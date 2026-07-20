Delhi CJP Protest LIVE News : जंतर-मंतर परिसरात तणावाचं वातावरण, मोर्चेकरांना हटवण्यासाठी लाठीचार्ज

#WATCH | Delhi: Moment when the founding president of the Cockroach Janta Party, Abhijeet Dipke, ended his hunger strike at Jantar Mantar pic.twitter.com/na3njYX0ZX
— ANI (@ANI) July 20, 2026
राजधानी दिल्लीत आंदोलक विद्यार्थ्यांवर पोलिसांकडून लाठीचार्ज. संसदेवर मोर्चा नेण्याबाबत विद्यार्थी ठाम. पोलिसांच्या कारवाईमुळे तरुणाईमध्ये संताप...तर केरळ भवनपर्यंत मोर्चा
ला परवानगी
- CJPचं शिष्टमंडळ नड्डांच्या भेटीला
- सीजेपीचं शिष्टमंडळ सरकारशी चर्चा करणार
- सौरव दास, आशुतोष रांका नड्डांच्या भेटीला
- कॉक्रोच जनता पार्टीच्या सौरव दास यांची माहिती
दिल्ली इथे सुरू असलेल्या सोनम वांगचुक यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी मध्यवर्ती बस स्थानक कोल्हापूर इथल्या कर्मवीर भाऊराव पाटील यांच्या पुतळ्यापासून इंडिया आघाडीच्या वतीने आंदोलन करण्यात येत आहे.
राज्यातून सोनम वांगचुक यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा मिळतोय. राज्याच्या विविध भागात आंदोलनाच्या माध्यमातून वांगचुक यांना पाठिंबा दिला जातोय. दादरच्या चैत्यभूमी परिसरात संध्याकाळी आंदोलन होणार आहे. आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांचा बंदोबस्त. दिल्लीतील आंदोलनाच्या समर्थनार्थ मुंबईत आंदोलन
राज्यातून सोनम वांगचुक यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा मिळतोय. राज्याच्या विविध भागात आंदोलनाच्या माध्यमातून वांगचुक यांना पाठिंबा दिला जातोय
भंडारदरा परिसरातील हरिश्चंद्र गडावरून खाली उतरत असताना अचानक दरड कोसळल्याने चार पर्यटक गंभीर जखमी झाल्याची घटना समोर आली आहे.. ही घटना काल घडली असून, रविवारच्या सुट्टीमुळे भंडारदरा परिसरात पर्यटकांची मोठी गर्दी झाली होती.. पावसाची रिमझिम सुरू असताना हरिश्चंद्र गडावरून खाली उतरत असलेल्या मालाड येथील दहा पर्यटकांवर आडव्या कड्याच्या मागील बाजूस अचानक माती आणि दगड कोसळले.. या घटनेत चार पर्यटक गंभीर जखमी झाले आहेत
दिल्ली इथे सुरू असलेल्या सोनम वांगचुक यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी मध्यवर्ती बस स्थानक कोल्हापूर इथल्या कर्मवीर भाऊराव पाटील यांच्या पुतळ्यापासून इंडिया आघाडीच्या वतीने आंदोलन करण्यात येत आहे.
देशभर शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी सुरू असलेल्या आंदोलनांना FTII विद्यार्थ्यांनी पाठिंबा जाहीर केला आहे. प्रवेश परीक्षा प्रश्नपत्रिका फुटीप्रकरणी जबाबदारी निश्चित न झाल्याचा आरोप विद्यार्थ्यांनी केला. FTII मुख्य प्रवेशद्वारावर घोषणाबाजी करून आंदोलन सुरू केला आहे.
नीट परीक्षा पेपरफुटीच्या मुद्द्यावरुन केंद्रीय शिक्षमंत्र्यांचा राजीनामा मागत दिल्लीच्या जंतरमंतर मैदानावर सुरु असलेल्या आंदोलनाला अमरावतीतून देखील मोठा पाठिंबा मिळाला आहे. अमरावतीच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौकात स्पर्धा परीक्षा करणारे विद्यार्थी आक्रमक झाले आहे. अमरावतीत भगतसिंग आणि बाबासाहेब आंबेडकरांचे फोटो घेऊन विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले असून केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनामाची मागणी करण्यात आली आहे. ये आजादी छुट्टी है देश की जनता भुकी है. असे नारे देण्यात आले सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचूग आणि अभिजीत दिपके यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यात आला आहे.
