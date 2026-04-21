Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

21 Apr 2026, 07:41 वाजता
ईडी अशोक खरातचा ताबा घेण्याची शक्यता
Ashok Kharat case : भोंदू अशोक खरात प्रकरणी ईडी अशोक खरातचा ताबा घेण्याची शक्यता...ईडी लवकरच कोर्टात अर्ज करणार- सूत्र..ईडीकडून मालमत्ता जप्तीची कारवाई सुरू- सूत्र...ईडीने काही दिवसापूर्वी नाशिक,अहिल्यानगर आणि पुणे या ठिकाणी धाडस सत्र राबवून केले होते अनेक कागदपत्र जप्त...अशोक खरातची संपत्ती साधारणता हजारो कोटींच्या घरात..
21 Apr 2026, 07:30 वाजता
मुंबई महापालिकेच्या नगरसेवकांना महिना 1 लाख रुपये पगार?
मुंबई महापालिकेच्या नगरसेवकांना महिना 1 लाख रुपये पगार हवाय, समाजवादी पक्षाच्या नगरसेविका अमरीन अब्राहानी यांनी महापौर रितू तावडे यांना पत्र पाठवलं आहे.
21 Apr 2026, 07:28 वाजता
मुंबईत आज महायुतीचा जनआक्रोश मोर्चा
Mumbai : मुंबईत आज महायुतीकडून जनआक्रोश मोर्चा काढण्यात येणारय..महिला आरक्षण विधेयकाच्या समर्थनार्थ मोर्चा काढण्यात येणार आहे....जांबोरी मैदान ते वरळी डोम दरम्यान मोर्चा काढला जाणार आहे.....या मोर्चानंतर वरळी डोममध्ये जाहीर सभेचं आयोजन करण्यात येणारय.....मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांसह महायुतीचे प्रमुख नेते उपस्थित राहणार आहेत....