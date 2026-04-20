Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

20 Apr 2026, 10:50 वाजता
अलिबागमध्ये तरुणाची गळफास घेत आत्महत्या
Raigad Suicide : अलिबागमध्ये एका तरुणाने गळफास घेऊन आत्महत्या केलीयं.... 10 वर्षांच्या प्रेमसंबंधानंतर लग्नास नकार मिळाल्याच्या नैराश्यातून या ३० वर्षीय तरुणाने गळफास घेऊन आत्महत्या केलीय.... या घटनेमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे..... अक्षय निकाळे असे मृत तरुणाचे नाव आहे..... अक्षयचे अलिबागमधील एका मुलीसोबत गेल्या दहा वर्षांहून अधिक काळ प्रेमसंबंध होते..... काही दिवसांपूर्वी संबंधित तरुणीने अचानक लग्नास नकार दिला..... या नकारामुळे अक्षयने नैराश्यातून टोकाचे पाऊल उचलत जीवन संपवले....
20 Apr 2026, 10:47 वाजता
रायगडच्या पेण तालुक्यात पाणीटंचाईच्या झळा
Raigad : रायगड जिल्ह्यातील पेण तालुक्यात सध्या भीषण पाणीटंचाईचं गंभीर चित्र पाहायला मिळत आहे. खारेपाट विभागातील तब्बल 18 गावे आणि 29 वाड्या पाण्यासाठी अक्षरशः तहानलेल्या असून ग्रामस्थांना मोठ्या हालअपेष्टा सहन कराव्या लागत आहेत...इतकंच नव्हे तर भांडी घासण्यासाठीही दूषित पाण्याचा वापर करण्याची वेळ ग्रामस्थांवर आली आहे. या गंभीर परिस्थितीमुळे लोकप्रतिनिधींविरोधात ग्रामस्थांमध्ये तीव्र नाराजी असून त्यांनी संताप व्यक्त केला आहे..
20 Apr 2026, 10:43 वाजता
नागपुरात NGOच्या आडून धर्मांतराचा खेळ
Nagpur : नागपुरातील एका एनजीओमध्ये काम करणाऱ्या तरुणींवर धार्मिक नियम आणि परंपरा पाळण्यासंदर्भात दबाव आणले जात असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे... मानकापूर पोलिस स्टेशनमध्ये यासंदर्भात झालेल्या तक्रारीतून समोर आला आहे... याप्रकरणी एनजीओ चालकाला अटक करण्यात आली आहे... एनजीओचा संचालक "रियाज काजी"याप्रकरणी अटक करण्यात आली आहे.. युनिव्हर्सल मल्टीपर्पस सोसायटी या नावाने तो संस्था चालवत होता. तिथे काम करणाऱ्या काही तरुणींवर तुम्ही नमाज पठण केले पाहिजे, रोजे ठेवले पाहिजे, एकमेकांना अभिवादन करताना खुदा हाफिज बोलले पाहिजे असं दबाव आणत असल्याचा आरोप तिथे काम करणाऱ्या तरुणींनी केला असल्याची माहिती आहे....
20 Apr 2026, 09:24 वाजता
अमरावतीत वृद्ध महिलेवर अत्याचार
Amravati : अत्याचाराच्या घटनेनं अमरावती हादरलंय...अमरावतीत 22 वर्षांच्या तरुणाने 65 वर्षांच्या वृद्धेवर अत्याचार केल्याची संतापजनक घटना घडलीये..पोलिसांनी अवघ्या 12 तासात आरोपीच्या मुसक्या आवळल्या आहेत..उपचारासाठी परतवाडा येथे जात असलेल्या वृद्ध महिलेला आरोपीने हॉस्पिटलमध्ये सोडून देतो सांगत आपल्या दुचाकीवर बसवंलं. आणि एका पुलाखाली नेत अत्याचार केला..घटनेनंतर आरोपीने पळ काढला..मात्र पोलिसांनी सीसीटीव्हीच्या सहय्याने तपास करत त्याला ताब्यात घेतलं..