सांगली जिल्ह्यातील शिराळा तालुक्याला मिनी कोकण म्हणून ओळखलं जातं..आणि याच मिनी कोकणाचं रूप सध्या अक्षरशः खुलून गेले आहे.मुसळधार पावसानंतर चांदोली धरण परिसर, डोंगर-दऱ्या आणि जंगल परिसर हिरवाईची शाल पांघरून सजला आहे.धुक्याची चादर, हिरव्यागार टेकड्या,खळखळून वाहणारे धबधबे आणि प्रसन्न वातावरण..या सगळ्यामुळे चांदोली परिसराचं सौंदर्य अधिकच खुलून आलं आहे.निसर्गाने मुक्तहस्ताने उधळलेलं निसर्गाचं हे अप्रतिम रूप पाहण्यासाठी पर्यटकांच्या वाटा चांदोली कडे वळत आहेत.
आज पहाटे पासून जोरदार पाऊस सुरु झाला असून काही दिवसाचा विश्रांती नंतर आज दिवसभर पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आलाय त्यामुळे आज सकाळपासून मुंबईत उपनगरात पावसाची संततधार सुरु आहे.
दिल्ली पोलिसांच्या सूत्रांनुसार, सध्या सुमारे १५,००० लोकांचा जमाव जमला आहे. मंडी हाऊस, जनपथ, संसद मार्ग आणि जंतर-मंतर परिसरात लोक उपस्थित आहेत. दिल्ली पोलीस परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत आणि सतत देखरेख करत आहेत.
- जंतरमंतर मैदानावरून मोर्चाला सुरुवात. संसदेवर धडकणार विद्यार्थ्यांचा मोर्चा
- पेपरफुटीविरोधात विद्यार्थी आक्रमक
- धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी
- संसदेवरील मोर्चामुळे तणावाची शक्यता
-दिल्लीत कडेकोट बंदोबस्त
सातारा जिल्ह्यातील पाटण तालुक्यातील मंद्रूळ हवेली येथे लग्न समारंभातील जेवणातून सुमारे 30 ते 35 जणांना विषबाधा झाल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. जुलाब, उलटी आणि पोटदुखीचा त्रास सुरू झाल्याने सर्वांना मल्हारपेठ प्राथमिक आरोग्य केंद्रात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहे. या लग्न समारंभात अनेक वराडी मंडळींनी जेवण घेतले होते. मात्र त्यातील काहीच नागरिकांना त्रास झाला आहे.अन्न व औषध प्रशासनाने खाद्यपदार्थांचे नमुने तपासणीसाठी ताब्यात घेतले असून विषबाधेचे नेमके कारण तपासानंतर स्पष्ट होणार आहे. दरम्यान, रुग्णसंख्या वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
सातारा शहरातील प्रमुख बाजारपेठ असलेल्या खणआळी परिसरात अंधश्रद्धेला खतपाणी घालणारा एक अघोरी प्रकार समोर आला आहे. या प्रकारामुळे काही नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून विविध तर्क-वितर्कांना उधाण आले आहे. एका रिक्षा स्टॉप च्या जवळ अज्ञात व्यक्तींनी मटणाचे पातेले, दारूची बाटली,नारळ आणि लिंबू अशा वस्तू ठेवल्या होत्या.यामुळे पुरोगामी आणि ज्यांनी अनेक वर्ष अंधश्रद्धेच्या विरोधात लढा दिला त्या डॉक्टर नरेंद्र दाभोळकर यांच्या साताऱ्यात चाललंय तरी काय असा सवाल उपस्थित होतो आहे. सातारा नगरपालिकेचे आरोग्य सभापती धनंजय जांभळे यांनी हा प्रकार अंधश्रद्धा आणि भोंदूगिरीचा भाग असल्याचे सांगितले.मात्र नागरिकांनी अशा गोष्टीकडे दुर्लक्ष करावे आणि अंधश्रद्धेला बळी पडू नये आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोन स्वीकारावा, असे आवाहन त्यांनी केले आहे.
पिंपरी चिंचवड शहरातील वाल्हेकरवाडी मधल्या दगडोबा चौक परिसरात आज सकाळी पार्किंग मध्ये चार्ज होत असलेल्या इलेक्ट्रिकल दुचाकी वाहनांनी अचानक पेट घेतल्याने आग लागल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. या आगीत तीन इलेक्ट्रिक दुचाकी वाहन पूर्णपणे जळून खात झाली आहेत तर आगीचा भडका दोन मजल्याच्या बिल्डिंगला लागल्याने एक व्यक्ती गंभीर जखमी झाला आहे. घटनेची माहिती मिळताच पिंपरी चिंचवड महापालिकेचा अग्निशमन दल घटनास्थळी दाखल होऊन तीन अग्नी शमन बंब च्या साह्याने आग आटोक्यात आणली...!
