Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

22 Mar 2026, 09:13 वाजता
कॅप्टन अशोक खरातची करोडोंची संपत्ती
Captain Ashok Kharat case : कॅप्टन अशोक खरातची करोडोंची संपत्ती...नाशिक, अहिल्यानगर जिल्ह्यात मालमत्ता...खरात आणि कुटुंबियांच्या नावे 52 सातबारे...अनेक नातेवाईकांच्या नावावरही प्रॉपर्टी खरेदी
22 Mar 2026, 08:27 वाजता
कॅप्टन अशोक खरात चौकशीला वेग
Captain Ashok Kharat case : कॅप्टन अशोक खरात चौकशीला वेग...SITकडून वेगवेगळ्या अँगलने तपास सुरू...SITमधील 12 जणांकडून वेगवेगळ्या अँगलने तपास...तेजस्विनी सातपुतेंच्या मार्गदर्शनाखाली तपास...पूजा विधी,अघोरी पूजेतील प्रक्रिया आणि महिलांचा सहभाग हेच तपासाचा केंद्रबिंदू
22 Mar 2026, 08:11 वाजता
विकृत भोंदूबाबा अशोक खरातचे अनेक कारनामे समोर
Captain Ashok Kharat case : विकृत भोंदूबाबा अशोक खरातचा नवा कारनामा समोर आलाय..खरातने एका बड्या उद्योगपतीला 20 कोटींना गंडवल्याची धक्कादायक माहिती समोर आलीये...एका तरुणीच्या मदतीने खरातने या उद्योगपतीला गंडा घातलाय....खरातने एका आमदारच्या पुतणीच्या मदतीने उद्योगपतीशी मैत्री केली..यानंतर या तरुणीला आपण गर्भवती असल्याचं सांगण्यास भाग पाडलं..घाबरलेल्या उद्योगपतीने खरातकडे मदत मागितली असता, त्याने प्रकरण मिटवण्यासाठी २० कोटींची मागणी केली... कालांतराने उद्योगपती आणि त्या तरुणीची पुन्हा भेट झाली असता, खरातनेच हा बनाव रचल्याचे उघड झाले... खरातच्या अशा अनेक फसवणुकीच्या प्रकरणांचा आता पोलिसांकडून तपास सुरु आहे.
22 Mar 2026, 07:36 वाजता
कॅप्टन खरातला भर चौकात गोळ्या घाला- कालीचरण महाराज
Kalicharan Maharaj : कालीचरण महाराजांचा भोंदू बाबांवर संताप..कॅप्टन खरातला भर चौकात गोळ्या घाला'...कालीचरण महाराजांची सरकारकडे मागणी..-'चुकीची कृत्य करणा-याला कर्माचं फळ मिळतं'...'धर्माला कलंक लावणारे महाराज पापीच असतात--कालीचरण महाराज
22 Mar 2026, 07:22 वाजता
कॅप्टन अशोक खरातची आजही चौकशी होण्याची शक्यता
Captain Ashok Kharat Case : महिलांचं लैंगिक शोषण प्रकरणातला आरोपी विकृत कॅप्टन खरातची SITनं चौकशी केलीय.. SIT पथकानं खरातची 7 तास कसून चौकशी केली. खरातची आज पुन्हा चौकशी होण्याची शक्यता आहे.. महिलांचं लैंगिक शोषणप्रकरणी अशोक खरातवर गुन्हा दाखल आहे आणि सध्या तो पोलीस कोठडीत आहे..