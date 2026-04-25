English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today : LIVE Updates on 25 April महत्त्वाच्या ब्रेकिंग न्यूज मराठीमध्ये, महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी पाहा (Maharashtra LIVE News) एका क्लिकवर, मुंबई, पुण्यासह (Mumbai-Pune News) राज्यातील महत्त्वाची शहरं आणि गावांतील ताज्या बातम्या, राजकीय बातम्यांचे LIVE अपडे्स (Political News) सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, शैक्षणिक आणि क्रीडा (Sports) तसेच इतर अपडेट्स वाचा एक क्लिकवर.  

Apr 25, 2026, 08:23 AM IST
twitter
25 Apr 2026, 08:22 वाजता

राज्यात उन्हाचा तडाखा कायम

 

State Heat : राज्यात उन्हाचा तडाखा कायम असल्याचं पाहायला मिळतंय. त्यामुळे नागरिकांच्या समस्यांमध्ये वाढ होत आहे. गेल्या काही दिवसांपासून विदर्भातील कमाल तापमानातही लक्षणीय वाढ झालीय. पुढील तीन दिवस उष्णतेची लाटसदृश स्थिती राहील, अशी शक्यता हवामान विभागानं वर्तवली आहे. शुक्रवारी अकोल्यात पारा 45 अंशावर गेला होता. एप्रिलच्या दुस-या आठवड्यापासून हवामानात झपाट्यानं बदल होत आहेत. मुंबईतही उष्ण आणि दमट वातावरण आहे. गेल्या दोन दिवसांपासून उष्ण आणि दमट वातावरणाची नोंद होत आहे. दरम्यान ठाणे, रायगड, रत्नागिरीत उष्ण आणि दमट वातावरण राहिल, अशी शक्यता हवामान विभागानं वर्तवली आहे.

 

25 Apr 2026, 08:14 वाजता

मेटा जवळपास १० टक्के कर्मचारी कपात करणार 

 

Meta : मेटा जवळपास १० टक्के कर्मचारी कपात करणार आहे..... यामुळे कंपनीतील ८ हजार कर्मचाऱ्यांची नोकरी जाणारेय..... येत्या २० मे २०२६ पासून ही कर्मचारी कपात सुरू केली जाणार आहे.... मेटा कंपनीने एआयवर फोकस करण्याचे ठरवले असून एआयमध्ये मोठी गुंतवणूक करण्याची घोषणा मेटाकडून करण्यात आली आहे.....एआयने हजारो कर्मचाऱ्यांच्या नोकरीचे वांदे केले आहेत..... एआयमुळे मेटा कंपनी ६ हजार रिकामी पदेही भरणार नाही..... त्यामुळे एकूण १४ हजार कर्मचारी कपात होणार आहे.....तसंच फेसबुक, इन्स्टाग्राम आणि व्हॉट्सअॅपची मुख्य कंपनी मेटाने ही मोठी कर्मचारी कपात करण्याचे ठरवले आहे.... 

25 Apr 2026, 07:39 वाजता

EPFO खातेधारकांसाठी गुडन्यूज !

 

 

EPFO : मे महिन्याच्या अखेरपर्यंत यूपीआयद्वारे तत्काळ पीएफ काढता येणार आहे. ईपीएफओची नवीन डिजिटल सिस्टम सिटीज २.० अंतर्गत हे बदल केले जाणार आहेत. यासंबंधीचे काम जवळपास पूर्ण झाले आहेत. यूपीआयद्वारे पैसे काढण्याची मर्यादा असेल. कर्मचारी संपूर्ण पीएफ एकाचवेळी काढू शकणार नाही. त्यांना केवळ ७५ टक्के पीएफमधील रक्कम काढता येईल. कमीत कमी २५ टक्के रक्कम पीएफच्या खात्यात ठेवावी लागेल. नवीन सुविधा सुरू झाल्यानंतर ईपीएफओ पोर्टलवर किंवा अॅपवर लॉगिन केल्यानंतर एकूण बॅलन्स आणि पैसे काढण्यासंबंधी माहिती दिली जाईल. यानंतर जेवढे पैसे काढायचे असतील तेवढे एन्टर करून आपल्या यूपीआय आयडीला एन्टर करावे लागले. व्हेरिफिकेशन झाल्यानंतर पीएचे पैसे थेट यूपीआय अकाउंटमध्ये ट्रान्सफर होतील. 

