Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर

26 Apr 2026, 08:13 वाजता
राज्यात उष्णतेचा वाढता कहर
STATE HEAT : राज्याच्या हवामानात येत्या काही दिवसांमध्ये मोठा बदल दिसू लागला आहे. अशातच उष्णतेचा प्रभाव आणखी वाढू लागला आहे. राज्यात एकीकडे उष्णतेची लाट तर दुसरीकडे पावसाचं सावट राहील असा हवामान विभागाचा अंदाज आहे. या दुहेरी संकटामुळे हवामान विभागाने 5 जिल्ह्यांना पावसाचा, तर 8 जिल्ह्यांना उष्णतेचा यलो अलर्ट जारी केला. मुंबई, ठाणे, रायगड आणि रत्नागिरी या जिल्ह्यांमध्ये हवामान विभागाने उष्णतेचा यलो अलर्ट जारी केला आहे. या भागात उकाडा आणि आर्द्रता वाढण्याची अधिक शक्यता आहे. तर पश्चिम महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये पावसाचा अलर्ट दिलाय.