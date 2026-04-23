Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today : LIVE Updates on 23 April महत्त्वाच्या ब्रेकिंग न्यूज मराठीमध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी पाहा (Maharashtra LIVE News) एका क्लिकवर, मुंबई, पुण्यासह (Mumbai-Pune News) राज्यातील महत्त्वाची शहरं आणि गावांतील ताज्या बातम्या, राजकीय बातम्यांचे LIVE अपडे्स (Political News) सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, शैक्षणिक आणि क्रीडा (Sports) तसेच इतर अपडेट्स वाचा एक क्लिकवर.

Aashish Udas | Apr 23, 2026, 08:28 AM IST
Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

23 Apr 2026, 08:27 वाजता

2029ला जय पवार अजितदादांचे वारसदार?

 

Jay Pawar : आज पोटनिवडणुकीच्या मतदानादरम्यान जय पवार यांच्या पुढच्या राजकीय वाटचालीबाबत चर्चा सुरु झालीय. 2029ला जय पवार बारामतीतून उमेदवार म्हणून उभे राहणार का अशा चर्चा सुरु झाल्यात.. याला निमित्त ठरलंय जय पवारांच सूचक विधान... 2029मध्ये उमेदवार व्हावं अशी लोकांची इच्छा आहे मात्र पक्षाचा कार्यकर्ता म्हणून काम करण्याची आपली इच्छा असल्याचं जय पवार म्हणालेत..

23 Apr 2026, 08:12 वाजता

अजित पवारांच्या आठवणीत सुनेत्रा पवार भावुक

 

Sunetra Pawar : अजित पवारांच्या आठवणीत सुनेत्रा पवार भावूक...'बारामतीची जनता मतदानासाठी बाहेर पडत आहे'...'मतदानातून बारामतीकरांची दादांना श्रद्धांजली'...'बारामतीची जनता पवार कुटुंबीयांच्या पाठीशी'...'अजितदादांच्या आईंनी बजावला मतदानाचा हक्क'...'दादांच्या आईंनी घरातून बजावला मतदानाचा हक्क'...मतदानानंतर सुनेत्रा पवारांची प्रतिक्रिया..

 

23 Apr 2026, 07:38 वाजता

राहुरी पोटनिवडणुकीसाठी आज मतदान

 

Rahuri by Election : भाजप आमदार शिवराजीराव कर्डिलेंच्या निधनानंतर रिक्त झालेल्या राहुरी विधानसभेच्या जागेवर पोटनिवडणूक पार पडतेय..आज राहुरी पोटनिवडणुकीसाठी मतदान प्रक्रिया पार पडत असून 3 लाख 33 हजार 543 मतदार आपल्या मतदानाचा हक्क बजावणार आहेत.. एकूण 374 मतदान केंद्रांवर मतदान पार पडत आहे.. मतदान प्रक्रिया सुरळीत पार पाडण्यासाठी सुमारे 2 हजार 180 अधिकारी, कर्मचारी तैनात करण्यात आलेत..राहुरीत भाजपकडून शिवाजीराव कर्डिलेंचे पूत्र अक्षय कर्डिलेंना उमेदवारी देण्यात आलीये.. तर राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाकडून गोविंद मोकाटे रिंगणात आहेत..तसंच शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे संपर्कप्रमुख रावसाहेब खेवरे हे अपक्ष निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले असून वंचित बहुजन आघाडीकडून संतोष चोळकेंना उमेदवारी देण्यात आलीये....त्यामुळे राहुरीत चौरंगी लढत पार पडतेय.. 

23 Apr 2026, 07:35 वाजता

बारामती पोटनिवडणुकीसाठी आज मतदान

 

 

Baramati By Election : अजितदादांच्या निधनानंतर रिक्त झालेल्या बारामती विधानसभेच्या जागेवर पोटनिवडणूक पार पडतेय..आज या पोटनिवडणुकीसाठी मतदान पार पडत आहेत.. एकूण 478 मतदान केंद्रांवर मतदान प्रक्रिया पार पडत आहे..विशेष म्हणजे ही सर्व मतदान केंद्र सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याच्या निगराणीखाली आहेत बारामती तालुक्यात एकूण 3 लाख84 हजार 579 मतदार आपला मतदानाचा हक्क बजावणार आहेत...उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार बारामतीतून निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत.. 