20 Apr 2026, 08:55 वाजता
'देशात यंदा पावसाचं चित्र संमिश्र राहणार'
Buldhana : सुमारे 370 वर्षांपासूनची असलेली भेंडवळच्या घट मांडण्याची परंपरा आजही कायम आहे. काल अक्षय तृतीयेच्या मुहूर्तावर सूर्यास्ताच्या वेळी घटमांडणी करण्यात आली व आज सकाळी सूर्योदयावेळी या घटमांडणीचे निरीक्षण करून वर्षभराचे पीक पाणी पाऊस राजकीय व देशाच्या संरक्षण स्थितीबद्दलचे अंदाज जाहीर करण्यात आले. यावेळी भेंडवळ परिसरासह मराठवाडा, खानदेश, मध्य प्रदेशातील शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात हजेरी लावली. भेंडवळच्या घटमांडणीतून मिळालेल्या अंदाजानुसार शेतकरी वर्षभराचं आपल्या पीक पाण्याचे नियोजन करत असतात. भेंडवळची घटमांडणी ही स्थानिक परंपरा असून अनेक शेतकरी त्यावर विश्वास ठेवत असतात. मात्र झी 24 तास भेंडवळच्या घटमांडणीतून निघालेल्या अंदाजाची पुष्टी करत नाही.
20 Apr 2026, 08:53 वाजता
मुंबईकरांवर पाणीटंचाईचं संकट गडद
Mumbai : उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये मुंबईला पाणी पुरवठा करणाऱ्या धरणांमधील पाणी साठ्याने तळ गाठायला आता सुरूवात झाली आहे... मुंबई शहराला पाणी पुरवठा करणाऱ्या धरणांमध्ये फक्त 32 टक्केच पाणी शिल्लक राहिले आहे... इतक्या कमी प्रमाणावर पाणी शिल्लक राहिल्यामुळे बीएमसीने एक महत्त्वाची घोषणा केली आहे... कडक उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये, पाणी कपातीचं संकट मुंबईकरांवर पाहायला मिळत आहे... मुंबईच्या 12 प्रभाग क्षेत्रांमध्ये, 5 टक्क्यांची पाणी कपात लागू करण्यात आली आहे... ही पाणीकपात एक आठवड्यासाठी असणार आहे...बीएमसी क्षेत्रामध्ये, जल बोगद्याच्या माध्यमातून होणा-या पाणीपुरवठ्याचे भरण (चार्जिंग), धुलाई (फ्लशिंग), क्लोरीनीकरण व डी-क्लोरीनीकरणाची कामे हाती घेण्यात येणार आहे. ही सर्व कामे सोमवार, 20 एप्रिल 2026 ते सोमवार, 27 एप्रिल 2026 या कालावधीमध्ये केली जाणार आहेत. या कालावधीत आयलंड सिटी आणि पूर्व उपनगरांमधील 12 पालिका प्रभागांमध्ये 5 टक्के पाणी कपात लागू केली जाणार आहे.
20 Apr 2026, 08:15 वाजता
महाराष्ट्रावर निसर्गाचा डबल अटॅक
State Rain Alert : राज्यात उष्णतेची लाट असतानाच आता हवामानात मोठा फेरबदल पहायला मिळत आहे.. कारण, आजपासून पुढील तीन दिवस राज्यात अवकाळी पाऊस थैमान घालणार आहे... 20 एप्रिल ते 22 एप्रिल दरम्यान राज्यातील विविध भागांत वादळी वाऱ्यासह पाऊस बरसणार असल्याचा अंदाज हवामान खात्याने वर्तवला आहे. .. कोकण विभागातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये तुरळक ठिकाणी विजांच्या कडकडाटासह वादळ, हलका ते मध्यम पाऊस आणि 30-40 किमी प्रति तास वेगाने वाहणारे सोसाट्याचे वारे वाहण्याची दाट शक्यता आहे... मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाडा विभागातील जिल्ह्यांमध्ये तुरळक ठिकाणी विजांच्या कडकडाटासह वादळ, गारपीट, हलका ते मध्यम पाऊस आणि 40-50 किमी प्रति तास वेगाने वाहणारे सोसाट्याचे वारे वाहण्याची दाट शक्यता आहे....
