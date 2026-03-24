Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

24 Mar 2026, 09:04 वाजता
Captain Ashok Kharat case : नाशिकमध्ये खरात प्रकरणात मोठा धक्कादायक खुलासा..‘खरात फाईल्स’मध्ये १५० पेक्षा अधिक व्हिडिओ असल्याची माहिती... यापूर्वी १०० पेक्षा अधिक व्हिडिओ असल्याचे आले होते समोर...आता आकडा वाढल्याने प्रकरण आणखी गंभीर...आक्षेपार्ह आणि संवेदनशील व्हिडिओंचा मोठा साठा...अनेक पीडितांची संख्या वाढण्याची शक्यता...SIT आणि पोलिसांकडून व्हिडिओंची सखोल तपासणी सुरू... या व्हिडिओंमधून मोठे खुलासे होण्याची शक्यता
24 Mar 2026, 08:41 वाजता
Captain Ashok Kharat case : नाशिकमधील शिवनिका संस्थान आणि त्याचा चालक अशोककुमार खरात यांच्या संपत्तीत अवघ्या 8 वर्षांत ७४ पटीने वाढ...२०१७-१८ मध्ये संस्थेची मालमत्ता फक्त ४ लाख ६७ हजार रुपये ,२०२४-२५ पर्यंत वाढून 2 कोटी २१ लाख रुपयांच्या वर...2018-19 पर्यंत दरवर्षी एक लाख 60 हजार दरम्यान आर्थिक तूट..मात्र सर्वाधिक वाढ 2023-24 मध्ये संस्थांनचे उत्पन्न दोन कोटींपेक्षाही जास्त...गेल्या दोन वर्षात उत्पन्नाची आघाडी , मिरगावचे भवितव्य उजळले...ऑडिट रिपोर्टमध्ये दहा वर्षात लक्ष्मीय प्रगती, कोट्यावधींचे इमले
24 Mar 2026, 08:16 वाजता
Loksabha Women : लोकसभा, विधानसभांमध्ये महिलांना एक तृतीयांश आरक्षण देण्याच्या हालचालींना वेग...घटना दुरुस्ती विधेयक चालू अधिवेशनातच मांडले जाण्याची शक्यता आहे...महिला आरक्षणासाठी लोकसभेची सदस्यसंख्या 546 वरून 816 वर नेली जाणार असल्याची माहिती…केंद्र सरकार या अधिवेशनात महिला आरक्षण कायद्यातील दुरुस्तीसाठी विधेयक आणू शकते...या दुरुस्तीनुसार महिला खासदारांची संख्या एक-तृतीयांशपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे...त्यामुळे लोकसभेतील सदस्यांची संख्या 816 पर्यंत वाढू शकते...यामुळे महिला खासदारांसाठी राखीव असलेल्या जागांची एकूण संख्या २७३ होईल....तर जागावाटप निश्चित करण्यासाठी 2011 च्या जनगणनेचा आधार घेतला जाणार असल्याची माहिती आहे.....गृहमंत्री अमित शाह यांनी सोमवारी अनेक प्रादेशिक पक्षांसोबत त्याबाबत बैठक घेतली असून विधेयकावर एकमत घडवून आणण्याचे प्रयत्न सुरू आहे..
24 Mar 2026, 07:39 वाजता
Devendra Fadnavis on Eknath Shinde : सातारा जिल्हा परिषदेमुळे महायुतीत वादाची ठिणगी.काल रात्री उशिरा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी घेतली मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची भेट..जिल्हा परिषद निवडणुकीतील प्रकारावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नाराज..निवडणुकीत शिवसेनेकडून करण्यात आलेल्या राजकीय खेळी आणि शंभूराज देसाईंनी केलेल्या आरोपांमुळे मुख्यमंत्र्यांची नाराजी.."मोठा भाऊ म्हणून भाजपची सामंजस्याची भूमिका ; साताऱ्यासारखे प्रकार खपवून घेणार नाही"..एकनाथ शिंदेंसमोर मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केली भूमिका...तसेच सांगली जिल्हा परिषद निवडणूक प्रकरणावरूनही मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली असहमती...भाजप शिवसेनेतील वाद निवळणार की वेगळं वळण लागणार याकडे लक्ष
24 Mar 2026, 07:24 वाजता
Donald Trump : आखातात सुरू असलेले युद्ध थांबणार असल्याची चिन्ह दिसू लागलीत...अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी युद्धविरामाची घोषणा केलीय....सोबतच 9 एप्रिलला युद्ध संपवण्याची तयारी असल्याचंही ट्रम्प यांनी म्हटलंय...सोबतच इराणच्या ऊर्जा प्रकल्पांवरील हल्ले 5 दिवसांसाठी पुढे ढकला असे आदेश डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेच्या लष्कराला दिले आहेत... इराणच्या विद्युत आणि ऊर्जा प्रकल्पांवरील कोणताही आणि सर्वच लष्करी हल्ले 5 दिवस पुढे ढकलायचे आदेश ट्रम्प यांनी दिले आहेत... इराणशी गेले 2 दिवस सौहार्दपूर्ण संवाद सुरु असल्यानं हा निर्णय घेतल्याचं ट्रम्प यांनी सांगितलं... तर इराणच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांचं शांतता चर्चेसंदर्भातील वक्तव्य फेटाळलंयय.. इराणचा अमेरिकेशी कोणताही प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष संपर्क झालेला नाही असं म्हटलंय..