रत्नागिरीतील लहान धरणे 100 टक्के तर मोठी धरणे 70 टक्के भरली. जिल्ह्यात गेल्या 48 तासांपासून पावसाची संततधार सुरूच. पावसाच्या संताधारेमुळे जिल्ह्यातील लहान धरणे पूर्ण क्षमतेने वाहू लागलीत तर मोठी धरणे 70 टक्के भरलीत. मुंबई-गोवा मार्गावरील चिपळूण नजीकचा कामथे धरण पूर्ण क्षमतेने भरला असून या धरणाच्या सांडव्यावरून पाणी वाहू लागले आहे. त्यामुळे या धरणाच्या प्रवाहावरती आधारित असलेल्या नद्या दुथडी भरून वाहू लागल्या आहेत. नदीकाठच्या गावांचा पाणी प्रश्न मिटला आहे.
उत्तर सोलापूर तालुक्यातील कळमण येथील एका शेतकऱ्याला जादूटोण्याची भीती दाखवून जमीन व्यवहारात फसवणूक केल्याच्या आरोपाखाली भोंदूबाबा अशोक खरातसह सहा जणांना नोटीस काढण्याचे आदेश सोलापूर प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी ऐश्वर्या सागर जाधव यांनी दिले आहेत. शेतकरी राजाराम रामचंद्र बनसोडे यांनी दाखल केलेल्या खासगी फिर्यादीत हा आदेश देण्यात आला.
पुणे-बेंगळुरू राष्ट्रीय महामार्गावरील खंबाटकी घाटात रात्री वाहतूक कोंडीमुळे अनेक प्रवासी आणि चाकरमान्यांना प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागला. घाटात काही वाहने बंद पडल्याने आणि किरकोळ अपघातांमुळे साताऱ्याकडून पुण्याच्या दिशेने जाणारी वाहतूक आणि पुण्याहून साताऱ्याच्या दिशेने वाहतूक ठप्प झाली होती.राष्ट्रीय महामार्गावर खंबाटकी बोगद्याजवळ नव्याने तयार केलेला पर्यायी मार्गही या कोंडीत अडकल्यामुळे घाटात वाहतूक कोंडी निर्माण झाल्याने याचा वाहनचालकांना त्रास सहन करावा लागला.
खरीप हंगामात शेतकऱ्यांची फसवणूक रोखण्यासाठी अमरावती विभागात कृषी विभागाने मोठी धडक कारवाई केली आहे. विशेष गुणनियंत्रण मोहिमेत नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या 520 कृषी केंद्रांवर विक्री बंदी तर 230 कृषी केंद्रांचे परवाने रद्द करण्यात आले आहेत. याशिवाय 23 गुन्हे दाखल करून 1 कोटी 70 लाख 70 हजार रुपयांचे बनावट व निकृष्ट दर्जाचे बियाणे, खते आणि कीटकनाशके जप्त करण्यात आली आहेत. यंदा प्रथमच रेल्वे आणि खासगी प्रवासी बसमार्गे होणाऱ्या कृषी निविष्ठांच्या वाहतुकीवरही विशेष नजर ठेवत अवैध साठा जप्त करण्यात आला. विभागात 5 हजार 61 कृषी केंद्रांची तपासणी करून निर्धारित लक्ष्यापेक्षाही अधिक कारवाई करण्यात आल्याचा दावा कृषी विभागाने केला आहे. दरम्यान बोगस बियाणे विक्री करणाऱ्या 38 कंपन्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले असून पुढील कारवाई सुरू आहे.
सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांच्यावरील कारवाईच्या निषेधार्थ तसेच नीट (NEET) परीक्षा प्रक्रियेत झालेल्या कथित घोटाळ्याच्या निषेधार्थ कोल्हापूर जिल्ह्यातील जयसिंगपूर शहरात रविवारी संध्याकाळी सर्वपक्षीय कॅन्डल मार्च उत्स्फूर्तपणे काढण्यात आला. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष तथा माजी खासदार राजू शेट्टी आणि दत्त उद्योग समूहाचे अध्यक्ष गणपतराव (दादा) पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली निघालेल्या या मार्चमध्ये विविध राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी, सामाजिक संघटनांचे कार्यकर्ते, विद्यार्थी, युवक, महिला आणि नागरिक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यापासून प्रारंभ झालेल्या या कॅन्डल मार्चने शहरातील प्रमुख मार्गांवरून मार्गक्रमण केले. हातात मेणबत्त्या घेऊन सहभागी झालेल्या नागरिकांनी लोकशाही, संविधान, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि विद्यार्थ्यांना न्याय मिळावा, अशा मागण्यांसह शांततेच्या मार्गाने निषेध नोंदविला.
