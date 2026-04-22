Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

22 Apr 2026, 07:35 वाजता
SIT चौकशीदरम्यान खरातची प्रकृती बिघडली-सूत्र
Ashok Kharat case : SIT चौकशीदरम्यान खरातची प्रकृती बिघडली-सूत्र...-तातडीने भोंदू खरातच्या प्रकृतीची तपासणी...खरातला डोकेदुखी, मळमळ, उलटीचा त्रास...प्रकृती बिघडताच खरातवर तातड़ीनं उपचार
22 Apr 2026, 07:24 वाजता
पहलगामच्या दहशतवादी हल्ल्याला एक वर्ष पूर्ण
One Year Has Passed Since the Pahalgam terror attack : 22 एप्रिल 2025... पहलगाममधील भ्याड दहशतवादी हल्ल्याचा काळा दिवस... जो देश कधीही विसरू शकणार नाही... पहलगामच्या बैसरन खोऱ्यात फिरायला आलेल्या 25 निष्पाप पर्यटकांवर आणि एका स्थानिक नागरिकावर दहशतवाद्यांनी गोळ्या झाडल्या... या भ्याड हल्ल्यानं केवळ काश्मीरच नव्हे, तर अवघा देश हादरला.. या भ्याड दहशतवादी हल्ल्याला एक वर्ष पूर्ण झालं असलं तरी त्याच्या जखमा अजूनही ताज्या आहेत...पहलगाम हल्ल्यानंतर आता तेथील पर्यटन पुन्हा पूर्वपदावर आलं असलं तरी पर्यटक आणि स्थानिकांमध्ये अजूनही भीतीचं वातावरण आहे...