Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

25 Mar 2026, 07:47 वाजता
येवल्यात पेट्रोल बंद होणार असल्याची अफवा
Yeola : पेट्रोल बंद होणार अशी अफवा सोशल मीडियावर पसरल्यानं येवल्यात नागरिकांनी मध्यरात्रीच पेट्रोलपंपावर गर्दी केली.. अमेरिका-इस्रायल-इराण युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर नाशिकच्या येवल्यात पेट्रोल बंद होणार अशी अफवा असलेला मेसेज सोशल फिरला आणि रात्री 11 ते 12 वाजेच्या दरम्यान झोपेतून उठून आपली वाहने घेऊन नागरिकांनी येवलातील पेट्रोल पंपांवर एकच गर्दी केल्याचा चित्र पाहायला मिळाले मात्र केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालयाने घेतलेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये भारतात कुठेही इंधन टंचाई नाही अशी माहिती दिली आहे
25 Mar 2026, 07:46 वाजता
नागपुरात पेट्रोलसाठी नागरिकांच्या रांगा
Nagpur : शहरात पेट्रोल तसंच इंधनाचा पुरेसा साठा उपलब्ध असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले असले तरीही नागपुरातील अनेक पेट्रोल पंपांवर रात्री वाहन चालकांच्या लांबच लांब रांगा लागल्याचे चित्र पाहायला मिळाले. अचानक वाढलेल्या गर्दीमुळे काही ठिकाणी इंधन साठा संपल्याची स्थिती निर्माण झाली . प्रशासनाने वारंवार आवाहन करत नागरिकांनी घाबरून जाऊ नये, तसेच अफवांवर विश्वास ठेवू नये असे सांगितले आहे. शहरात इंधनाचा कोणताही तुटवडा नसून पुरवठा सुरळीत सुरू असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.