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Written ByAashish Udas
Published: Jun 22, 2026, 06:45 AM IST|Updated: Jun 22, 2026, 08:20 AM IST
Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर
22 June 2026 08:19 AM (IST)

मुंबईवरील पाणीटंचाईचं संकट गडद

MUMBAI WATER : मुंबईत पावसानं हजेरी लावली असली तरी मुंबईकरांवरील पाणीटंचाईचं संकट आणखीन गडद झालंय.. कारण मुंबईला पाणीपुरवठा करणा-या धरणांच्या क्षेत्रात अद्याप पाऊस बरसालाच नाहीये.. धरणांमध्ये अवघा ८.६८ टक्के पाणीसाठा शिल्लक आहे.. पाऊस लांबल्याने हा साठा अधिकाधिक दिवस टिकविण्याचं आव्हान महानगरपालिकेसमोर आहे. दरम्यान उद्यापासून धरणांतील आपत्कालीन पाण्याचा वापर केला जाणार आहे. .त्यामुळे मुंबईकरांनी पाणी जपून वापरावं असं आवाहन मुंबईकरांना करण्यात आलंय. 

22 June 2026 08:17 AM (IST)

मुंबईत पहाटेपासून पावसाला सुरुवात

MUMBAI RAIN : ज्याची मुंबईकर आतूरतेनं वाट पाहात होते त्या पावसानं पहाटेपासूनच मुंबईत दमदार हजेरी लावलीय.. विजांच्या कडकडाटासह मुंबईतील अनेक  भागात पाऊस पडला... . दादर, परळ, वरळी, वांद्रे भागात जोरदार पाऊस झाला. या पावसामुळे मुंबईकरांना उकाड्यापासून मोठा दिलासा मिळालाय.. अनेक भागांत विजांच्या कडकडाटासह पाऊस बरसला...

बातमीचा व्हिडिओ पाहा 

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