Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर

27 Apr 2026, 08:13 वाजता
अमरावती परतवाडा लैंगिक अत्याचार प्रकरण, आरोपी अयानविरोधात आणखी एक पीडिता समोर
Paratwada : अमरावती परतवाडा लैंगिक अत्याचार प्रकरण...आरोपी अयानविरोधात आणखी एक पीडिता समोर...पीडितेनं आरोपी अयानविरोधात दिली तक्रार...आता पर्यंत या प्रकरणात दोन पीडिता आल्या पुढे...नव्या तक्रारीमुळे गुन्ह्यांची व्यापती वाढली
27 Apr 2026, 07:31 वाजता
लाडक्या बहिणीसाठी महत्त्वाची बातमी
Ladki Bahin Yojana : 'लाडकी बहीण योजनेच्या ई-केवायसीसाठी प्रक्रियेसाठी आता केवळ चार दिवस शिल्लक राहिले आहेत.... ई-केवायसीसाठी महिला विकास विभागाने तीन वेळा मुदतवाढ दिली आहे... आता ३० एप्रिल ही शेवटची मुदत आहे... राज्यातील २६ लाख ३४ हजार 'बहिणीं'नी ई-केवायसी केलेली नाही... त्यामुळे काही अपवाद वगळता २६ लाख लाभार्थी अपात्र ठरण्याची चिन्हे आहेत...
27 Apr 2026, 07:29 वाजता
रिक्षाचालकांना मराठी सक्ती वादावर आज बैठक
Pratap Sarnaik : रिक्षाचालकांना मराठी भाषा सक्तीच्या वादावर आज महत्त्वाची बैठक होणार आहे... परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी मंत्रालयातील आपल्या दालनात त्याबाबत बैठकीचे आयोजन केलंय..बैठकीसाठी रिक्षा-टॅक्सी युनियनचे अध्यक्ष शशांक राव, संजय निरुपमांसह विविध रिक्षा संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित राहणार आहेत...या बैठकीत अमराठी रिक्षा चालकांना मराठी अनिवार्य कशी करावी याबाबत मंथन होणार आहे... याआधीच मराठी सक्तीवरून शिवसेनेत दोन गट पडल्याची चर्चा आहे...त्यामुळे या बैठकीत संजय निरुपम काय भूमिका घेतात याकडे लक्ष असणार आहे....तसेच शशांक राव यांचा विरोध मावळणार का याकडेही लक्ष असणार आहे...