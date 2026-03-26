Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

26 Mar 2026, 08:16 वाजता
भोंदूबाबा अशोक खरातचा शस्र परवाना रद्द
Captain Ashok Kharat Case : भोंदू अशोक खरातचा शस्र परवाना रद्द...जिल्हा प्रशासनाकडून शस्र परवाना रद्द...शस्र पोलीस ठाण्यात जमा करण्याचे आदेश...15 ऑक्टोबर 2012 रोजी दिला होता शस्र परवाना...1 जानेवारी 2024 रोजी करण्यात आले होते शास्त्र परवानाचे नूतनीकरण
26 Mar 2026, 07:28 वाजता
अकोल्यात सिलिंडर तुटवड्याचा हॉटेल व्यवसायावर परिणाम
Akola : सिलिंडर तुटवड्याचा हॉटेल व्यवसायावर परिणाम...अकोल्यातील हॉटेल व्यावसायिकांमध्ये नाराजी...सिलिंडरअभावी चुलीवर जेवण बनवण्याची वेळ...गॅस सिलिंडर उपलब्ध करुन देण्याची मागणी
26 Mar 2026, 07:20 वाजता
कल्याण हिट अँड रन प्रकरणी कारचालकाला अटक
Kalyan : कल्याण हिट अँड रन प्रकरणी पोलिसांनी कार चालकाला अटक केलीये.. हा कारचालक अल्पवयीन असल्याचं उघडकीस आलंय. 16 वर्षीय अल्पवयीन मुलाने रस्त्याने जात असताना सायकलस्वाराला उडवलं.. त्यात सायकलस्वार जागीच ठार झाला...भरधाव कार मध्ये अल्पवयीन मुलासह त्याचे दोन मित्रही होते..घटने नंतर कार घेऊन अल्पवयीन चालक झाला दहिसर ला फरार..खडकपाडा पोलिसांनी घरच्यांना विश्वासात घेऊन मुलाला घेतले ताब्यात घेतलं.. त्यानंतर मुलाची भिवंडीच्या बालसुधारगृहात रवानगी करण्यात आली...