गणेशमूर्ती तयार करण्यासाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाच्या किमती २५ ते ३० टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. शिवाय वाहतूक खर्चासह कारगिरांच्या मजुरीमध्ये वाढ झाली आहे. त्यामुळे यंदाच्या गणेशोत्सवावर महागाईचे विघ्न असून वाढलेल्या किमतीमुळे बाप्पाची मूर्ती खरेदी करण्यासाठी गणेशभक्तांना जादा पैसे मोजावे लागणार आहेत. मर्यादित बजेटमध्ये वाढत्या खर्चाचा ताळमेळ घालताना सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांची मोठी कसरत होणार आहे.
मध्य रेल्वेच्या मेन लाईनवर सोमवारपासून १५ डब्यांच्या १० नवीन फेऱ्या चालवण्यात येणार आहेत. सध्या प्रवासी सेवेत धावणाऱ्या १२ डब्यांच्या लोकलच्या जागी या १५ डब्यांच्या लोकल धावणार आहेत. त्यामुळे कल्याण, बदलापूर, कर्जत, कसारा मार्गावरील प्रवाशांना गर्दीच्या वेळेत मोठा दिलासा मिळणार आहे. या पाश्र्वभूमीवर रेल्वे प्रवासी संघटनांनी मध्य रेल्वे प्रशासनाच्या या भूमिकेचे स्वागत केले आहे. नव्या लोकल फेऱ्यांमुळे मध्य रेल्वे मार्गावरील १५ डब्यांच्या फेऱ्यांची संख्या ३२ वर पोहोचणार आहे.
संत ज्ञानेश्वर महाराज पालखीचा आजचा मुक्काम नातेपुते येथे असणार आहे संत तुकाराम महाराज पालखी मुक्काम आज इंदापूर तालुक्यातील सराटी मध्ये मुक्काम असेल
गेल्या काही दिवसांपासून दही मारलेल्या पावसाचे राज्यात पुन्हा एकदा जोरदार पुनरागमन होणार आहे. बंगालच्या उपसागरात तयार होत असलेल्या कमी दाबाच्या क्षेत्रामुळे मुंबईसह संपूर्ण महाराष्ट्रातील पावसाच्या आशा पुन्हा पल्लवित झाल्या आहेत. या हवामान बदलामुळे राज्यभरात पावसाचा जोर वाढणार असून, सोमवारपासून पुढचा संपूर्ण आठवडा पावसाचा असेल, असा अंदाज हवामान अभ्यासक अथ्रेय शेट्टी यांनी वर्तवला आहे.
एसटी महामंडळाची आर्थिक स्थिती अधिकच चिंताजनक बनत आहे. १० टक्के हंगामी भाडेवाढ करून देखील जून २०२६ मध्ये महामंडळाला ९१ कोटी १८ लाख ४ हजार रुपयांचा तोटा सहन करावा लागला आहे. गेल्या वर्षी याच महिन्यात हा तोटा ५६ कोटी ८४ लाख ७५ हजार रुपये होता. त्यामुळे वर्षभरात तोट्यात ३४ कोटी ३३ लाख २९ हजार रुपयांची वाढ झाली आहे.
Maharashtra Breaking News LIVE Today 20th JULY 2026 : सोमवारपासून संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरु, पावसाळी अधिवेशन 20 जुलै ते 13 ऑगस्ट या कालावधीत चालणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी संसद भवनातील 'हंस द्वार' येथे माध्यमांशी संवाद साधण्याची शक्यता आहे. पावसाळी अधिवेशनात केंद्र सरकार अनेक महत्त्वाची विधेयके मांडणार आहे. परकीय अंशदान (नियमन) दुरुस्ती विधेयकाद्वारे परकीय देणगीच्या प्रमाणपत्राचे नूतनीकरण न झाल्यास किंवा मुदत संपल्यास ते रद्द करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त राज्य आणि स्थानिक स्तरावरही घडणाऱ्या सर्व घडामोडींचे अपडेट एका क्लिकवर...