदासाठी पोटनिवडणूक पार पडत आहे.यामध्ये जनसुराज्य शक्ती पक्षाकडून राजू वजीर निवडणूक लढवत आहेत. प्रचाराचा धडाका उडालेला असताना वजीर यांचा फोटो एका काळ्या कापडात ठेवून काळी बाहुली, लिंबू, केळी, हळद कुंकु लावून हे सर्व साहित्य रस्त्याच्याकडेला ठेवण्यात आल्याची बाब समोर आलीय.

19 Apr 2026, 09:02 वाजता

समृद्धी महामार्गावर खासगी बसचा अपघात, मोबाईलवर रील बनवण्याच्या नादात अपघात

 

Buldhana : बुलढाण्यातील मेहकर टोलनाक्याजवळ समृद्धी महामार्गावर एका खासगी बसचा अपघात झालाय. मोबाईलवर रिल बनवण्याच्या नादात हा अपघात झालाय... या अपघतात बसमधील एका दीड वर्षाच्या चिमुकल्याचा मृत्यू झालाय तर 25 प्रवासी जखमी झालेत.. ट्रॅव्हल्सचा चालक आणि क्लिनर रिल बनवत होते त्यावेळी चालकाचा गाडीवरील ताबा सुटला आणि अनियंत्रित बस रस्त्यावर उलटली.. या दुर्घटनेतील जखमींवर मेहकरमधील खासगी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आलंय. 

19 Apr 2026, 08:16 वाजता

भोंदू खरातच्या अडचणी आणखी वाढणार

 

Ashok Kharat Case : भोंदू खरातच्या अडचणी आणखी वाढणार..खरातला आज पुन्हा कोर्टात हजर करणार...पाचव्या गुन्ह्यात एसआयटीनं घेतला खरातचा ताबा..एसआयटी खरातच्या पोलीस कोठडीची मागणी करणार...मोबाईल उघडल्यानंतर भोंदू खरातचे ‘डर्टी सिक्रेट्स’ समोर येण्याची शक्यता...विवाहित महिलांसह युवतींना जाळ्यात अडकवल्याचा आरोप...डिलीट केलेला मोबाईल डेटा फॉरेन्सिक तपासातून रिकव्हर...चॅट्स, फोटो, व्हिडिओ आणि नंबर पुन्हा मिळाल्याची माहिती...आर्थिक व्यवहार आणि मनी लॉन्ड्रिंग कनेक्शनचा तपास...एसआयटी आणि ईडीच्या तपासात मोठे पुरावे लागण्याची शक्यता..मोठ्या नावांचे धागेदोरे समोर येण्याची चर्चा 
 

 

19 Apr 2026, 07:41 वाजता

राज्यात उष्णतेच्या लाटेचा तडाखा, वाशिममध्ये उष्माघातामुळे तरुणाचा मृत्यू

 

State Heat : राज्यात उष्णतेच्या लाटेचा तडाखा..वाशिममध्ये उष्माघातामुळे तरुणाचा मृत्यू..अनेक जिल्ह्यात पारा चाळीशी पार

19 Apr 2026, 07:33 वाजता

राज्यात पुढील 3 दिवस पावसासह गारपिटीचा इशारा

 

 

Rain Alert : राज्याला घाम फोडणाऱ्या तापमानानंतर आता अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीचे संकट उभे राहिले आहे. हवामान खात्याने दिलेल्या माहितीनुसार, पुढील काही दिवस ठिकठिकाणी पावसाची चिन्हे असून, काही ठिकाणी गारपिटीची शक्यता आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील प्रामुख्याने घाट परिसर, खान्देश, मराठवाडा आणि विदर्भाच्या काही भागांमध्ये २० ते २२ एप्रिल दरम्यान दुपारनंतर काही प्रमाणात ढगाळ हवामान राहील. मेघगर्जनेसह वादळी पावसाची शक्यता आहे.

Aajche Rashi Bhavishya 19 April 2026: अक्षय्य तृतीयेच्या दिवशी 'या' राशींवर विष्णुचा राहिल आशीर्वाद, फलदायी राशींना काय होणार फायदा?

Explainer: भारतात 1 लाख रुपये कमवून पाकिस्तानात नेले तर किती रुपये होतात? इतक्या पैशात पाकिस्तानी काय काय खरेदी शकतात?
महाराष्ट्रातील 10 श्रीमंत महिला आमदार; 1,27,60,00,000 रुपयांची संपत्ती, कोण आहे पहिल्या स्थानावर?
भारताने पुन्हा एकदा बांगलादेशला 5000 टन डिझेल पाठवले; वर्षभरात 180,000 मेट्रिक टन डिझेल पाठवणार?
DA Hikes Announced: केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी; महागाई भत्त्यात वाढ जाहीर; 50 हजार पगार असलेल्यांना किती फायदा?
IPL 2026 : सनरायझर्स हैदराबादच्या संघात एन्ट्री होणार या दक्षिण आफ्रिकेच्या गोलदाजाची...!

Explained : कोण आहे चांदीचा किंग? सर्वाधिक चांदीचा साठा असलेल्या देशांमध्ये भारताचा समावेश आहे का?; भारतात कुठे चांदीचा खजिना?
EPFO Rules: 2026 मध्ये रिटायर्ट होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना किती मिळेल पेन्शन? असं करा गणित!
SBI मधील सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! 105 पदांची भरतीची घोषणा; अर्ज भरण्याची तारखेपासून पगारापर्यंत जाणून घ्या A TO Z माहिती
आज हैदराबाद विरुद्ध सामन्यात खेळणार एम एस धोनी? समोर आली अपडेट, CSK ने शेअर केला प्रॅक्टिस Video