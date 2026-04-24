Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today : LIVE Updates on 24 April महत्त्वाच्या ब्रेकिंग न्यूज मराठीमध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी पाहा (Maharashtra LIVE News) एका क्लिकवर, मुंबई, पुण्यासह (Mumbai-Pune News) राज्यातील महत्त्वाची शहरं आणि गावांतील ताज्या बातम्या, राजकीय बातम्यांचे LIVE अपडे्स (Political News) सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, शैक्षणिक आणि क्रीडा (Sports) तसेच इतर अपडेट्स वाचा एक क्लिकवर.

Aashish Udas | Apr 24, 2026, 08:59 AM IST
24 Apr 2026, 08:50 वाजता

दिवा-चिपळूण अनारक्षित मेमू सेवा

 

Memu Service : उन्हाळी सुट्टीतील प्रवाशांची अतिरिक्त गर्दी लक्षात घेत कोकण रेल्वे मार्गावर जादा रेल्वेगाड्या सोडण्याची मागणी जोर धरत आहे. कोकण रेल्वेने प्रवाशांची अतिरिक्त गर्दी लक्षात घेत गुरुवारी दिवा-चिपळूण मेमू अनारक्षित विशेष गाडीची घोषणा केलीये... ही गाडी केवळ 8 डब्यांची असेल. 1 मे ते 7 जूनपर्यंत आठवड्यातून तीन दिवस म्हणजेच शुक्रवार, शनिवार आणि रविवारी ही ट्रेन चालवण्यात येणार आहे. ही ट्रेन दिवा येथून रात्री 11.25 वाजता सुटेल. आणि दुसऱ्या दिवशी 6.30 वाजता चिपळूण येथे पोहोचेल.. मात्र कोकण रेल्वेच्या प्रवाशांनी या गाडीबाबत नाराजी व्यक्त केलीये. उन्हाळी सुट्ट्यांमध्ये कोकणात जाणा-यांची संख्या मोठी असताना ही आठ डब्यांची खेळण्यातील गाडी नक्की कोणासाठी सोडली आहे असा सवाल कोकणवासीय विचारत आहेत. 

24 Apr 2026, 08:11 वाजता

तिसऱ्या मुंबईवरही भोंदू खरातचा डोळा

 

Ashok Kharat case : प्रस्तावित तिस-या मुंबईवरही भोंदू खरातचा डोळा...खरातकडून उरणमध्येही स्वस्तात जमीन खरेदी...उरणमधील चाणजे गावात 58 लाख 50 हजारात जमीन खरेदी...बाजारभाव 3 ते 4 कोटी असताना स्वस्तात जमीन खरेदी..अटकेच्या दिवशीच व्यवहाराची वर्दी नोटीस प्रसिद्ध..खरात कोठडीत असताना महिनाभरात 13 एप्रिलला फेरफाराची नोंद मंजूर

24 Apr 2026, 07:43 वाजता

नाशिक लैंगिक अत्याचार, धर्मांतर प्रकरण; आरोपीच्या घरात पीडितांचे पॅन, आधार-सूत्र

 

 

 

Nashik :  नाशिक बहुराष्ट्रीय कंपनी अत्याचार प्रकरणातील धक्कादायक माहिती समोर आलीये.. संशयित आरोपीच्या घरातून पीडितांचे आधार कार्ड पॅन कार्ड जप्त केल्याची माहिती सूत्रांनी दिलीये. तसेच पीडितीचे कपडे देखील मिळून आल्याची माहिती मिळालीये.. संशयित आरोपीने पीडितेच्या नावावर बँक अकाउंट उघडण्याचा देखील संशय वर्तवण्यात आलाय. 

24 Apr 2026, 07:37 वाजता

विधान परिषदेच्या 10 जागांसाठी निवडणूक होणार

 

Maharashtra : महाराष्ट्राच्या विधानपरिषदेच्या 10 जागांसाठी निवडणूक होणार आहे. महाराष्ट्र भाजपकडून विधान परिषदेच्या जागांसाठी यादी दिल्लीच्या नेतृत्वाला पाठवण्यात आली आहे. केंद्रीय नेतृत्वाला भाजपकडून ३० जणांची यादी पाठवण्यात आली आहे. विधान परिषदेच्या निवडणुकीसाठी संघटनेत काम करणाऱ्या आणि नव्या चेहऱ्यांना संधी देण्याचा भाजपच्या कोअर कमिटीच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला आहे. विधान परिषदेच्या पोटनिवडणुकीसाठी प्रज्ञा सातव यांच्या नावावर जवळपास शिक्कामोर्तब झाल्याची माहिती सूत्रांकडून देण्यात आली आहे. विधान परिषदेच्या 9 जागांपैकी भाजपच्या वाट्याला 5 जागा येणार आहेत. भाजपकडून 5 नावांसाठी 30 जणांची यादी केंद्रीय नेतृत्वाला सोपवण्यात आली आहे.

