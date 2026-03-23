Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today : LIVE Updates on MARCH 22 महत्त्वाच्या ब्रेकिंग न्यूज मराठीमध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी पाहा (Maharashtra LIVE News) एका क्लिकवर, मुंबईसह राज्यातील महत्त्वाची शहरं आणि गावांतील ताज्या बातम्या, राजकीय बातम्यांचे LIVE अपडे्स (Political News) सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, शैक्षणिक आणि क्रीडा (Sports) तसेच इतर अपडेट्स वाचा एक क्लिकवर.

Aashish Udas | Mar 23, 2026, 08:50 AM IST
23 Mar 2026, 08:37 वाजता

1 एप्रिलपासून पॅनकार्डचे नियम बदलणार

 

Pancard :  केंद्र सरकारने पॅनकार्ड काढण्याच्या प्रक्रियेत काही बदल केले आहेत. १ एप्रिलपासून नवीन नियम लागू करण्यात येणार आहेत. पॅनकार्डसाठी अर्ज करताना केवळ आधारकार्ड पुरेसे राहणार नसून अर्जदारांना ओळख आणि जन्माशीसंबंधित अतिरिक्त कागदपत्रे सोबत जोडावी लागणार आहेत. पॅनकार्ड काढण्यासाठी आधारकार्डबरोबर जन्म प्रमाणपत्र, मतदार ओळखपत्र, पासपोर्ट, वाहन चालवण्याचा परवाना, दहावीचे प्रमाणपत्र यासह इतर सरकारी कागदपत्रांची प्रत जोडणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे. नवीन नियमांनुसार पॅनकार्डमध्ये नमूद केलेली माहिती आधारकार्डशी पूर्णपणे जुळणे आवश्यक आहे.

23 Mar 2026, 08:16 वाजता

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा शेवटचा आठवडा

 

Maharashtra : राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशानाचा शेवटचा आठवड्याच्या कामकाजाला आजपासून सुरुवात होणार आहे... अधिवेशनाचे अवघे तीन दिवस शिल्लक आहेत.. आज अधिवेशनाच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये नाशिकच्या भोंदूबाबा अशोक खरातचं प्रकरणाचे पडसाद उमटण्याची शक्यता आहे.. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी याप्रकरणी राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकरांचा राजीनामा घेतलाय.. मात्र विरोधी पक्षाकडून हे प्रकरण लावून धरलं जाण्याची शक्यता आहे... विरोधकांकडून स्थगन प्रस्तावाच्या माध्यमातून या प्रकणावर चर्चेची मागणी होण्याची शक्यता आहे.. सरकारनं ही चर्चा फेटाळल्याच विरोधक अधिक आक्रमक होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान गेल्या आठवड्यात राज्यातील अनेक भागात झालेला अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीचा फटका यामुळे शेतक-यांचं नुकसान झालंय. या नुकसानीचे पंचनामे करुन शेतक-यांना तातडीनं मदत देण्याची मागणीही विरोधी पक्षाकडून केली जाण्याची शक्यता आहे.

23 Mar 2026, 07:31 वाजता

 राज ठाकरेंनी आज बोलावली बैठक 

 

 

Raj Thackeray : राज ठाकरेंनी बोलवली महत्वाची बैठक... मुंबईत शिवतीर्थवर सकाळी ११ वाजता होणार बैठक.. राज्यातील सरचिटणीस, नेते उपस्थित राहणार...राज्यातील पक्ष संघटनेतील बदलसंदर्भात चर्चा होण्याची शक्यता...

 

23 Mar 2026, 07:24 वाजता

'नाशिक जिल्हा कायद्याचा बालेकिल्ला',बलात्कारी अशोक खरातला उपरती

 

Captain Ashok Kharat case : लैंगिक अत्याचार प्रकरणी अटकेत असलेला भोंदू अशोक खरातची नाशिक पोलिसांनी चांगलीच जिरवलीये..पोलिसांनी विकृत खरातची वरात काढत 'नाशिक जिल्हा कायद्याचा बालेकिल्ला' वदवून घेतलं. अशोक खरातवर SIT च्या माध्यमातून तपास झाल्यानंतर नाशिक पोलिसांनी खरातचा ताबा घेतला आणि त्याची कसून चौकशी केली. यावेळी त्याला पोलिसांनी चांगलाच खाक्या दाखवला.. 'नाशिक जिल्हा कायद्याचा बालेकिल्ला' हा नाशिक पोलिसांचा पॅटर्न राज्यभरात चर्चेत आहे...पोलिसांची चांगला पाहूणचार केल्यावर खरात गलितगात्र झाल्याचं पाहायला मिळालं..यावेळी ताकद नाही राहिली म्हणत भोंदू खरात बाबा अक्षरशः रडल्याचं पहायला मिळालं...
 

 

